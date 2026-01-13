ETV Bharat / state

महाराष्ट्र सदनात हुरडा पार्टी, दिल्लीकरांनी तीन दिवसात 500 किलो हुरडा केला फस्त

दिल्लीतील महाराष्ट्र सदनात 9 ते 11 जानेवारी दरम्यान संक्रांत मेळ्याचं आयोजन करण्यात आलं होतं. यामध्ये हुरड्याचादेखील समावेश होता. दिल्लीतील खवय्यांनी थंडीत हुरड्याला उत्स्फूर्त प्रतिसाद दिला.

Hurda Party
महाराष्ट्र सदनात हुरडा पार्टी (ETV Bharat)
By ETV Bharat Marathi Team

Published : January 13, 2026 at 11:36 AM IST

अहिल्यानगर : दिल्लीतील महाराष्ट्र सदन इथं आयोजित केलेल्या संक्रांत मेळ्यात अहिल्यानगर जिल्ह्यातील प्रसिद्ध गावरान हुरड्यानं दिल्लीकरांचं विशेष लक्ष वेधून घेतलं. या मेळ्यात राज्यातील 10 जिल्ह्यांतील खास आणि वैशिष्ट्यपूर्ण खाद्यपदार्थांचे स्टॉल लावण्यात आले होते, त्यामध्ये अहिल्यानगरच्या हुरड्याचादेखील समावेश होता. दिल्लीतील खवय्यांनी थंडीत या हुरड्याला उत्स्फूर्त प्रतिसाद देत मोठी पसंती दर्शविली.

थंडीच्या दिवसांत हुरड्याला प्रचंड मागणी : विशेष म्हणजे, गावरान हुरडा हा पूर्वी शेताच्या बांधावर बसून खाल्ला जाणारा रानमेवा होता. मात्र, काळानुसार त्यानं व्यावसायिक रूप धारण केलं असून, आज तो बांधावरून थेट महामार्गावर पोहोचला आहे. अहिल्यानगर- छत्रपती संभाजीनगर महामार्गावर खडका फाटा ते देवगड फाटा परिसरात हुरडा हब तयार झाला आहे. डिसेंबर, जानेवारी आणि फेब्रुवारी महिन्यांत थंडीच्या दिवसांत शिर्डी, शिंगणापूर, देवगड अशा पर्यटनस्थळांना भेट देणारे पर्यटक खडका फाट्यावर थांबून हुरड्याचा आस्वाद घेतात.

Hurda Party
महाराष्ट्र सदनात हुरडा पार्टी (ETV Bharat)

दिल्लीकरांनी चाखले महाराष्ट्रीयन गावरान पदार्थ : महाराष्ट्राची ग्रामीण संस्कृती, शेतकऱ्यांचं कष्ट आणि पारंपरिक खाद्यपरंपरा देशाच्या राजधानीत पोहोचविण्याच्या उद्देशानं नवी दिल्ली येथील महाराष्ट्र सदनात 9 ते 11 जानेवारी दरम्यान संक्रांत मेळ्याचं आयोजन करण्यात आलं होतं. या मेळ्यातील हुरडा पार्टी उपक्रमासाठी अहिल्यानगर जिल्ह्यातील नेवासा तालुक्यातील गुरुकृपा हुरडा पार्टीचे संचालक सतीश भांगे यांची निवड करण्यात आली होती. दरवर्षी महाराष्ट्र सदन इथं विविध सण-उत्सवांच्या माध्यमातून राज्याची ओळख देशपातळीवर अधोरेखित केली जाते. याच परंपरेत यंदा प्रथमच 'संक्रांत मेळा' या संकल्पनेअंतर्गत महाराष्ट्रातील 10 जिल्ह्यांतील खास आणि वैशिष्ट्यपूर्ण खाद्यपदार्थांचे स्टॉल लावण्यात आले होते. त्यामध्ये अहिल्यानगरच्या गावरान हुरड्याचा समावेश करण्यात आला होता. या मेळ्यात ज्वारीचा हुरडा, मक्याची कणसं, गूळ, काकवी, विविध प्रकारचे भरीत, ऊस, ताजा भाजीपाला तसेच, इतर कृषी प्रक्रिया उत्पादनं थेट शेतकऱ्यांकडून दिल्लीतील लोकांना उपलब्ध करून देण्यात आली होती.

Hurda Party
महाराष्ट्र सदनात हुरडा पार्टी (ETV Bharat)

' दिल्लीत तीन दिवसांत 500 किलो हुरडा विकला' : नेवासा तालुक्यातील गुरुकृपा हुरडा पार्टीचे संचालक सतीश भांगे यांनी दीडशे किलो हुरडा, दोन प्रकारच्या 40 किलो चटण्या, 30 किलो भरीत, 20 किलो गुडी शेव, 20 किलो मसाला शेव आणि 20 किलो लसूण शेव अशा गावरान मेव्यासह दिल्लीतील महाराष्ट्र सदन इथं आयोजित संक्रांत मेळ्यात सहभाग नोंदविला. तीन दिवस चाललेल्या या मेळ्यात एकूण 500 किलो हुरड्याची विक्री झाली. महाराष्ट्रात ज्या दरानं हुरडा 800 रुपये प्रति किलो प्रमाणे विकला जातो, त्याच दरानं दिल्लीतील मेळ्यात हुरड्याची विक्री करण्यात आली. तीन दिवसांत सुमारे 2 लाख रुपयांची हुरडा विक्री झाली आणि सर्व खर्च वजा केल्यावर 60 ते 70 हजार रुपयांचा निव्वळ नफा मिळाल्याची माहिती सतीश भांगे यांनी दिली.

Hurda Party
महाराष्ट्र सदनात हुरडा पार्टी (ETV Bharat)

'पुढच्या वर्षी तयार करून जाणार' : यंदाचं पहिलंच वर्ष होतं, त्यामुळे दिल्लीतील नागरिक हुरड्याला पसंती देतील की नाही? अशी शंका होती. त्यासाठी योग्य नियोजन न करता आम्ही मेळ्यात भाग घेतला. मात्र, प्रत्यक्षात अहिल्यानगरच्या हुरड्याला दिल्लीतील नागरिकांनी चांगली पसंती दिली. अनेकांनी हुरडा पाहिला, चाखला आणि खरेदी केला. आणलेला सर्व हुरडा संपला. पुढील वेळी अधिक नियोजन करून जास्त प्रमाणात हुरडा घेऊन जाणार आहोत, असं सतीश भांगे यांनी 'ईटीव्ही भारत'ला सांगितलं. नवी दिल्ली येथील महाराष्ट्र सदनात आयोजित संक्रांत मेळ्यात सहभागी झालेल्या शेतकऱ्यांना महाराष्ट्र सदन प्रशासनाकडून स्टॉल, निवास व्यवस्था तसेच, आवश्यक सुविधा पुरविण्यात आल्याची माहितीही त्यांनी दिली.

संपादकांची शिफारस

