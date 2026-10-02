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'पूर्णेकरांचा खून पचू देणार नाही'- संजय राऊतांचा इशारा

ठाण्यातील प्रदीप उर्फ बाळू पूर्णेकर यांच्या हत्याप्रकरणाचा तपास कथित सूत्राधारापर्यंत पोहोचावा, अशी मागणी केली आहे. महाराष्ट्राचं माफिया राज्य केल्याची टीकाही त्यांनी अमित शाहांवर टीका केली.

Sanjay Raut
संग्रहित-संजय राऊत (Source- ETV Bharat Reporter)
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By ETV Bharat Marathi Team

Published : October 2, 2026 at 1:23 PM IST

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ठाणे : शिवसेना (उद्धव बाळासाहेब ठाकरे) पक्षाचे ठाण्यातील विभागप्रमुख प्रदीप ऊर्फ बाळू पूर्णेकर यांच्या हत्येनंतर ठाण्यातील राजकीय वातावरण तापलं आहे. या हत्या प्रकरणाचा तपास केवळ प्रत्यक्ष हल्लेखोरांपुरता मर्यादित न ठेवता त्यामागील कथित सूत्रधारांपर्यंत पोहोचवावा, अशी मागणी शिवसेनेचे (यूबीटी) खासदार संजय राऊत यांनी केली. “आम्ही पूर्णेकरांचा खून पचू देणार नाही,” असा इशाराही त्यांनी दिला.

शिवसेनेचे (यूबीटी) नेते पूर्णेकर यांच्या हत्येनंतर ठाण्यातील कायदा-सुव्यवस्थेचा मुद्दा पुन्हा ऐरणीवर आला आहे. विरोधकांकडून पोलिसांच्या भूमिकेवर प्रश्न उपस्थित केले जात असतानाच, या प्रकरणाच्या तपासासाठी विशेष तपास पथकाची स्थापना करण्यात आली आहे. हत्येसाठी वापरल्या गेल्याचा संशय असलेल्या दोन दुचाकी पोलिसांनी ताब्यात घेतल्या आहे. आरोपींचा तसेच हत्येमागील अन्य व्यक्तींचा शोध सुरू आहे. या पार्श्वभूमीवर राऊत यांनी ठाणे पोलिसांवर थेट निशाणा साधला. “या हत्येची जबाबदारी ठाणे पोलिसांची आहे. पहिला आरोपी ठाणे पोलीस आहे,” असा गंभीर आरोप त्यांनी यावेळी केला. राजकीय कार्यकर्त्यांना धमकावण्यासाठी पोलिसांचे नाव वापरले जात असल्याचा दावा केला. तक्रारी असूनही कारवाई का होत नाही, असा सवाल त्यांनी उपस्थित केला. पोलीस आयुक्तांच्या नावानं धमक्या दिल्या जात असतील, तर त्याची दखल घेतली जात नाही का, असा प्रश्नही राऊत यांनी केला.

राजकीय वैमनस्यातून हत्या झाल्याचे आरोप- पूर्णेकर हत्या प्रकरणाला राजकीय संघर्षाची पार्श्वभूमी असल्याचा दावा शिवसेनेकडून (यूबीटी) करण्यात आला आहे. पूर्णेकर यांच्या कुटुंबीयांकडूनही राजकीय वैमनस्यातून हत्या झाल्याचे आरोप करण्यात आले आहेत. शिवसेनेनं (यूबीटी) माजी ठाणे महापौर मीनाक्षी शिंदे आणि त्यांचे पती राजेंद्र शिंदे यांच्याबाबतही आरोप केले आहेत. मात्र, या आरोपांमागील तथ्य तपासातून स्पष्ट होणं बाकी असून, संबंधित व्यक्तींची चौकशी झाल्याचं सांगण्यात येत आहे.

तपास यंत्रणेच्या कार्यपद्धतीवर प्रश्नचिन्ह- दरम्यान, राऊत यांनी भाजपा नेते गणेश नाईक यांना या प्रकरणाच्या निमित्तानं थेट आवाहन केलं. ठाण्यातील गुंडगिरीच्या प्रश्नावर नाईक सातत्यानं भूमिका मांडत असतील, तर आता त्यांनी प्रत्यक्ष ठाण्यात येऊन पूर्णेकर कुटुंबीयांची भेट घ्यावी आणि शहराचे नेतृत्व करावं, असे राऊत यांनी आवाहन केलं. “आम्ही तुमच्यासोबत आहोत,” असे सांगत त्यांनी नाईक यांना पाठिंबा देण्याची भूमिका मांडली. पूर्णेकर यांच्या कुटुंबीयांचा जबाब नोंदवताना पोलीस ठाण्यात आपण आणि आदित्य ठाकरे गेल्यानंतर काही महत्त्वाची नावे पुढे आली, असा दावाही राऊत यांनी केला. त्यामुळे तपास यंत्रणेच्या कार्यपद्धतीवर त्यांनी प्रश्नचिन्ह उपस्थित केले.


महाराष्ट्राचं माफिया राज्य केलं- राऊत यांनी यावेळी केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह यांच्यावरही जोरदार टीका केली. महाराष्ट्रात गुंडगिरीला राजकीय संरक्षण मिळत असल्याचा आरोप करत त्यांनी भाजपावरही निशाणा साधला. “अमित शाहांनी महाराष्ट्राचं माफिया राज्य केलं आहे,” असा आरोप राऊत यांनी केला. पूर्णेकर यांच्या हत्येचा संबंध त्यांनी राज्यातील कथित “सैतानशाही”शी जोडला. राऊत यांच्या या वक्तव्यामुळे पूर्णेकर हत्या प्रकरणाला राजकीय रंग अधिक गडद झाला आहे. दरम्यान, पोलिसांचा तपास सुरू असून हत्येचा नेमका हेतू, प्रत्यक्ष हल्लेखोर आणि या प्रकरणामागे आणखी कोणी व्यक्ती सहभागी आहे का, याबाबतच्या तपासाच्या निष्कर्षांकडे आता लक्ष लागलं आहे.

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TAGGED:

SANJAY RAUT ON PURNEKARS MURDER
SANJAY RAUT ON THANE LAW ORDER
SANJAY RAUT ON GANESH NAIKE
संजय राऊत प्रदीप पूर्णेकर
PRADIP PURNEKAR CASE

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