'...पुरावे दाखवत असतील तर निवडणूक आयोगाने गांभीर्याने विचार करावा'; मंत्री संजय शिरसाट यांचा घरचा आहेर
वोट चोरी आणि निवडणुकांच्या मतदार याद्यांमध्ये असणाऱ्या घोळा संदर्भात सर्व विरोधी पक्षांकडून आज 'सत्याचा मोर्चा' काढण्यात आला. यावर आता संजय शिरसाट यांनी प्रतिक्रिया दिली आहे.
Published : November 1, 2025 at 8:36 PM IST|
Updated : November 1, 2025 at 9:07 PM IST
नांदेड : मनसे आणि महाविकास आघाडीचा निवडणूक आयोगाविरोधातील 'सत्याचा मोर्चा' शनिवारी मुंबईत पार पडला. चर्चगेटपासून या मोर्चाला सुरुवात झाली. आझाद मैदान येथे या मोर्चाचा शेवट झाला. या मोर्चासाठी राज्याच्या विविध भागांतून हजारोंच्या संख्येने सर्वपक्षीय कार्यकर्ते मुंबईत आले होते. तर आता मुंबईतील ‘सत्याचा विराट मोर्चा’वरून राजकीय वातावरण तापलं आहे.
मतदार याद्यांची छाननी व्हायला पाहिजे : "दुबार मतदाराबाबत पुरावे देत असतील तर निवडणूक आयोगाने गंभीर्याने दखल घेतली पाहिजे. निवडणूक घ्यायची की लांबवायाची याबाबतही तातडीने निर्णय घ्यायला पाहिजे. लोकांचा आक्रोश असेल, लोकांना वाटत असेल तर मतदार याद्यांची छाननी व्हायला पाहिजे, आमचा विरोध मोर्चालाही नाही, मागणीलाही नाही, निर्णय घेण्याचे अधिकार निवडणूक आयोगाला आहेत," अशी प्रतिक्रिया मुंबईतील मोर्चाबाबत सामाजिक न्यायमंत्री संजय शिरसाट यांनी दिली.
सत्ता नसताना असं बोलणं सोपं आहे : महाविकास आघाडी एकत्र दिसली त्यांना शुभेच्छा आहे. निवडणुकीत पाहू अशी प्रतिक्रिया महाविकास आघाडीतील नेते एकत्र आल्याबाबत शिरसाट यांनी दिली. "शरद पवार पन्नास वर्षानंतर बोलत आहेत ही आश्चर्यची गोष्ट आहे. सत्ता असताना विचार केला नाही, सत्ता नसताना असं बोलणं सोपं आहे," अशी टीका शिरसाट यांनी शरद पवार यांच्यावर केली. मतचोरांना धडा शिकवावा, लोकसभेत ज्यांनी मतं चोरली त्यांनाही धडा शिकवा, आम्ही हाडाचे कार्यकर्ते आहोत, मतदारांच्या भरवश्यावर निवडणुका जिंकू असेही शिरसाट म्हणाले.
पीपल्स एज्युकेशन सोसायटीला दिले 500 कोटी : मंत्री संजय शिरसाट यांचा नांदेडमध्ये नागरी सत्कार ठेवण्यात आला होता. सामाजिक न्याय विभागाच्या वतीनं पीपल्स एज्युकेशन सोसायटी या संस्थेला 500 कोटी रुपये दिल्याबद्दल नांदेडमध्ये भव्य नागरिक सत्कार करण्यात आला. यावेळी शासकीय विश्रामगृह येथे कार्यकर्त्यांची आढावा बैठक देखील घेण्यात आली.
