विठुरायाच्या जयघोषात अन् वरूणराजाच्या हजेरीत पैठणहून संत एकनाथ महाराजांच्या पालखीचं प्रस्थान! 437 व्या वर्षात दिंडीचा भक्तीमय सोहळा
संत एकनाथ महाराजांच्या 437 व्या पालखी सोहळ्यानं वरुणराजाच्या साक्षीनं पैठणहून पंढरपूरकडं प्रस्थान केलं. हा सोहळा छत्रपती संभाजीनगर, अहिल्यानगर, धाराशिव मार्गे 16 मुक्कामांचा प्रवास करणार आहे.
Published : July 7, 2026 at 8:53 PM IST
छत्रपती संभाजीनगर : राज्यातील मानाची असलेली संत एकनाथ महाराजांची पालखी श्री क्षेत्र पैठण येथून पंढरपूरच्या दिशेनं रवाना झाली. प्रतिवर्षप्रमाणं छत्रपती संभाजीनगर, अहिल्यानगर, बीड, धाराशिव मार्गे पंढरपूर असा जवळपास 16 मुक्कामांचा प्रवास करून पालखी पांडुरंगाच्या दारी जाणार आहे. यंदा या सोहळ्याचं 437वं वर्ष असून मोठ्या प्रमाणात वारकऱ्यांनी आणि भाविकांनी या सोहळ्यात सहभाग घेतला. पालखी निघताना वरुण राजाची हजेरी ही दरवर्षी सहसा पहायला मिळते, ही परंपरा यावर्षी देखील कायम राहिली. पालखी प्रस्थानाच्या दिवशी जिल्हाभर पावसाने हजेरी लावली.
पालखी पंढरपूरकडं प्रस्थान : "पालखी सोहळा दरवर्षीप्रमाणं यंदाही उत्साहात सुरू झाला. सकाळी मुख्य वाड्यात नाथ महाराजांच्या पादुकांचं पूजन झाल्यावर पालखी नाथ मंदिरात दर्शनासाठी ठेवण्यात आल्या. दुपारी पाचच्या सुमारास गोदाकाठी असलेल्या पालखी प्रस्थानस्थळी त्यांना तळमृदुंगच्या गजरात आणण्यात आले. स्थानिक गावकरी आणि आसपासच्या गावातील भाविकांनी दर्शन घेतल्यावर रथातून एकनाथ महाराजांच्या वारीची सुरुवात करण्यात आली. प्रथा परंपरेनुसार हा सोहळा होत असून पालखी मार्गात अद्याप काही अडचणी आहेत. दरवर्षी त्यांच्याबाबत मागणीवरून देखील त्या दूर होत नसल्याची खंत वारकऱ्यांनी केली. तर येणाऱ्या प्रत्येक वारकऱ्याला भक्तिमय वातावरणात सोहळा साजरा करता यावा याकरिता व्यवस्था करण्याचा प्रयत्न करत आहे," असं मत पालखी सोहळ्याचे प्रमुख रघुनाथबुवा गोसावी आणि ज्ञानेश महाराज गोसावी यांनी सांगितलं.
असा आहे एकनाथ महाराजांच्या पालखीचा मार्ग : संत एकनाथ महाराजांची पालखी तिसऱ्या क्रमांकाची मानाची पालखी समजली जाते. छत्रपती संभाजीनगर, अहिल्यानगर, बीड, धाराशिव मार्गे पंढरपूर असा जवळपास 17 दिवसांचा प्रवास करून वारकरी मोठ्या श्रद्धेनं पांडुरंगाच्या भेटीला जातात. सोहळ्याचा मुक्काम चकनवाडी, हातगाव, कुंडलपारगाव, राक्षसभुवन, रायमोह, पाटोदा, दिघोळ, खर्डा, दांडेगाव, अनाळे, परांडा, बिटरगाव, कुर्डू, अरण, करंकब, होळे असा मुक्काम करून आषाढीच्या एक दिवस आधी पंढरपुरात दाखल होते.
रिंगण सोहळा रंगणार : वारीच्या या सोहळ्यात रिंगण सोहळा हा उत्साह भरणारा मानला जातो. प्रथा परंपरेनुसार पंढरपुराच्या दर्शनाला जाण्यासाठी पायी दिंडीसाठी निघालेल्या वारकऱ्यांना उत्साह भरण्यासाठी हा रिंगण सोहळा समजला जातो. संत एकनाथ महाराजांच्या या पालखी सोहळ्यात एकूण पाच रिंगण सोहळे पार पडतात. त्यामध्ये पहिलं रिंगण सोहळा भगवान गडाच्या पायथ्याशी मिडसावंगी इथं पार पडतो. दुसरं रिंगण पारगाव घुमरे, तिसरं रिंगण नागरडोह, चौथं रिंगण कव्हेदंड पार पडतं. शेवटचं पाचवं उभं रिंगण पादुका आरती करून संपन्न होतं. या सोहळ्यात सहभागी सर्व मंडळी वारकरी भजन, भारुड, पावली खेळून भानुदास एकनाथ चा जयघोष करत रिंगण सोहळ्यात सहभागी होऊन आनंद घेतात.
पाऊस पडण्यासाठी साकडं : "यंदा पावसाळा उशीरा सुरू झाल्यामुळं शेतकरी हवालदिल झालाय. परंतु मागील काही दिवसांपासून वरुणराजानं दमदार हजेरी लावली आहे. शेतकऱ्यांच्या गरजेपुरता तरी पाऊस पडू दे अशी मनोकामना विठुरायाकडं केली आहे. काही वाद होते मात्र न्यायालयाच्या माध्यमातून त्यातून तोडगा निघाला आहे. आता एकच अधिकृत पालखी निघत असून त्यांनाच वारकऱ्यांनी मान्यता दिली आहे," अशी माहिती नाथांचे वंशज ज्ञानेश महाराज गोसावी यांनी दिली.
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