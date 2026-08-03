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'भरुनी पावलो... माऊलीशी भेटलो'; 'माऊली... माऊली...'च्या जयघोषात नीरा येथे संत ज्ञानेश्वर माऊलींचे नीरास्नान

नीरा येथे संत ज्ञानेश्वर माऊलींच्या पादुकांचे पारंपरिक नीरास्नान भक्तिमय वातावरणात पार पडले. हजारो वारकऱ्यांनी स्पर्शदर्शन घेत 'माऊली... माऊली...'च्या जयघोषात भक्तिभाव व्यक्त केला.

Sant Dnyaneshwar Maharaj Palkhi
संत ज्ञानेश्वर माऊली पालखी (ETV Bharat Reporter)
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By ETV Bharat Marathi Team

Published : August 3, 2026 at 4:02 PM IST

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बारामती : "भरुनी पावलो... माऊलीशी भेटलो... आता धन्य झालो करूनिया वारी..." या ओळी आज नीरा नदीच्या पवित्र तीरावर अक्षरशः जिवंत झाल्या. परतीच्या वारीत पुणे जिल्ह्यात दाखल झालेल्या संत ज्ञानेश्वर माऊलींच्या पालखी सोहळ्यानं नीरा काठी पोहोचताच संपूर्ण परिसर भक्तिरसात न्हाऊन निघाला. "माऊली... माऊली..." च्या अखंड जयघोषात दत्त घाटावर माऊलींच्या पादुकांचे पारंपरिक नीरास्नान पार पडले. त्यानंतर हजारो विणेकऱ्यांनी माऊलींच्या पादुकांच्या स्पर्शदर्शनाचा अविस्मरणीय सोहळा अनुभवता आला.

भावनांचा महासागर ओसंडला : पंढरपूरची आषाढी वारी पूर्ण करून परतीच्या प्रवासाला निघालेला संत ज्ञानेश्वर माऊलींचा पालखी सोहळा आज सकाळी साडेआठच्या सुमारास नीरा येथे दाखल झाला. दत्त घाटावर विधिवत पूजन करून माऊलींच्या पादुकांना पवित्र नीरा नदीच्या जलाने शाही स्नान घालण्यात आलं. यावेळी हजारो वारकरी, ग्रामस्थ आणि भाविकांनी एकच जल्लोष केला. नदीकाठावर घुमणारा "ज्ञानबा-तुकाराम" चा गजर आणि पवित्र जलाचे शिंपण यामुळे संपूर्ण परिसर भक्तिमय झाला.

माऊली स्वतः आले विणेकऱ्यांच्या भेटीला : नीरास्नानानंतर पार पडणारी सर्वाधिक भावस्पर्शी परंपरा म्हणजे माऊलींच्या पादुकांचे विणेकरांना स्पर्शदर्शन. ब्रिटिशकालीन पुलावर रथ उभा असताना रथाच्या पुढे आणि मागे उभ्या असलेल्या दिंड्यांतील विणेकरी दिंडी क्रमांकानुसार उभे राहतात. त्यानंतर माऊलींच्या पादुका प्रत्येक विणेकऱ्यापर्यंत नेल्या जातात. वारकरी परंपरेत हा क्षण म्हणजे प्रत्यक्ष माऊली आपल्या भेटीला आल्याची अनुभूती मानली जाते. पादुकांचा स्पर्श होताच अनेक विणेकऱ्यांच्या डोळ्यांत आनंदाश्रू दाटले. "भरुनी पावलो... आता धन्य झालो..." अशा भावना व्यक्त करत त्यांनी "माऊली... माऊली..." आणि "ज्ञानबा-तुकाराम"च्या गजरात आपला आनंद व्यक्त केला.

नीरा नदी दुथडी भरून वाहत आहे : ही परंपरा काही वर्षांपूर्वी खंडित करण्याचा प्रयत्न झाला होता. मात्र वारकरी संप्रदायाच्या आग्रहानंतर ही शतकानुशतके जपली गेलेली परंपरा आजही पूर्वीप्रमाणेच अखंडपणे सुरू आहे. रौद्ररूपातील नीरा नदी आणि भक्तीचा अद्भुत संगम यंदाच्या परतीच्या वारीत वारकऱ्यांना नीरा नदीचं वेगळंच रूप पाहायला मिळालं. वीर धरणातून सुमारे 33 हजार क्युसेक्स वेगानं पाणी सोडलं जात असल्यानं नीरा नदी दुथडी भरून वाहत होती. पाण्याखाली गेलेला दत्त घाट, वेगाने वाहणारी नदी, ब्रिटिशकालीन पुलावरून मार्गस्थ होणारा माऊलींचा रथ, पुढे-मागे चालणाऱ्या दिंड्या आणि "माऊली... माऊली..."चा निनाद... या सर्वांचा संगम म्हणजे भक्ती, निसर्ग आणि परंपरेचं अद्भुत दर्शनच ठरलं.

वाल्हेकडे पालखीचा पुढील प्रवास : नीरास्नानाचा सोहळा पार पडल्यानंतर संत ज्ञानेश्वर माऊलींचा पालखी सोहळा नीरा येथील विठ्ठल मंदिरात विसावला. दुपारी दोन वाजता हा सोहळा महर्षी वाल्मिकींची नगरी असलेल्या वाल्हे येथील मुक्कामासाठी मार्गस्थ होणार आहे. त्यानंतर संत सोपानकाकांच्या सासवड नगरीत मुक्काम करून माऊलींचा सोहळा पुढे पुण्याकडं प्रस्थान करणार आहे. परतीची वारी असली तरी भक्तांच्या मनातील उत्साह तसूभरही कमी झालेला नाही. उलट प्रत्येकाच्या ओठांवर एकच भावना होती "भेटली माझी माऊली ... वारी माझी धन्य झाली!"

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TAGGED:

संत ज्ञानेश्वर माऊलींचे नीरास्नान
SANT DNYANESHWAR MAHARAJ PALKHI
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