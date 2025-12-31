ETV Bharat / state

शेगावात नववर्ष स्वागतासाठी भाविकांची गर्दी; गजानन महाराज मंदिर रात्रभर राहणार खुलं

2025 या सरत्या वर्षाला निरोप देण्यासाठी आणि 2026 च्या स्वागतासाठी, शेगाव येथे श्री संत गजानन महाराजांच्या समाधी मंदिरात दर्शनासाठी भाविकांनी गर्दी केलीय.

Gajanan Maharaj
श्री संत गजानन महाराज (ETV Bharat Reporter)
author img

By ETV Bharat Marathi Team

Published : December 31, 2025 at 8:45 PM IST

1 Min Read
Choose ETV Bharat

बुलढाणा : विदर्भाची पंढरी म्हणून ओळखली जाणारी संतनगरी शेगाव येथे नववर्षाच्या स्वागतासाठी भाविकांची मोठी गर्दी उसळली आहे. श्री संत गजानन महाराजांच्या समाधी मंदिरात दर्शन (Gajanan Maharaj) घेऊन नवीन वर्षाची सुरुवात करण्याची परंपरा अनेक वर्षांपासून सुरू आहे. दरवर्षीप्रमाणे यंदाही 31 डिसेंबर रोजी लाखो भाविक शेगावात दाखल झाले आहेत.



शेगावात भाविकांचा वाढला ओघ : नाताळच्या सुट्ट्या आणि सरत्या वर्षाला निरोप देण्याच्या निमित्ताने शेगावात भाविकांचा ओघ वाढला आहे. देशभरातून येणारे भक्त श्री गजानन महाराजांच्या चरणी नवीन वर्षासाठी संकल्प करतात. आतापासूनच मंदिर परिसरात भक्तांच्या रांगा लागल्या असून, रस्ते आणि भक्तनिवास पूर्ण क्षमतेने भरले आहेत.

शेगावात नववर्ष स्वागतासाठी भाविकांची गर्दी (ETV Bharat Reporter)



मंदिर दर्शनासाठी रात्रभर खुलं राहणार : शेगावात येणाऱ्या भाविकांच्या संभाव्य गर्दीचा विचार करून श्री गजानन महाराज संस्थानने महत्वपूर्ण निर्णय घेतला आहे. 31 डिसेंबर 2025 रोजी मंदिर रात्रभर दर्शनासाठी खुलं ठेवण्यात येणार आहे. यामुळे रात्री उशीरा येणाऱ्या भक्तांनाही शांततेत आणि सोयीने दर्शन घेता येईल. संस्थानच्या वतीनं देण्यात आलेल्या माहितीनुसार, प्रत्येक भाविकाची गैरसोय होऊ नये आणि दर्शन व्यवस्था शिस्तबद्ध राहावी, यासाठी हा निर्णय घेण्यात आला आहे.



भक्तनिवास आणि इतर सोयी उपलब्ध : शेगावातील हे भव्य संगमरवरी मंदिर नेहमीच स्वच्छता, शिस्त आणि भक्तसेवेसाठी प्रसिद्ध आहे. मंदिर परिसरात महाप्रसाद, भक्तनिवास आणि इतर सोयी उपलब्ध असतात. नववर्षानिमित्त येणाऱ्या भक्तांसाठी विशेष व्यवस्था करण्यात येते. देशाच्या कानाकोपऱ्यातून येणारे भक्त येथे श्रींच्या चरणी नवीन वर्षाचा संकल्प करतात. गेल्या काही वर्षांप्रमाणेच यंदाही लाखो भाविकांची गर्दी लक्षात घेता, संस्थानने भक्तांच्या सुरक्षितता आणि सोयीसाठी सर्व तयारी पूर्ण केली आहे.

हेही वाचा -

  1. आषाढी एकादशी : विदर्भाचं प्रति पंढरपूर असलेल्या शेगावात भक्तांची मांदियाळी, मंदिर प्रशासनाची चोख व्यवस्था
  2. शेगावच्या 'श्रीं'ची पालखी पंढरपूरकडं रवाना, 700 वारकऱ्यांचा सहभाग - Gajanan Maharaj Palkhi
  3. Sant Gajanan Maharaj Prakat Day: गजाननाचा जयजयकार.. सातासमुद्रापार..; अमेरिकेतही संत गजानन महाराज प्रगटदिन साजरा

TAGGED:

श्री संत गजानन महाराज
GAJANAN MAHARAJ
गजानन महाराज मंदिर
SHEGAON TEMPLE OPEN ALL NIGHT
GAJANAN MAHARAJ SHEGAON TEMPLE

Quick Links / Policies

संपादकांची शिफारस

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.