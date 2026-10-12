'सर्वोच्च न्यायालयाचा दरवाजा बंद केला जात असेल, तर हे संविधानाचे आणि लोकशाहीचे दुर्दैव'-संजय राऊत
भारतीय निवडणूक आयोगाचे आयुक्त ज्ञानेश कुमार यांच्या राजीनाम्याची मागणी , मुंबईसह देशामध्ये होणारे आंदोलन यावरून खासदार संजय राऊत यांनी सरकारवर जोरदार टीका केली.
Published : October 12, 2026 at 1:39 PM IST
मुंबई : भारतीय निवडणूक आयोगाचे मुख्य निवडणूक आयुक्त ज्ञानेश कुमार यांच्या विरोधात सुरू असलेल्या आंदोलनाच्या पार्श्वभूमीवर शिवसेना (उद्धव बाळासाहेब ठाकरे) पक्षाचे खासदार संजय राऊत यांनी आज माध्यमांशी बोलताना केंद्र सरकार, निवडणूक आयोग आणि न्यायव्यवस्थेवर जोरदार टीका केली. ‘ज्ञानेश कुमार यांना जावंच लागेल, ते जातीलच,’ असा ठाम दावा राऊत यांनी केला.
मतचोरीविरोधात सुरू असलेल्या मुंबईतील आंदोलनात आदित्य ठाकरे आणि अमित ठाकरे सक्रिय आहेत. आंदोलनकर्त्यांना बेकायदेशीररीत्या अटक होऊ नये, यासाठी प्रयत्न केले जात असल्याचं खासदार संजय राऊत यांनी सांगितलं. पोलिसांकडून कार्यकर्त्यांना ताब्यात घेतले जात असताना आदित्य ठाकरे, अमित ठाकरे आणि शिवसैनिक पोलीस ठाण्यांमध्ये पोहोचून कारवाईबाबत जाब विचारत असल्याचं राऊत यांनी सांगितलं.
लोकशाहीच्या रक्षणासाठी रस्त्यावर उतरावे लागेल-संजय राऊत यांनी सर्वोच्च न्यायालयाच्या सरन्यायाधीशांनी राहुल गांधी आणि त्यांच्या शिष्टमंडळाला भेट नाकारल्याच्या मुद्द्यावरूनही नाराजी व्यक्त केली. निवडणुकांमधील कथित मतचोरी आणि मतदार याद्यांमधील घोळाबाबत न्याय मागण्यासाठी विरोधक घटनात्मक संस्थांचे दरवाजे ठोठावत असताना तिथूनही प्रतिसाद मिळत नसेल, तर लोकशाहीच्या रक्षणासाठी रस्त्यावर उतरावे लागेल, अशी भूमिका राऊत यांनी मांडली.
लाखो-करोडो नागरिकांना धक्का बसला-संजय राऊत यांनी पुढे म्हटलं की, राजकीय नेत्यांना भेटण्याचा अधिकार नसल्याची भूमिका सरन्यायाधीशांनी घेतल्यानं लोकशाहीसाठी लढणाऱ्या देशातील लाखो-करोडो नागरिकांना धक्का बसला आहे. नरेंद्र मोदी सरकारनं प्रत्येक घटनात्मक संस्थेवर आपल्या माणसांची नियुक्ती केल्याचा आरोप करत, मतांची कथित चोरी कशी होत आहे हे सांगण्यासाठी सर्वोच्च न्यायालयाच्या मुख्य न्यायाधीशांची भेट घेण्याचा प्रयत्न करण्यात आला.
सर्वोच्च न्यायालय हा शेवटचा आधार-''सर्व दरवाजे बंद झाल्यासारखे दिसत आहे. सर्वोच्च न्यायालय हा शेवटचा आधार असतो. मात्र, तिथेही दरवाजा बंद केला जात असेल, तर हे संविधानाचे आणि लोकशाहीचे दुर्दैव आहे,'' अशी टीका संजय राऊत यांनी केली. न्यायाधीश आणि राजकीय नेते यांच्यातील संबंधांचा उल्लेख करत संजय राऊत यांनी न्यायाधीश राजकीय कार्यक्रमांना उपस्थित राहत असल्याचं, राजकीय नेत्यांसोबत सामाजिक कार्यक्रमांत सहभागी होत असल्याचं आणि काही न्यायाधीशांनी निवृत्तीपूर्वी किंवा राजीनाम्यानंतर राजकीय क्षेत्रात प्रवेश केल्याचे दाखले दिले. अशा परिस्थितीत राजकीय नेत्यांना भेटण्याचा अधिकार नसल्याची भूमिका कितपत योग्य आहे, असा सवालही राऊत यांनी उपस्थित केला.
लोकशाहीसमोर गंभीर प्रश्न- मुख्य निवडणूक आयुक्त ज्ञानेश कुमार यांच्या भूमिकेवर टीका करत संजय राऊत यांनी त्यांना पदावरून जावेच लागेल, असा विश्वास व्यक्त केला. निवडणूक प्रक्रियेतील कथित अनियमितता, मतदार याद्यांमधील घोळ आणि ईव्हीएमसंदर्भातील आक्षेप यांमुळे लोकशाहीसमोर गंभीर प्रश्न निर्माण झाल्याचं राऊत म्हणाले. निवडणुका बॅलेट पेपरवर घेण्याच्या मागणीसाठी विरोधकांनी सर्वोच्च न्यायालयात याचिका दाखल केल्या होत्या. मात्र, त्या फेटाळण्यात आल्याचं राऊत यांनी सांगितलं. ईव्हीएममधील कथित घोटाळ्यांच्या मुद्द्यावरही न्यायालयानं लक्ष द्यावं, अशी मागणी त्यांनी केली.
जनतेनं कुठे जायचं- पश्चिम बंगालमधील 29 लाख मतदारांशी संबंधित प्रकरणांचा उल्लेख करत, मतदानाचा अधिकार न मिळाल्याच्या तक्रारी ऐकून घेतल्या जात नसल्याचा आरोपही राऊत यांनी केला. मतदारांच्या हक्कांबाबत न्याय मिळत नसेल, तर जनतेनं कुठे जायचं, असा सवाल त्यांनी उपस्थित केला. मुंबईतील आंदोलनाबाबत बोलताना संजय राऊत यांनी आदित्य ठाकरे आणि अमित ठाकरे यांच्या भूमिकेचे समर्थन केले. आंदोलनादरम्यान पोलिसांकडून कार्यकर्त्यांना ताब्यात घेतले जात असताना त्यांना बेकायदेशीर अटक होऊ नये, यासाठी प्रयत्न केले जात असल्याचं राऊत यांनी म्हटलं.
बेकायदेशीर अटक होऊ देणार नाही-आदित्य ठाकरे आणि अमित ठाकरे यांच्या नेतृत्वाखाली कार्यकर्ते पोलीस ठाण्यांमध्ये पोहोचत असून, पोलिसांकडून केली जाणारी कारवाई कायदेशीर आहे का, याची विचारणा केली जात असल्याचं त्यांनी सांगितलं. कार्यकर्त्यांच्या गाड्या अडवल्या जात असल्याचा आरोप करत, अशा कारवाईबाबत पोलिसांना जाब विचारला जात असल्याचंही राऊत म्हणाले. "आम्ही एकाही कार्यकर्त्याची बेकायदेशीर अटक होऊ देणार नाही. आदित्य ठाकरे, अमित ठाकरे आणि शिवसैनिक कार्यकर्त्यांच्या मदतीसाठी पोलीस ठाण्यांमध्ये पोहोचत आहेत," असे संजय राऊत यांनी माध्यमांशी बोलताना सांगितलं.
लोकशाहीच्या रक्षणासाठी लढणार-मुंबईतही दिल्लीच्या तोडीचे आंदोलन सुरू असल्याचा दावा करत, आंदोलन वेगवेगळ्या पद्धतीनं पुढे नेले जाणार असल्याचं राऊत यांनी स्पष्ट केलं. आंदोलनाचे पुढील नियोजन राहुल गांधी ठरवत असून, त्याबाबतची माहिती शेवटच्या क्षणी जाहीर केली जात असल्याचंही त्यांनी सांगितलं. आंदोलनकर्त्यांवर गुन्हे दाखल करण्याच्या मुद्द्यावर संजय राऊत यांनी आक्रमक भूमिका घेतली. आदित्य ठाकरे यांच्यावर गुन्हा दाखल झाल्याचा उल्लेख करत, ते लोकशाहीच्या रक्षणासाठी लढत असल्याचं राऊत म्हणाले.
गुन्हे दाखल झाले तरी आंदोलन थांबणार नाही-आंदोलनादरम्यान एका आदिवासी महिलेला तिच्या लहान मुलासह फरफटत नेऊन पोलिसांच्या गाडीत कोंबल्याचा आरोपही राऊत यांनी केला. या घटनेचे छायाचित्र आपण समाजमाध्यमांवर प्रसारित केल्याचे सांगत, देशातील वृत्तपत्रांनी हे छायाचित्र पहिल्या पानावर प्रसिद्ध करावे, असे आवाहन त्यांनी केले. लोकशाहीच्या रक्षणासाठी आंदोलन करणाऱ्यांवर कारवाई केली जात असेल, तर त्याविरोधात आवाज उठवणं आवश्यक असल्याचे राऊत म्हणाले. आंदोलनकर्त्यांवर गुन्हे दाखल झाले तरी आंदोलन थांबणार नाही, अशी भूमिका त्यांनी मांडली.
लोकशाहीच्या रक्षणासाठी आंदोलन करणे आवश्यक- गेल्या दहा वर्षांत न्यायव्यवस्थेनं लोकशाहीच्या रक्षणासाठी कोणते ठोस काम केले, असा सवाल संजय राऊत यांनी उपस्थित केला. न्यायव्यवस्थेनं संविधानाच्या रक्षणाची शपथ घेतली असल्यानं नागरिकांना न्याय मिळवून देण्याची जबाबदारी तिच्यावर आहे, असे ते म्हणाले. मतचोरीच्या आरोपांवर न्याय मिळवण्यासाठी विरोधकांनी प्रत्येक घटनात्मक संस्थेचा दरवाजा ठोठावला पाहिजे. मात्र, तिथूनही प्रतिसाद मिळत नसेल, तर लोकशाहीच्या रक्षणासाठी आंदोलन करणे आवश्यक ठरते, अशी भूमिका राऊत यांनी मांडली.
प्रशासकीय यंत्रणेच्या निष्पक्षतेवर प्रश्न-124 सरकारी अधिकाऱ्यांनी जरी मतदार याद्या स्वच्छ आहे, तसं सांगितलं असलं, तरी त्याला कारण आहे. देवेंद्र फडणवीस यांनी आयएएस अधिकाऱ्यांना खाकी हाफ चड्ड्या घातल्या आहेत. ज्या दिवशी सत्ता पालट झालेला असेल, त्या दिवशी हे सगळे अधिकारी परत फुल पॅंटीमध्ये येतील. आमच्या बाजूनं उभे राहतील, अशी बोचरी टीका राऊत यांनी केली. आपल्या उपरोधिक शैलीत संजय राऊत यांनी प्रशासकीय यंत्रणेच्या निष्पक्षतेवर प्रश्न उपस्थित केले. देवेंद्र फडणवीस यांनी आयएएस अधिकाऱ्यांवर प्रभाव टाकल्याचा आरोप करत, सत्तांतर झाल्यानंतर हेच अधिकारी वेगळी भूमिका घेतील, अशी टीका राऊत यांनी केली.
नरेंद्र मोदी, अमित शाह आणि देवेंद्र फडणवीस यांच्या नेतृत्वाखाली मतांची लूट, भ्रष्टाचार आणि लोकशाहीची लूटमार होत असल्याचा आरोपही राऊत यांनी केला. देशाची लोकशाही धोक्यात असल्याचे सांगत, लाखो लोक रस्त्यावर उतरून आंदोलन करत असताना त्यांच्या मागण्यांची दखल घेतली पाहिजे-खासदार, संजय राऊत
कारवाईच्या मुद्द्यांवरून राजकीय संघर्ष तीव्र - मुंबईतील आंदोलनाची पुढील दिशा ठरवताना प्रत्येक दिवशी वेगवेगळ्या पद्धतीने आंदोलन केले जाणार असल्याचे संजय राऊत यांनी सांगितले. योग्य वेळी उद्धव ठाकरेही आंदोलनात सहभागी होतील, असे ते म्हणाले. मतदार याद्यांमधील कथित घोळ, निवडणूक प्रक्रियेतील अनियमिततेचे आरोप, सर्वोच्च न्यायालयाच्या भूमिकेवरील आक्षेप आणि आंदोलनकर्त्यांवरील पोलिसांच्या कारवाईच्या मुद्द्यांवरून राजकीय संघर्ष तीव्र झाला आहे. ज्ञानेश कुमार यांना पदावरून हटवण्याची मागणी करत आंदोलन सुरूच ठेवण्याचा निर्धार संजय राऊत यांनी व्यक्त केला.
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