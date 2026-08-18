गुलाबजाम ते मसाले भात... गजानन महाराजांच्या पालखीतील वारकऱ्यांसाठी अमरावतीकरांची अन्नसेवा
शेगावकडे परतणाऱ्या पालखीतील वारकऱ्यांसाठी अमरावतीच्या 'माऊली ग्रुप'नं खामगाव येथे भव्य महाप्रसाद आयोजित केलाय. मागील सहा-सात वर्षांपासून हे ग्रुप सदस्य ही अन्नसेवा करतायत.
Published : August 18, 2026 at 8:26 PM IST|
Updated : August 18, 2026 at 8:57 PM IST
अमरावती : संत गजानन महाराजांवरील श्रद्धा केवळ दर्शनापूर्ती मर्यादित न ठेवता, ती सेवेतून व्यक्त करणाऱ्या अमरावतीकर भाविकांनी, भक्तीचं एक आगळं वेगळं उदाहरण घालून दिलंय. आषाढी एकादशीनिमित्त पंढरपूरला गेलेली संत गजानन महाराजांची पालखी आता शेगावकडे परतत असताना या पालिकेतील वारकऱ्यांची सेवा करण्यासाठी अमरावतीतील 'माऊली ग्रुप'चे भाविक थेट खामगावला धावले आहेत. पालखीसोबत चालत येणाऱ्या वारकऱ्यांच्या थकलेल्या पावलांना आधार देण्यासाठी आणि त्यांच्या मुखी माऊलीचा प्रसाद पोहोचण्यासाठी या भाविकांनी महाप्रसादाचं नियोजन केलंय.
सहा, सात वर्षांपासून दर गुरुवारी शेगावची वारी
अमरावती शहर, बडनेरा तसंच लगतच्या उत्तम सरा परिसरातील सुमारे 300 भाविकांचा 'माऊली ग्रुप' मागील सहा-सात वर्षांपासून दर गुरुवारी शेगावला जातो. सायंकाळी अमरावतीहून रेल्वेनं शेगाव गाठल्यानंतर हे भाविक थेट संत गजानन महाराजांच्या मंदिरात जाऊन दर्शन घेतात. दर्शनानंतर भाविकांना साबुदाण्याची खिचडी, उसळ, बर्फी आणि केळांचा प्रसाद वितरित केला जातो. हा संपूर्ण प्रसाद भाविक बडनेरा रेल्वे स्थानकावरून रेल्वे गाडीत चढवतात.
शेगावपासून अकोल्यापर्यंत रेल्वेतही प्रसाद सेवा
या भाविकांची सेवा केवळ शेगावच्या मंदिरापुरतीच मर्यादित नाही. अमरावती तयार केलेला प्रसाद सोबत घेऊन हे भाविक परतीच्या रेल्वे प्रवासातही प्रवाशांना संत गजानन महाराजांचा प्रसाद म्हणून त्याचे वाटप करतात. शेगावपासून अकोला शहरापर्यंत रेल्वेच्या सुमारे पाच ते सहा बोगींमध्ये हा प्रसाद पोहोचवला जातो. रेल्वेच्या प्रवासात अनोळखी प्रवाशांच्या हातात प्रसाद देताना सेवेतून मिळणारा आनंद भाविकांना अनुभवायला मिळतो.
पंढरपूरला जाता येत नाही म्हणून खामगावातच वारकऱ्यांची सेवा
संत गजानन महाराजांची पालखी पंढरपूरला गेली असताना प्रत्येक भाविकाला तिच्यासोबत जाणं शक्य होत नाही. त्यामुळे आपण पंढरपूरला जाऊ शकत नसलो तरी, पालखी परतीच्या मार्गावर असताना वारकऱ्यांची सेवा तरी करावी, असा विचार या भाविकांच्या मनात आला. त्यातूनच गतवर्षी छोट्या स्वरूपात सुरू झालेला हा उपक्रम इयत्ता अधिक व्यापक करण्यात आला. यावर्षी सर्व भाविकांनी एकत्र येत नियोजन करून खामगाव येथे पालखीतील वारकऱ्यांसाठी महाप्रसादाची व्यवस्था केलीय.
साडेसहा क्विंटल धान्य थेट खामगावला
या सेवेसाठी अमरावतीत येऊन मोठ्या प्रमाणात साहित्य खामगावला नेण्यात आलं आहे. त्यामध्ये सुमारे दोन क्विंटल साबुदाणा, एक क्विंटल शेंगदाणे, सुमारे दोन क्विंटल बटाटे आणि दीड क्विंटल तांदूळ असं मिळून सुमारे साडेसहा क्विंटल धान्य व प्रमुख खाद्य साहित्य आहे. याशिवाय तेलाचे पाच ते सहा डबे, स्वयंपाकासाठी आवश्यक साहित्य, गॅस सिलिंडर तसेच आवश्यकतेनुसार लाकडांचीही व्यवस्था करण्यात आली आहे. भाजीपाला आणि इतर साहित्यही भाविकांनी यथाशक्ती उपलब्ध करून दिलंय.
कोणी धान्य दिलं, कोणी पैसे
या उपक्रमासाठी कोणत्याही एका व्यक्तीवर आर्थिक भार न टाकता ग्रुपमधील सुमारे 300 सदस्यांनी आपापल्या परीनं योगदान दिलं. कोणी पैसे दिले, कोणी धान्य दिलं, तर कोणी भाजीपाला व इतर साहित्य उपलब्ध करून दिलेत. माऊलीचा कार्यक्रम आहे एवढं सांगितलं की मदतीसाठी कोणीही मागे हटत नाही, असं सचिन मेहरे यांनी 'ईटीव्ही भारत'शी बोलताना सांगितलं. ''संत गजानन महाराजांच्या भक्तीनं एकत्र आलेल्या ह्या समूहासाठी ही सेवा म्हणजे धार्मिक कर्तव्यापेक्षा अधिक माऊलीच्या चरणी अर्पण केलेली भक्ती आहे'', असं या ग्रुपचे सदस्य म्हणतात.
गुलाबजामपासून खिचडीपर्यंत महाप्रसाद
खामगाव येथे पालखीतील वारकरी तसेच उपस्थित भाविकांसाठी विविध पदार्थांचा प्रसाद तयार करण्यात येणार आहे. पालखी खामगावला पोहोचल्यानंतर गुलाबजामचा प्रसाद वितरित करण्यात येणार असून त्यानंतर सकाळी साबुदाण्याची खिचडी आणि मसाले भाताचा प्रसाद भाविकांना दिला जाणार आहे. वारकऱ्यांच्या पोटाची भूक भागवण्यासोबत त्यांच्या थकलेल्या शरीराला ऊर्जा मिळावी, या भावनेतून हा महाप्रसाद तयार केला जात आहे. या सेवेसाठी उत्तम सराईतून स्वयंपाकाचं साहित्य वाहनांमध्ये भरून भाविक खामगावच्या दिशेने रवाना झाले. यावेळी संत गजानन महाराजांचा जयजयकार आणि आरती करण्यात आली. काही भाविक खासगी वाहनांनी तर काही अमरावती मुंबई रेल्वेनं खामगावला पोहोचणार आहेत. विशेष म्हणजे या सेवेत पहिलांचाही उत्स्फूर्त सहभाग आहे.
''ही माऊलीची सेवा''
''आम्ही दर गुरुवारी शेगावची वारी करतो. अमरावतीतून प्रसाद घेऊन जातो आणि परतीच्या रेल्वेतही तो वाटतो. पंढरपूरला जाणं प्रत्येकाला शक्य नसल्यानं खामगावला परत येणाऱ्या पालखीतील वारकऱ्यांची सेवा करण्याचा विचार केला. गतवर्षी छोट्या स्वरूपात हा उपक्रम सुरू झाला. यंदा सर्वांनी एकत्र येऊन मोठ्या प्रमाणात नियोजन केलं. माऊली जोपर्यंत आमच्याकडून सेवा करून घेते तोपर्यंत आम्ही ही सेवा सुरूच ठेवू'', अशी भावना सचिन मेहरे यांनी व्यक्त केली.
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