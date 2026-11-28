अमित शाहांच्या चरणी महाराष्ट्राचा स्वाभिमान गहाण ठेवू नका, अन्यथा...; डिलिमिटेशन विधेयकावरून संजय राऊतांचा शरद पवारांच्या राष्ट्रवादीला इशारा
संजय राऊत यांनी डिलिमिटेशन विधेयकावरून शरद पवार गटाला भाजपाशी जवळीक न साधण्याचा आणि महाराष्ट्राचा स्वाभिमान जपण्याचा कडक इशारा दिला आहे.
Published : November 28, 2026 at 12:02 PM IST
मुंबई : भाजपाने मिळवलेले विजय हे जनमताच्या जोरावर नव्हे, तर जनतेची दिशाभूल, ईव्हीएममधील कथित घोटाळे आणि मतचोरीच्या माध्यमातून मिळवले आहेत. आता विधेयक मंजूर करण्यासाठी खासदारांची खरेदी-विक्री सुरू असल्याचा गंभीर आरोप शिवसेना (ठाकरे) पक्षाचे खासदार संजय राऊत यांनी केला. कथित घोडेबाजाराच्या माध्यमातून लोकशाही आणि देशाच्या संघराज्य व्यवस्थेला धोका निर्माण केला जात असून, "महाराष्ट्राचा स्वाभिमान अमित शाहांच्या चरणी गहाण ठेवू नका, अन्यथा महाराष्ट्रात रान उठवू," असा सूचक इशारा राऊत यांनी राष्ट्रवादी काँग्रेस (शरदचंद्र पवार) पक्षाच्या खासदारांना दिला.
विविध राजकीय विषयांवर माध्यमांशी संवाद साधताना राऊत यांनी केंद्र सरकारवर जोरदार हल्लाबोल केला. डिलिमिटेशन (मतदारसंघ पुनर्रचना) विधेयक यापूर्वी लोकसभेत मोठ्या मताधिक्याने पराभूत झाले होते. असे असताना तेच विधेयक पुन्हा आणले जात आहे. राष्ट्रवादी काँग्रेसने (शरदचंद्र पवार) या विधेयकाला पाठिंबा देण्याची भूमिका घेतल्याने राऊत यांनी तीव्र नाराजी व्यक्त केली. "हा निर्णय खरोखरच घेतला असेल, तर तो पक्षाच्या विचारधारेसाठी आणि महाराष्ट्राच्या भविष्यासाठी दुर्दैवी ठरेल. शाहू, फुले, आंबेडकर आणि यशवंतराव चव्हाण यांची नावे घेणाऱ्यांनी त्यांच्या विचारांशी प्रतारणा करू नये", असे ते म्हणाले.
महाविकास आघाडीच्या मतांवर निवडून आलात
महाराष्ट्रातील आठ खासदारांच्या निवडून येण्यामध्ये महाविकास आघाडीतील काँग्रेस आणि शिवसेनेचे मोठे योगदान आहे. भाजपाच्या विरोधातील मतांमुळे हे खासदार निवडून आले आहेत. प्रचारासाठी उद्धव ठाकरे, राहुल गांधी, शरद पवार यांच्यासह महाविकास आघाडीच्या नेत्यांनी मेहनत घेतली. त्यामुळे आता एकतर्फी निर्णय घेऊन भाजपाला मदत करणे म्हणजे मतदारांचा विश्वासघात ठरेल. ज्या भाजपाने शरद पवारांचा पक्ष फोडला, कुटुंबात फूट पाडली, त्याच भाजपाच्या नेतृत्वाला पाठिंबा देण्याची वेळ का यावी, असा सवाल त्यांनी उपस्थित केला. "अमित शाह आणि नरेंद्र मोदी यांच्या राजकारणामुळे अनिल देशमुख आणि नवाब मलिक यांना तुरुंगवास भोगावा लागला. अशा परिस्थितीत भाजपाशी हातमिळवणी करण्यापूर्वी या नेत्यांनी आत्मपरीक्षण करावे", असेही राऊत म्हणाले.
पक्ष फुटण्याची भीती की देश महत्त्वाचा?
"पक्ष फुटण्याच्या भीतीने भाजपाला पाठिंबा दिला जात असेल, तर पक्षापेक्षा देश आणि महाराष्ट्र महत्त्वाचा आहे, ही भूमिका स्वीकारली पाहिजे. आमचा पक्षही फोडण्यात आला; मात्र आम्ही भाजपासमोर झुकलो नाही. आमदार-खासदार येतील आणि जातील, पक्ष फुटतील आणि पुन्हा उभे राहतील; पण देश, महाराष्ट्र आणि विचारधारा टिकली पाहिजे", असे राऊत यांनी ठणकावले. यावेळी खासदारांच्या कथित खरेदी-विक्रीवर बोलताना त्यांनी दीडशे कोटी रुपयांचा दर असल्याचा गंभीर आरोप केला. 'राष्ट्रीय घोडेबाजार स्टॉक एक्स्चेंज' स्थापन केल्याचा उपरोधिक उल्लेख करत, खासदारांच्या खरेदी-विक्रीचा बाजार सुरू असल्याचा आरोपही त्यांनी केला. मात्र, या आरोपांच्या समर्थनार्थ त्यांनी कोणतेही ठोस पुरावे सार्वजनिक केले नाहीत.
महाराष्ट्रद्रोही भूमिकेला जनता माफ करणार नाही
"या विधेयकाला पाठिंबा देणाऱ्या खासदारांना महाराष्ट्राची जनता पुन्हा निवडून देणार नाही," असा इशारा देत महाराष्ट्राच्या विरोधात मतदान करणाऱ्यांविरोधात राज्यभर आंदोलन उभारले जाईल, असे राऊत यांनी स्पष्ट केले. "राष्ट्रवादीच्या खासदारांनी संसदेत विवेकबुद्धी जागृत ठेवून मतदान करावे, अन्यथा संबंधित मतदारसंघांत शिवसेना आपली ताकद दाखवेल. शिरूर, माढा आणि सोलापूरसह अनेक मतदारसंघांत महाविकास आघाडीतील घटक पक्षांची ताकद महत्त्वाची आहे. त्यामुळे राजकीय बेईमानीचा परिणाम निवडणुकीत भोगावा लागेल," असेही ते म्हणाले.
मुंबई महाराष्ट्रात राहावी यासाठी शिवसेनेचा मोर्चा
शिवसेनेचा आज 'धारावी बचाव मोर्चा' काढण्यात येणार आहे. उद्धव ठाकरे यांच्या नेतृत्वाखालील हा मोर्चा मुंबई महाराष्ट्रातच राहावी आणि मराठी माणसाला स्वाभिमानाने जगता यावे, यासाठी असल्याचे राऊत यांनी सांगितले. "संयुक्त महाराष्ट्राच्या लढ्यात 106 हुतात्म्यांनी दिलेले बलिदान विसरून चालणार नाही. मुंबई अमित शाहांच्या चरणी अर्पण करण्यासाठी त्या हुतात्म्यांनी बलिदान दिले नव्हते", अशा शब्दांत त्यांनी केंद्र सरकारवर निशाणा साधला.
शरद पवारांच्या विचारधारेचा वारसा सहकाऱ्यांनी जपावा
"शरद पवार यांनी सहा दशकांच्या राजकीय आणि सामाजिक वाटचालीत मोठे स्थान निर्माण केले. मात्र, त्यांच्या सहकाऱ्यांनी सत्तेच्या हव्यासापोटी त्यांच्या विचारधारेला तिलांजली देऊ नये. शरद पवार यांची भूमिका आणि त्यांच्या सहकाऱ्यांची भूमिका यांत फरक असू शकते; परंतु शाहू, फुले, आंबेडकर आणि यशवंतराव चव्हाण यांच्या विचारांचा वारसा जपण्याची जबाबदारी त्यांच्या सहकाऱ्यांची आहे", असेही राऊत म्हणाले.
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