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पुण्यातील मुक्काम संपला; 'ज्ञानोबा-तुकोबा'च्या पालख्यांनी धरली पंढरीची वाट

संत ज्ञानेश्वर महाराजांची पालखी हडपसरमार्गे पुढे जात आज दिवेघाटाची अवघड चढण पार करून सासवड इथं मुक्कामी पोहोचणार आहे.

Palkhis Leave Pune
पुण्यातील मुक्कामानंतर संत ज्ञानेश्वर-तुकाराम महाराजांच्या पालख्या मार्गस्थ (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Marathi Team

Published : July 11, 2026 at 10:59 AM IST

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पुणे : दोन दिवसांचा पुण्यातील मुक्काम पूर्ण करून जगद्गुरू संत ज्ञानेश्वर महाराज आणि जगद्गुरू संत तुकाराम महाराज यांच्या पालख्या शनिवारी (11 जुलै) सकाळी पुणेकरांचा निरोप घेत पंढरपूरच्या दिशेने मार्गस्थ झाल्या.

संत ज्ञानेश्वर महाराजांच्या पालखीचा आज सासवडला मुक्कामी : संत ज्ञानेश्वर महाराजांची पालखी हडपसरमार्गे पुढे जात आज दिवेघाटाची अवघड चढण पार करून सासवड इथं मुक्कामी पोहोचणार आहे. पालखीसोबत लाखो वारकरी दिवेघाट चढत 'माऊली'च्या नामघोषात पुढे वाटचाल करत आहेत.

संत तुकाराम महाराजांच्या पालखीचा लोणी काळभोर इथं मुक्काम : तर, संत तुकाराम महाराजांची पालखी हडपसरमार्गे पुढे जात आज लोणी काळभोर इथं मुक्कामी असणार आहे. पालख्यांच्या प्रस्थानामुळे मार्गावर वारकऱ्यांची मोठी गर्दी असून, ठिकठिकाणी त्यांचे उत्साहात स्वागत करण्यात येत आहे.

पुण्यातील नाना पेठ येथील श्री निवडुंगा विठोबा देवस्थान ट्रस्ट मंदिरात जगद्गुरू संत तुकाराम महाराज यांच्या पालखीचा मुक्काम होता, तर भवानी पेठेतील पालखी विठोबा मंदिरात जगद्गुरू संत ज्ञानेश्वर महाराज यांच्या पालखीचा मुक्काम होता.

पालख्यांच्या मुक्कामानिमित्त लाखो वारकरी पुण्यात दाखल झाले होते. या पार्श्वभूमीवर प्रशासन आणि विविध संस्थांकडून वारकऱ्यांसाठी व्यापक व्यवस्था करण्यात आली होती. शहरातील विविध ठिकाणी वारकऱ्यांच्या निवासाची तसेच भोजनाची सोय करण्यात आली होती.

याशिवाय, पावसाची शक्यता लक्षात घेऊन सभामंडप उभारण्यात आलं होतं. वारकऱ्यांसाठी वैद्यकीय सुविधा, पिण्याच्या पाण्याची व्यवस्था तसेच अन्य आवश्यक सुविधाही उपलब्ध करून देण्यात आल्या होत्या.

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TAGGED:

SANT TUKARAM MAHARAJ PALKHI
SANT DNYANESHWAR MAHARAJ PALKHI
पालखी सोहळा पुणे
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