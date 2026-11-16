नियमबाह्य मंजुरीनं राज्याचं 30 हजार कोटींचं नुकसान; प्रकरण मुख्यमंत्र्यांच्या अंगलट येईल-राऊतांचा इशारा
मुंबईच्या महापालिका आयुक्त अश्विनी भिडे यांनी मुख्यमंत्र्यांना लिहिलेल्या पत्राचा संदर्भ घेत खासदार संजय राऊत यांनी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्यावर जोरदार टीका केली.
Published : November 16, 2026 at 3:07 PM IST
मुंबई- मुंबईतील जमिनी आणि भूखंडांवर डोळा ठेवून काही मोजक्या बिल्डरांना झोपडपट्टी पुनर्वसन प्राधिकरणाच्या (एसआरए) माध्यमातून नियमबाह्य मंजुऱ्या दिल्या जात आहेत. या प्रकारामुळे राज्याच्या तिजोरीचे तब्बल 30 हजार कोटी रुपयांचे नुकसान झालं आहे. या कथित भ्रष्टाचाराचे प्रकरण मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या अंगलट येईल, असा थेट इशारा शिवसेना (यूबीटी) नेते, खासदार संजय राऊत यांनी सोमवारी दिला.
मुंबईतील झोपडपट्ट्या आणि जमिनींच्या नावाखाली बिल्डरांची लॉबी राज्याच्या तिजोरीची लूट करत असल्याचा आरोप राज्यसभेचे खासदार संजय राऊत यांनी केला. ते म्हणाले की, जे प्रकल्प एसआरएच्या नियमांत बसत नाहीत, ते प्रकल्प मंजुरीसाठी मुंबई महापालिकेकडे जायला हवेत. असे 300 हून अधिक प्रस्ताव मुख्यमंत्र्यांच्या लाडक्या बिल्डरांनी एसआरएकडे दाखल करून मंजूर करून घेतले आहेत. ज्या ठिकाणी झोपडपट्ट्याच नाहीत, अशा जमिनींवरही एसआरएच्या सवलती लागू करून प्रकल्पांना मंजुरी दिली जात आहे. यातून राज्याचे 30 हजार कोटी रुपयांचे नुकसान झालं आहे. या गैरव्यवहाराची माहिती मुंबई महापालिका आयुक्त अश्विनी भिडे यांनी मुख्यमंत्र्यांना पत्राद्वारे दिल्याचं खासदार राऊत यांनी सांगितलं. या पत्राला महिना उलटूनही मुख्यमंत्र्यांनी कोणतीही दखल घेतलेली नाही.
महापालिकेच्या अधिकारांवरील अतिक्रमण- पुढे खासदार राऊत म्हणाले की, 'मेट्रो लेडी' म्हणून ओळखल्या जाणाऱ्या आणि कर्तव्यदक्ष अधिकारी असलेल्या अश्विनी भिडे यांच्या पत्राकडेच मुख्यमंत्री दुर्लक्ष करत असतील, तर सामान्य माणसाची काय अवस्था असेल? असा सवाल त्यांनी केला. तत्कालीन महापालिका आयुक्त भूषण गगराणी यांनीही 10 जून 2024 रोजी गृहनिर्माण सचिवांना या संदर्भात पत्र लिहून याच प्रकारावर आक्षेप घेतला होता. काही मोजके बिल्डर एसआरएच्या माध्यमातून प्रकल्प आपल्या ताब्यात घेत आहे. हा प्रकार महापालिकेच्या अधिकारांवरील अतिक्रमण असल्याचं त्यांनी निदर्शनास आणलं होतं.
महापालिका बिल्डरांच्या लुटीसाठी ताब्यात घेतली का?'- मुंबईची लूट बिल्डरांना करून द्यायची होती म्हणून महापालिका ताब्यात घेतली का? त्यासाठी साम, दाम, दंड, भेद वापरले का? असा थेट सवाल राऊत यांनी मुख्यमंत्री फडणवीस यांना केला. या प्रकरणातील दोन बिल्डरांनी मुंबई लुटली आहे. योग्य वेळी त्यांची नावे पुराव्यांसह जाहीर करणार असल्याचा इशाराही त्यांनी दिला. संबंधित बिल्डरांना मुख्यमंत्री का वाचवत आहेत, याचे स्पष्टीकरण द्यावे, अशी मागणीही त्यांनी केली.
एसआरएतील भ्रष्टाचार म्हणजे मराठी माणसाची लूट- एसआरएतील कथित भ्रष्टाचार हा केवळ आर्थिक गैरव्यवहार नसून मुंबईतील मराठी माणसाच्या जमिनी आणि हक्कांवर घाला आहे. मराठी माणसाच्या ताब्यात एक इंचही भूखंड राहू नये. बाहेरून आलेल्यांनी मुंबईतील जमिनी लुटाव्यात, असे सूत्र राबवले जात असेल, तर त्याचे सूत्रधार महाराष्ट्राचे शत्रू आहेत, अशी टीका संजय राऊत यांनी केली.
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