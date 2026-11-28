"प्रीतिसंगमावर जाऊ नका, यशवंतरावांचे नाव घेण्याचा अधिकार नाही"; संजय राऊतांचा शरद पवारांच्या राष्ट्रवादीवर हल्लाबोल
महाराष्ट्राशी झालेली बेईमानी राज्यातील मराठी माणूस सहन करणार नाही, असा इशाराही संजय राऊतांनी दिला. त्यांच्या या आक्रमक वक्तव्यामुळे राज्यातील राजकीय वातावरण चांगलेच तापलं आहे.
Published : November 28, 2026 at 1:32 PM IST
सातारा : महाराष्ट्राच्या जनतेशी बेइमानी करणाऱ्या राष्ट्रवादी काँग्रेस (शरदचंद्र पवार) पक्षाच्या नेत्यांनी आता प्रीतिसंगमावर जाऊ नये. तसेच जयंती आणि पुण्यतिथीला पुष्पचक्र वाहू नये. तुम्हाला शाहू, फुले, आंबेडकर आणि यशवंतराव चव्हाण यांचे नाव घेण्याचा अधिकार नाही, अशा शब्दांत शिवसेना (उद्धव बाळासाहेब ठाकरे) पक्षाचे खासदार संजय राऊत यांनी शरद पवार यांच्या राष्ट्रवादी काँग्रेसच्या नेत्यांवर जोरदार टीका केली.
खासदार संजय राऊत सध्या महाराष्ट्राचे 'मिनी काश्मीर' म्हणून ओळखल्या जाणाऱ्या महाबळेश्वर दौऱ्यावर आहेत. यावेळी आयोजित पत्रकार परिषदेत त्यांनी विविध राजकीय मुद्द्यांवर रोखठोक भूमिका मांडत शरद पवार यांच्या राष्ट्रवादी काँग्रेसवर निशाणा साधला.
यावेळी राऊतांनी खासदारांच्या खरेदी-विक्रीचा गंभीर आरोप केला. ते म्हणाले, "दीडशे-दीडशे कोटी रुपयांना खासदार विकले गेले आहेत. यासाठी अमित शाह यांनी राष्ट्रीय घोडेबाजार सुरू केला आहे. खासदार विकले जात आहेत, हे देशाचं आणि महाराष्ट्राचं दुर्दैव आहे." महाराष्ट्राशी झालेली बेईमानी राज्यातील मराठी माणूस सहन करणार नाही, असा इशाराही संजय राऊतांनी दिला. त्यांच्या या आक्रमक वक्तव्यामुळे राज्यातील राजकीय वातावरण चांगलेच तापलं आहे.
'कोण ज्ञानेश कुमार? ते काय आकाशातून पडलेत का?' :
निवडणूक आयुक्त ज्ञानेश कुमार यांच्याबाबत विचारलेल्या प्रश्नावरही संजय राऊतांनी आक्रमक भूमिका घेतली. "कोण ज्ञानेश कुमार? ते काय आकाशातून पडलेत का? शाह, मोदी आकाशातून पडलेत का? त्यांनाही जायचं आहे. राम-कृष्णही आले आणि गेले. मग हे कोण?" असा सवाल राऊतांनी केला. भारत हा महान देश असून या देशानं रामायण, महाभारत, अनेक संघर्ष आणि स्वातंत्र्यलढा पाहिला आहे. आता आम्ही आणखी एक लढा उभारला असल्याचंही त्यांनी स्पष्ट केलं.
'धारावी बचावासाठी भव्य आणि ऐतिहासिक मोर्चा काढणार' :
धारावी बचाव आंदोलनावर भाष्य करताना संजय राऊतांनी पंतप्रधान नरेंद्र मोदी आणि केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह यांच्यावर जोरदार टीका केली. ते म्हणाले, "धारावी बचाव म्हणजे मुंबईसह संपूर्ण महाराष्ट्र बचाव. हे लोक अख्खा महाराष्ट्र अदानीच्या घशात घालणार असतील, तर मराठी माणसांनी यांची भांडी घासायची का? धारावीतील कष्टकरी समाज आणि मराठी माणसांनी काय करायचं?"
उद्धव ठाकरे यांच्या नेतृत्वाखाली धारावी बचावासाठी भव्य आणि ऐतिहासिक मोर्चा काढण्यात येणार असल्याचंही राऊतांनी सांगितलं. मुंबई महाराष्ट्रात राहावी आणि मराठी माणसाला स्वाभिमानाने जगता यावे, यासाठी संयुक्त महाराष्ट्राचा लढा झाला होता. 106 हुतात्म्यांचे बलिदान मुंबई गुजरात्यांच्या घशात घालण्यासाठी नव्हतं, हे लक्षात घ्यावं, असंही ते म्हणाले.
दरम्यान, राष्ट्रवादी काँग्रेस शरदचंद्र पवार पक्षाच्या 8 खासदारांपैकी तीन ते चार खासदारांना विधेयकाच्या बाजूने जायचं नाही. त्यांची नावंही आपल्याला माहिती असल्याचा खळबळजनक दावा संजय राऊतांनी केला. एकनाथ शिंदे वारंवार दरेगावला येत असल्याबाबत विचारलं असता, "ते गावी का येतात, हे आम्हाला शिवसेना सोडण्याच्या आधीपासूनच माहीत आहे," असं उत्तर राऊतांनी दिलं.