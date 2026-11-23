'राहुल नार्वेकरांनी आदिवासींच्या जमिनी बळकावल्या'; संजय राऊतांचं मुख्यमंत्र्यांना पत्र, चौकशीची मागणी
खासदार संजय राऊत यांनी विधानसभा अध्यक्ष राहुल नार्वेकर यांच्यावर गंभीर आरोप केले आहेत.
Published : November 23, 2026 at 10:19 AM IST
मुंबई - विधानसभा अध्यक्ष राहुल नार्वेकर यांच्या कुटुंबीयांनी अलिबाग तालुक्यातील म्हात्रोळी गावात जमीन खरेदी केल्यानंतर तेथील गरीब आदिवासी कुटुंबांच्या जमिनी बळकावल्याचा गंभीर आरोप शिवसेना (उबाठा) खासदार संजय राऊत यांनी केला. या प्रकरणात आदिवासींची घरे पाडून त्यांना बेघर करण्यात आले असून या प्रकरणाची स्वतंत्र चौकशी करून दोषींवर कारवाई करावी, अशी मागणी राऊत यांनी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांना पत्र पाठवून केली आहे.
काय आहे पत्रात? - राऊत यांनी मुख्यमंत्र्यांना लिहिलेल्या पत्रात, रायगड जिल्ह्यातील अलिबाग तालुक्यातील म्हात्रोळी गावात सुमारे २० आदिवासी कुटुंबे अनेक वर्षांपासून राहत होती. 28 मार्च 2024 रोजी दुपारी तीनच्या सुमारास या कुटुंबांची घरे बेकायदेशीररीत्या तोडून त्यांना जबरदस्तीने विस्थापित करण्यात आले. संबंधित १५ एकर जमीन फेब्रुवारी २०२४ मध्ये विधानसभा अध्यक्ष राहुल नार्वेकर यांच्या पत्नी सरोजिनी नार्वेकर यांच्या नावावर खरेदी करण्यात आल्याचे पत्रात नमूद केले आहे. या जमिनीवरील आदिवासींची घरे नार्वेकर यांचे एजंट दशरथ पाटील यांनी पूर्वसूचना न देता तोडल्याचा आरोप राऊत यांनी केला आहे. घरातील साहित्य उद्ध्वस्त करून मातीखाली गाडण्यात आले. तसेच बोअरवेलही उखडून टाकण्यात आली. विरोध करणाऱ्या आदिवासी कुटुंबांना धमकावण्यात आले. काहींना पैसे दिले, तर काहींना कोणतीही भरपाई दिलेली नाही, असे पत्रात म्हटले आहे.
संजय राऊत यांचा दावा - 5 जानेवारी 2017 च्या शासन निर्णयानुसार ही कुटुंबे घराखालील जमिनीची मालक आहेत. अलिबाग तहसीलदारांच्या सर्वेक्षण नोंदीतही त्यांचा उल्लेख असून, 15 ते 20 वर्षांपासून त्यांच्याकडे घरपट्टे आहेत. मात्र, त्यांची घरे उद्ध्वस्त करण्यात आली. तक्रारी करूनही पोलीस व महसूल अधिकाऱ्यांनी दखल न घेतल्याचा आरोप आहे. उलट तक्रार करू नका, असे सांगून अंगठे घेतल्याचेही पत्रात नमूद आहे. 2025 मध्ये राज्य मानवी हक्क आयोगाकडे धाव घेतली; मात्र सुनावणीला याचिकाकर्ते उपस्थित नसल्याने प्रकरण एकतर्फी निकाली काढण्यात आले. सध्या या कुटुंबांकडे पाणी, वीज आणि रस्त्यासारख्या मूलभूत सुविधाही नाहीत. बोअरवेलचे पाणी दूषित असून, त्यांनाच जागेवरून हटवण्याचे प्रयत्न सुरू असल्याचा दावा राऊत यांनी केला आहे.
प्रकरणाची स्वतंत्र चौकशी करा - प्रकरणाची तातडीने स्वतंत्र चौकशी करावी, दशरथ पाटील आणि संबंधितांवर अत्याचार प्रतिबंधक कायद्यानुसार गुन्हे दाखल करावेत, विस्थापित आदिवासी कुटुंबांचे मूळ जागेवर पुनर्वसन करावे किंवा पर्यायी जागा व भरपाई द्यावी, तसेच पोलीस आणि महसूल अधिकाऱ्यांची भूमिका तपासावी, अशा प्रमुख मागण्या राऊत यांनी केल्या आहेत. तसेच या प्रकरणामुळे राज्याच्या प्रतिमेला धक्का बसला असून विधानसभा अध्यक्षांच्या पदाचा गैरवापर होत असल्यास त्यांना पदावरून दूर करावे, अशी मागणी राऊत यांनी केली.
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