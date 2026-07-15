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'शिंदे चोरीचा माल घेऊन गृहमंत्र्यांना भेटतात!'; राम मंदिर 'चोरी'चा दाखला देत संजय राऊत यांचा मुख्यमंत्र्यांवरही घणाघात

संजय राऊत यांनी एकनाथ शिंदेंवर 'चोरीचा माल' दिल्लीत नेल्याची टीका केली. तसंच मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीसांना राम मंदिरातील साडेपाचशे कोटींच्या कथित चोरीवर उत्तर देण्याचं आव्हान दिलं.

SANJAY RAUT NAGPUR
माध्यमांशी बोलताना खासदार संजय राऊत (ETV Bharat Reporter)
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By ETV Bharat Marathi Team

Published : July 15, 2026 at 2:01 PM IST

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नागपूर : 'या देशात कायदा शिल्लक आहे की नाही? असा प्रश्न कायम आमच्या मनात येतो. एकनाथ शिंदे हे चोरीचा माल घेऊन थेट गृहमंत्र्यांना भेटतात. साधा चोर जेव्हा चोरीचा माल घेत असेल, तर पोलीस त्याला पकडतात. एकनाथ शिंदे चोरीचं गाठोड घेऊन दिल्लीत उतरतात आणि गृहमंत्र्यांकडं जातात आणि सांगतात हा माझा चोरीचा माल आहे. गृहमंत्री त्याला मान्यता देत असतील तर या देशाच्या कायद्याबद्दल मला चिंता वाटते,' असं शिवसेना उद्धव बाळासाहेब ठाकरे पक्षाचे खासदार संजय राऊत म्हणाले. ते बुधवारी (दि.15) नागपुरात माध्यमांशी बोलत होते.

आम्हाला रामरक्षा येते की नाही हे महत्त्वाचं नाही : "नागपुरात येत्या शनिवारी उद्धव ठाकरे रामरक्षा पठण करणार आहेत. यावर मुख्यमंत्री देवेंद्र म्हणाले होते की "उद्धव ठाकरेंनी रामरक्षा पठण करण्यापूर्वी रामरक्षा स्त्रोतातील दोन पानं वाचून दाखवावीत," यावर संजय राऊत म्हणाले, "रामरक्षा नाही वाचून दाखवणार, नेमकी काय अडचण आहे? रामरक्षा येते की नाही? हा प्रश्नच नसून राम मंदिराची देणगी चोरीला गेली हा मूळ प्रश्न आहे. रामरक्षा कशी म्हणायची आम्ही बघू. तुम्हाला आमचा प्रश्न आहे की, राम मंदिरात चोरी झाली आहे. साडेपाचशे कोटी रुपये चोरीला गेलेत. हे तुम्हाला मान्य आहे का? याचं उत्तर द्या. आम्हाला रामरक्षा येते की नाही आम्ही दाखवून देऊ. या चोरीमध्ये तुमचे लोकं सहभागी आहेत की नाही हे सांगा."

माध्यमांशी बोलताना खासदार संजय राऊत (ETV Bharat Reporter)

...तर आम्ही वाढदिवसात सहभागी होऊ : मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या वाढदिवसाच्या निमित्तानं नागपूर शहरात भाजपाकडून महायज्ञ करण्यात येणार आहे. ज्या राम मंदिरात उद्धव रामरक्षा पठण करणार आहेत, त्याच मंदिरात देवेंद्र फडणवीस यांच्या वाढदिवसानिमित्त कार्यक्रम आयोजित केला जात आहे. यावर संजय राऊत म्हणाले, "मंदिरातील चोरीपेक्षा त्यांचा वाढदिवस मोठा असेल तर आम्ही पण त्या वाढदिवसात सहभागी होऊ."

आमची सभा नाही : "उद्धव ठाकरे यांची तिथं सभा होणार नाही. आम्ही रामनगरमधील राम मंदिरात रामरक्षाचा कार्यक्रम घेऊ. बाजूला चार रस्ते आहेत. तसंही आम्ही रस्त्यावरचे लोक आहोत. रामरक्षा पठण रस्त्यावर करू. मंदिराच्या विश्वस्तांसोबत चर्चा झाली आहे. कार्यक्रमाचं स्वरूप ठरलं आहे. त्याबद्दल सहकाऱ्यांशी चर्चा केल्यानंतर निर्णय घेऊ. या लोकांनी श्रीरामाला रस्त्यावर आणलं आहे, अशी प्रतिक्रिया खासदार संजय राऊत यांनी दिली.

"देशात मतदारसंघ पुनर्रचना, महिला आरक्षण विधेयकच्या मुद्यावर राष्ट्रवादी काँग्रेस शरद पवार गट, उबाठा गट केंद्र सरकारला पाठिंबा देणार आहे का, या प्रश्नावर बोलताना बोलताना संजय राऊत यांनी भूमिका स्पष्ट केली आहे. ते म्हणाले की आज सर्वात गंभीर प्रश्न नीट परीक्षेच्या पेपर फुटीविरोधात सुरू असलेल्या सोनम वांगचुक यांच्या उपोषणाचा आहे. सलग 17 व्या दिवशीही कोणी लक्ष घालत आहे, त्यांची प्रकृती ढासळली आहे हा चिंतेचा विषय आहे.

महाविकास आघाडीच्या नेत्यांबद्दल अफवा पसरवली जातेय : "सुप्रिया सुळे पत्रकार परिषद घेणार आहेत. आम्ही पण ऐकतोय की त्यांचे आमदार, खासदार चाललेत. रात्री जयंत पाटील मुख्यमंत्र्यांना भेटले. मात्र, या सर्व अफवा आहेत. मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्यासोबत राष्ट्रवादीच्या नेत्यांची चर्चा झाली, ही तर अर्धवट माहिती आहे. माझ्या माहितीप्रमाणं सध्या फुटबॉलचा वर्ल्ड कप सुरू आहे. त्यामुळं प्रफुल पटेल तिथं असतील का? असा माझा प्रश्न आहे. ते नेहमी वर्ल्ड कप बघायला जातात. त्यामुळं प्रफुल पटेल हे बैठकीत नसावेत. जयंत पाटील हे यांच्या मतदार संघाच्या नगराध्यक्षाच्या अपात्रेच्या संदर्भात भेटायला गेलेले होते. जयंत पाटील महाविकास आघाडीचे महत्वाचे नेते आहेत. जाणूनबुजून अशा बातम्या पसरवल्या जात आहेत. भाजपा आणि शिंदेंना आता दुसरं काही काम राहिलेलं नाही. अफवा पसरवली जात आहे. देशातील मूळ प्रश्नवरून ते लक्ष विचलित करतात," अशी प्रतिक्रिया खासदार संजय राऊत यांनी दिली.

दिल्लीत चर्चा करू : गेल्या अधिवेशनातच चर्चा झाली होती. अरविंद सावंत, सुप्रिया सुळे सुद्धा होत्या. जो काही निर्णय घ्यायचा आहे, तो सामुदायिक पद्धतीनेच घेतला जाईल. तुम्ही जी बातमी देत आहात की पक्ष फोडले जातील, संख्याबळ दोन तृतीयांश पर्यंत नेलं जाईल यात तर अजिबात तथ्य नाही. संसदेचं सत्र सुरू होऊ द्या. वीस तारखेला संसद सत्र सुरू झाल्यानंतर डीलिमिटेशन बिल आणि महिला आरक्षण बिल बद्दल काय भूमिका घ्यायची? आम्ही तेव्हा निर्णय करू. या बिलवर चर्चा करण्याची जागा दिल्ली आहे. तिथं इंडिया आघाडीचे विविध पक्ष असतील. तेव्हा चर्चा करून आम्ही निर्णय करू, असं संजय राऊत यांनी सांगितलं.

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TAGGED:

संजय राऊत
SANJAY RAUT NAGPUR
EKNATH SHINDE
RAM TEMPLE FUNDS
SANJAY RAUT NAGPUR

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