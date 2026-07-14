'ढोंगी हिंदुत्ववाद आता संपला पाहिजे, त्यासाठीच उद्धव ठाकरे 18 जुलैला नागपूरमध्ये रामरक्षा पठण करणार'-संजय राऊत
उद्धव ठाकरे नागपूरमध्ये 18 जुलैला कोणत्या मंदिरात रामरक्षा पठण करणार आहेत. त्यामागे शिवसेना यूबीटीची काय भूमिका आहे, याविषयी खासदार संजय राऊत यांनी माध्यमांना माहिती दिली.
Published : July 14, 2026 at 10:36 PM IST
नागपूर- अयोध्येतील राम मंदिरातील देणग्यांमध्ये घोटाळा उघडकीस आल्यानंतर या मुद्द्यांवरून भाजपाला घेरण्याकरिता शिवसेना यूबीटीकडून नागपूरात रामरक्षा पठण करण्यात येणार आहे. त्या पार्श्वभूमीवर नागपूरच्या दौऱ्यावर आलेल्या खासदार संजय राऊत यांनी या आंदोलनाची भूमिका माध्यमांशी बोलताना स्पष्ट केली.
शिवसेनेचे (उबाठा) अध्यक्ष उद्धव ठाकरे 18 जुलैला रामरक्षा पठण करणार आहेत. त्या दृष्टीनं हालचालीदेखील सुरू झालेल्या आहेत. शिवसेना यूबीटीचे नेते आणि राज्यसभा खासदार संजय राऊत नागपूर येथे दाखल झालेले आहेत. ते पुढील चार दिवस नागपुरात तळ ठोकून राहणार आहेत. नागपुरला आल्यानंतर खासदार संजय राऊत यांनी स्वतः रामनगर येथील राम मंदिरात जाऊन पाहणी केली आहे. याच राम मंदिरात उद्धव ठाकरे रामरक्षा पठण करणार असल्याची माहिती खासदार राऊत यांनी दिली आहे.
रामनगर राम मंदिरात प्रवेश केल्यानंतर, मी या मंदिराच्या प्रेमात पडलोय. इथे एक सकारात्मक ऊर्जा आहे. ती मला जाणवली. आम्ही अशाच मंदिराच्या शोधात होतो. आम्ही रामरक्षा पठण या मंदिरात करू, अशी माहिती खासदार संजय राऊत यांनी दिली.
"राम सर्वांचे आहेत. त्यामुळे आम्ही मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस किंवा संघाचे पदाधिकारी या सर्वांनाही रामरक्षा पठणसाठी निमंत्रित करू. आमचे फक्त रामरक्षा पठणच होणार आहे. कुठलेही आंदोलन होणार नाही. तसेही शिवसेनेचे आंदोलन वेगळ्या स्वरुपाचे आणि पद्धतीचे असतात. नेते येत-जात राहतात. मात्र, कार्यकर्ते हे शिवसेनेसोबतच आहे. नेते गेले असले, तरी कार्यकर्ते या रामरक्षा पठणमध्ये येतील", असा विश्वास खासदार संजय राऊत यांनी व्यक्त केलाय.
18 तारखेचं आंदोलन नाही तर हिंदूंना जागा करणार:- संजय राऊत- शिवसेनेचे (यूबीटी) अध्यक्ष उद्धव ठाकरे यांच्या नेतृत्वात सर्व हिंदूंना जागं करण्यासाठी नागपूरची निवड केली आहे. रामरक्षा आंदोलन मुंबईत सुरू केलं. पूर्ण महाराष्ट्रातील जिल्ह्यात उद्धव ठाकरे पोहोचले आहेत. कारण, तर सगळ्यांना माहित आहे की अयोध्येच्या राम मंदिरात आणि इतर अनेक मंदिरात लुटमार सुरू झालीय. मंदिरातल्या दानपेटी फोडू लागलेले आहेत. ही फार गंभीर गोष्ट आहे. मला वाटतं बेळगावच्या बैठकीत राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघानं राम मंदिराची चोरीच्याबाबत दुःख व्यक्त केल खरं,पण हे प्रकरण तेवढ्यावर थांबणार नाही. अजूनसुद्धा मुख्य आरोपी बाहेर आहेत. त्यांना वाचविण्याचा प्रयत्न होत आहे, असा आरोप खासदार राऊत यांनी केला.
बद्रीनाथ आणि केदारनाथ मंदिरात गैरव्यवहार झाला आहे. रामरक्षा आंदोलनातून आम्ही जागे करत आहोत. ढोंगी हिंदुत्ववाद आता संपला पाहिजे. त्यासाठीच उद्धव ठाकरेंचे 18 तारखेला आंदोलन होणार आहे. त्यांना आम्ही आंदोलन म्हणत नाही. आम्ही जागृती आणण्याचं काम करत आहोत. सगळ्यांना आमंत्रित करणार आहोत. हे एकाच पक्षाचा आंदोलन नाही. जरी आम्ही पुढाकार घेतला असला तरी संघाला आमंत्रित करणार आहोत. देवेंद्र फडणवीस जर उपस्थित असतील तर त्यांनीही याबाबत भूमिका स्पष्ट करावी. एवढेच नाही तर राष्ट्रवादी आणि काँग्रेस पक्षासह सर्वांना आमंत्रित करत आहे. सर्वांनी यावं हा राजकीय विषय नाही, तर राम हा राष्ट्रीय अस्मितेचा प्रतीक आहे. संपूर्ण देशातील राजकीय पक्षांनी एकत्र यायला पाहिजे. नागपुरात याची सुरुवात करत आहोत, असे संजय राऊत यांनी म्हटलं.
नागपूर ही उपराजधानी असून राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघाचं मुख्यालयदेखील आहे. ज्यांना संघाचे विचार मान्य असतील, तसेच रामाच्या मंदिरात लूट झाल्यानं चिंता वाटते, त्या सर्वांनी यावं. मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस कुठे राहतात? त्यांच्या घराचा पत्ता माहिती नाही. मुख्यमंत्री त्या दिवशी घरी असतील तर आम्ही नक्कीच त्यांना आमंत्रित करू. रामरक्षा पाठांतर असणाऱ्यांनी राम मंदिर लुटलेलं आहे. उत्तम रामरक्षा म्हणता येणारे श्री राम मंदिरातील चोर निघाले आहेत. माझा कोणाकडेही इशारा नाही. रामरक्षा ज्यांना उत्तम प्रकारे बोलता येते, त्यांनी साडेपाचशे कोटी रुपयांची दानपेटी फोडली आहे. सुमारे 14 हजार कोटी लुटलेत, असा गंभीर आरोप संजय राऊत यांनी केला.
राम मंदिर लूट प्रकरणात उपमुख्यमंत्री शिंदेंनी बोलावे:- एकनाथ शिंदे यांना दुसर काम काय आहे? याला फोडा आणि त्याला फोडा. सामाजिक भान बाळगून राम मंदिराच्या लुटीवर त्यांनी बोलावं. पंतप्रधान आणि अमित शाहांना भेटायला गेले ना, अमित शाह यांनी राम मंदिरातील लुटीवर काही भाष्य केलेलं नाही. फडणवीस दखल घेतील, असे मला वाटत नाही.
हा राज्यातील सर्वात मोठा घोटाळा - राज्यातील लाडकी बहीण हा देशातील सर्वात मोठा घोटाळा सिद्ध होणार आहे. मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांना रामरक्षा म्हणून घोटाळे दूर करता येत नाही. मंत्रालयात रामरक्षा म्हणायला जातात का? असेदेखील संजय राऊत म्हणाले आहेत.
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