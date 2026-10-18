"शेतकऱ्यांच्या हातावर केवळ 5 हजार ठेवून जबाबदारी संपत नाही; निवडणुकांसाठी पैसा कुठून येतो?" संजय राऊतांचा घणाघात!
सोमेश्वर सहकारी साखर कारखान्याच्या निवडणुकीत विजयी झालेल्या एका गटानं 25 ते 30 कोटी रुपये खर्च केल्याचं ऐकून धक्का बसल्याचं संजय राऊत म्हणाले.
Published : October 18, 2026 at 12:03 PM IST
मुंबई : राज्यात दुष्काळाचं संकट गंभीर झालं असताना शेतकऱ्यांना पुरेशी मदत मिळत नाही. दुसरीकडे, साखर कारखाने आणि निवडणुकांवर कोट्यवधी रुपये खर्च केले जात आहेत. राज्यावर 11 लाख कोटी रुपयांचं कर्ज असताना निवडणुकांसाठी पैसा कुठून येतो? असा सवाल शिवसेना (उद्धव बाळासाहेब ठाकरे) पक्षाचे नेते आणि खासदार संजय राऊत यांनी केला. मुंबईत प्रसारमाध्यमांशी बोलताना त्यांनी मुख्यमंत्री आणि दोन्ही उपमुख्यमंत्र्यांवर टीका केली.
राऊत म्हणाले की, महाराष्ट्रात दुष्काळाची परिस्थिती गंभीर असून, अनेक भागांत आतापासूनच पाणीटंचाई जाणवत आहे. आगामी दोन ते चार महिन्यांत मुंबई, पुणे आणि ठाण्यातही पाणीटंचाई तीव्र होण्याची शक्यता आहे. असं असताना मुख्यमंत्री मोठ्या घोषणा करून राज्यात सर्व काही सुरळीत असल्याचं चित्र निर्माण करत आहेत. मात्र, राज्यातील कथित आर्थिक लूट थांबवण्यात सरकारला यश आलेले नाही, अशी टीकाही त्यांनी केली.
राज्य सरकारनं 305 तालुके दुष्काळग्रस्त घोषित करून शेतकऱ्यांना 5 हजार रुपयांची अग्रीम मदत जाहीर केली आहे. मात्र, दुष्काळाचा सामना करण्यासाठी किमान 50 हजार कोटी रुपयांची गरज असल्याचा दावा राऊतांनी केला. एवढं मोठं संकट असताना शेतकऱ्यांच्या हातावर 5-5 हजार रुपये ठेवून सरकार आपली जबाबदारी पूर्ण करू शकत नाही, असं ते म्हणाले. राज्यावर 11 लाख कोटी रुपयांचे कर्ज असताना सरकार दुष्काळाचा सामना कसा करणार आणि निवडणुकांसाठी पैसा कुठून आणला जात आहे, असा सवालही राऊत यांनी उपस्थित केला.
साखर कारखान्याच्या निवडणुकीत 30 कोटी रुपये खर्च? :
सोमेश्वर सहकारी साखर कारखान्याच्या निवडणुकीत विजयी झालेल्या एका गटानं 25 ते 30 कोटी रुपये खर्च केल्याचं ऐकून धक्का बसल्याचं संजय राऊत म्हणाले. शिक्षक आणि पदवीधर मतदारसंघांच्या निवडणुकांमध्ये शिक्षकांना अर्ध्या तोळ्याचे सोन्याचे दागिने, पैठण्या आणि सफारी सूट दिले जात असल्याचा आरोपही त्यांनी केला. पदवीधरांच्या निवडणुकांमध्ये पैशांचं वाटप होत असल्याचा दावाही त्यांनी केला. साखर कारखाने आणि निवडणुकांवर कोट्यवधी रुपये खर्च होत असतील, तर राज्य गरीब कसे? असा सवाल त्यांनी उपस्थित केला. भाजपा, एकनाथ शिंदे यांची शिवसेना आणि अजित पवार यांच्या राष्ट्रवादी काँग्रेसकडे निवडणुका लढवण्यासाठी प्रचंड पैसा असल्याचा आरोपही त्यांनी केला.
सत्ताधाऱ्यांनी पैशांचा स्रोत जाहीर करावा :
राज्याच्या तिजोरीत पैसा नसल्याचं सांगितलं जातं. मात्र, सत्ताधारी पक्षांकडे प्रचंड संपत्ती असल्याचा दावा राऊत यांनी केला. हा पैसा कुठून आला, याचा खुलासा मुख्यमंत्र्यांनी करावा, अशी मागणी त्यांनी केली. सत्ताधाऱ्यांच्या संपत्तीचा हिशेब जाहीर झाल्यास राज्याचं निम्मं कर्ज कमी होऊ शकतं, असा दावाही त्यांनी केला. राज्याच्या मंत्रिमंडळातील मंत्र्यांनी आपापल्या खिशातून पैसे दिले, तरी दुष्काळ निवारणासाठी आवश्यक असलेली एक लाख कोटी रुपयांची रक्कम जमा होऊ शकते, असंही राऊत म्हणाले.
कंत्राटदारांची 95 हजार कोटींची देणी थकीत; संजय राऊतांचा आरोप :
सरकारनं विकासकामं करून घेतली. मात्र कंत्राटदारांची देणी दिलेली नाहीत. त्यामुळे काही कंत्राटदार आत्महत्या करत असल्याचा आरोप खासदार संजय राऊत यांनी केला. कंत्राटदारांची 95 हजार कोटी रुपयांची देणी थकीत असल्याचं सांगत, विकासकामांच्या नावाखाली राज्यात आर्थिक गैरव्यवहार होत असल्याची टीकाही त्यांनी केली.
व्हायरल व्हिडीओवरून सत्ताधाऱ्यांवर टीका :
माजी आमदार कैलाश गोरंट्याल यांच्या व्हायरल व्हिडीओवरूनही राऊत यांनी सत्ताधाऱ्यांवर निशाणा साधला. या व्हिडीओमध्ये गोरंट्याल यांच्यावर पैशांची उधळपट्टी होत असल्याचा दावा त्यांनी केला. अवघ्या दोन मिनिटांत 5 ते 25 लाख रुपये उडवल्याचं दिसत असल्याचं ते म्हणाले. ‘50 खोके, एकदम ओके’ अशी घोषणा देणारे आता भाजपामध्ये गेले असून, त्यांचे वर्तन डान्सबारमध्ये नाचणाऱ्यांसारखे असल्याची टीका राऊतांनी केली.