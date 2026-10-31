मोदींनी 12 वर्षे केवळ अदानींचीच सेवा केली; संजय राऊतांचा घणाघाती आरोप
पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी गेली 12 वर्षे जनसेवा न करता केवळ उद्योगपती गौतम अदानी यांचीच सेवा केल्याचा आरोप खासदार संजय राऊत यांनी केला.
Published : October 31, 2026 at 2:15 PM IST
मुंबई : पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या निवृत्तीच्या चर्चेवरून शिवसेना (उद्धव बाळासाहेब ठाकरे) पक्षाचे खासदार संजय राऊत यांनी मोदींवर तीव्र निशाणा साधला. मोदींना आता जनसेवेची आठवण होत आहे; मात्र गेली 12 वर्षे त्यांनी नेमकं काय केलं? केवळ उद्योगपती गौतम अदानी यांचीच सेवा केली असून, त्याचे परिणाम आज संपूर्ण देश पाहत आहे, अशा शब्दांत त्यांनी पंतप्रधानांवर हल्लाबोल केला. मुंबईत आयोजित पत्रकार परिषदेत ते बोलत होते.
पंतप्रधान मोदी आयुष्याच्या शेवटच्या श्वासापर्यंत जनसेवा करत राहतील, असं आता (भाजपाकडून) सांगितलं जात आहे. मात्र, यापूर्वी जनसेवेची अशी भूमिका कधीही मांडली गेली नव्हती. आता सत्ता सोडण्याची वेळ आली असताना जनसेवेच्या गोष्टी का केल्या जात आहेत, असा सवाल राऊत यांनी उपस्थित केला. मोदी निवृत्तीनंतर जनसेवा करणार असतील, तर गेली 12 वर्षे त्यांनी काय केलं? तसंच मोदी खरंच जनसेवा करणार असतील, तर गौतम अदानी यांचं काय होणार, असा टोलाही त्यांनी लगावला. जनसेवा म्हणजे नेमकं काय, असा प्रश्न विचारत मोदींच्या कार्यकाळात केवळ एकाच व्यक्तीची सेवा झाली आणि ती व्यक्ती म्हणजे गौतम अदानी होय, असा आरोप राऊत यांनी केला. मोदींनी केवळ अदानी यांचीच सेवा केल्याचं चित्र आज देशभर दिसत असल्याचंही ते म्हणाले.
संसदेतील महाभियोग प्रस्तावाबाबत बोलताना संजय राऊत यांनी अरविंद सावंत आणि अनिल देसाई हे दोन सदस्य या प्रक्रियेत समाविष्ट असल्याचं सांगितलं. तसंच, उद्या आयोजित करण्यात आलेल्या रॅलीला आपण स्वतः उपस्थित राहणार असल्याचं त्यांनी स्पष्ट केलं. उद्धव ठाकरे यांना काही कारणास्तव उपस्थित राहता आलं नाही, तरी आपण स्वतः तिथं हजर राहू, अशी विनंती त्यांना केली असल्याचं राऊत यांनी सांगितलं.
दरम्यान, व्यापाऱ्यांविषयी बोलताना नरेंद्र मोदी आणि अमित शाह हेच देशातील दोन मोठे व्यापारी आहेत, अशी घणाघाती टीका त्यांनी केली. या दोघांची सत्ता जात असल्यानं त्यांचं मोठं नुकसान होणार असल्याचा टोलाही त्यांनी लगावला. अमित शाह यांनी समान नागरी कायदा (यूसीसी) लागू करण्याची घोषणा केली आहे; मात्र तो आणण्यासाठी आधी त्यांना सत्तेत राहावे लागेल. तोपर्यंत अमित शाह देशाचे गृहमंत्री राहतील का, एवढंच नव्हे तर ते मंत्री तरी राहतील का, असा सवाल राऊत यांनी उपस्थित केला.
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