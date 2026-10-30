'मोदींवर विश्वास ठेवू नका; ते एप्रिल-मेपर्यंत जाणार!'- संजय राऊत यांचा दावा
खासदार संजय राऊत यांनी दुष्काळातील शेतकऱ्यांची परिस्थिती, मतपत्रिकेवरील निवडणुका आणि विविध मुद्द्यांवरून सरकारवर टीका केली. वाचा, सविस्तर बातमी.
Published : October 30, 2026 at 1:29 PM IST
मुंबई- पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या नेतृत्वावर आता विश्वास ठेवू नका. ते एप्रिल-मेपर्यंत जाणार आहेत, असा दावा शिवसेना (यूबीटी) नेते, खासदार संजय राऊत यांनी केला. शेतकऱ्यांच्या प्रश्नांवर केवळ चहापान आणि चर्चांचे आयोजन करण्यापेक्षा त्यांना थेट आर्थिक मदत द्या. आमदार-खासदार विकत घेण्यासाठी खर्च होणारा पैसा शेतकऱ्यांसाठी वापरा, असा घणाघातही सत्ताधाऱ्यांवर केला.
राज्यात दुष्काळ जाहीर झाला असून 304 जिल्ह्यांमध्ये ट्रिगर वन आणि टू अंतर्गत मदतीचे निर्देश देण्यात आले आहे. तसेच दिवाळीपूर्वी शेतकऱ्यांना पाच हजार रुपयांची मदत देण्याचे आश्वासन दिलं आहे. खासदार राऊत यांनी शेतकऱ्यांच्या आर्थिक परिस्थितीवरून सरकारच्या चर्चासत्रांवर जोरदार टीका केली.
राज्यातील शेतकऱ्यांची आर्थिक परिस्थिती बिकट असताना सरकारकडून केवळ आश्वासने दिली जात असल्याचा आरोप राऊत यांनी केला. ते म्हणाले की, चाय पे चर्चा, शेतकऱ्यांशी चर्चा, वेगवेगळ्या विषयांवर बैठका आता बंद करा. शेतकऱ्यांना खाण्यापिण्याची भ्रांत असताना अशा चर्चेचा काय उपयोग? शेतकऱ्यांना आता चर्चेचे गुऱ्हाळ नको, तर प्रत्यक्ष मदतीची गरज आहे. सरकारनं शेतकऱ्यांच्या खात्यात आर्थिक मदत जमा करण्याला प्राधान्य द्यावे, असे सांगत निवडणुकीत मतांसाठी आणि आमदार-खासदार विकत घेण्यासाठी पैसा खर्च करता, तोच पैसा शेतकऱ्यांना द्या, असे खासदार राऊत यांनी आवाहन केलं.
राज्यातील शेतकऱ्यांची आर्थिक परिस्थिती बिकट असताना सरकारकडून केवळ आश्वासने दिली जात आहे. शेतकऱ्यांना आता चर्चेचे गुऱ्हाळ नको, तर प्रत्यक्ष मदतीची गरज आहे. सरकारने शेतकऱ्यांच्या खात्यात आर्थिक मदत जमा करण्याला प्राधान्य द्यावे-खासदार संजय राऊत
मतपत्रिकेवर भाजपाला आव्हान- ईव्हीएमच्या मुद्द्यावरून राऊत यांनी भाजपला थेट आव्हान दिलं. महाराष्ट्रात मतपत्रिकेवर झालेल्या निवडणुकांमध्ये पाचपैकी तीन जागांवर आम्ही विजय मिळवला आहे. नागपूर, पुणे आणि मराठवाड्यातील निकाल याचे उदाहरण आहेत. भाजपामध्ये मतपत्रिकेवर निवडणूक जिंकण्याची ताकद नाही. मतपत्रिकेवर निवडणूक घेऊन दाखवा, भाजपला पुढील 100 वर्षे घरी बसावे लागेल, असे आव्हान त्यांनी दिलं. कोल्हापुरातील गोकुळ दूध उत्पादक संघाच्या निवडणुकीचाही त्यांनी दाखला दिला. ही निवडणूक मतपत्रिकेवर झाली. त्यात सतेज पाटील यांचे काँग्रेस पॅनेल विजयी झाले, तर भाजपाला पराभवाचा सामना करावा लागला. ईव्हीएममध्ये फेरफार आणि घोटाळे करून भाजप निवडणुका जिंकत असल्याचा आरोपही राऊत यांनी केला.
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