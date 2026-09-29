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ठाकरे बंधू एकत्र येणार! मुंबईतून ब्रिटिशांप्रमाणेच ज्ञानेश कुमार यांच्याविरुद्ध 'चले जाव' आंदोलन : संजय राऊत

मुंबईत मुख्य निवडणूक आयुक्त ज्ञानेश कुमार यांच्या बडतर्फीसाठी उद्धव ठाकरे आणि राज ठाकरे यांच्या नेतृत्वाखाली मोठं आंदोलन उभं राहणार आहे.

Sanjay Raut On Gyanesh Kumar
ज्ञानेश कुमार यांच्या बडतर्फीसाठी उद्धव ठाकरे आणि राज ठाकरे यांच्या नेतृत्वाखाली आंदोल (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Marathi Team

Published : September 29, 2026 at 1:19 PM IST

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मुंबई : मुख्य निवडणूक आयुक्त ज्ञानेश कुमार यांच्या कथित भ्रष्टाचाराविरोधात आणि त्यांच्या बडतर्फीच्या मागणीसाठी देशभरात आंदोलन सुरू झालं असून, मुंबईत होणाऱ्या आंदोलनाचा पुढाकार महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना आणि शिवसेना (उद्धव बाळासाहेब ठाकरे) पक्षानं घेतला आहे. या आंदोलनाचं नेतृत्व उद्धव ठाकरे आणि राज ठाकरे करणार असल्याचं शिवसेना खासदार संजय राऊत यांनी सांगितलं. मुंबईतून सुरू होणारं हे आंदोलन मोठं स्वरूप घेईल, असा दावा त्यांनी केला.

मुंबईत पत्रकारांशी बोलताना संजय राऊत म्हणाले की, हा मोर्चा कुठून निघेल आणि त्याचा मार्ग काय असेल, हे आता सांगण्यापेक्षा स्वतः उद्धव ठाकरे आणि राज ठाकरे याबाबत माहिती देतील. महात्मा गांधी यांनी मुंबईतून ब्रिटिशांना ‘चले जाव’चा आदेश दिला होता, त्यानंतर देशभरात मोठं आंदोलन उभं राहिलं आणि अखेर ब्रिटिशांना भारत सोडावा लागला. त्याच धर्तीवर मुंबईतून हे आंदोलन उभं राहील.

दरम्यान, आज दुपारी तीन वाजता 'इंडिया ब्लॉक'ची बैठक दिल्लीत होणार आहे. मात्र, मुंबईतील आंदोलनाच्या तयारीमुळे आम्ही मुंबईत अडकलो आहोत. त्यामुळे उद्धव ठाकरे आणि आम्ही सर्वजण व्हिडिओ कॉन्फरन्सिंगद्वारे या बैठकीत सहभागी होणार आहोत; याबाबतची सूचना वरिष्ठ नेत्यांना आधीच देण्यात आली आहे, असं राऊत यांनी स्पष्ट केलं.

या मोर्चात काँग्रेस सहभागी होणार का, असा प्रश्न विचारला असता राऊत म्हणाले की, काँग्रेसनं काल राज्यभर आंदोलन केलं आहे. त्यांनी स्वतंत्रपणे आंदोलन केलं असलं तरी 'महाविकास आघाडी' म्हणून सर्वांनी एकत्र राहावं, अशी आमची इच्छा आहे. नागपूरमध्येही काँग्रेसचं मोठं आंदोलन झालं आहे. त्यामुळे आता सर्वच पक्षांनी एकत्र यावं, असं आवाहन आम्ही काँग्रेससह सर्वांना करत आहोत. केवळ एका पक्षाच्या आंदोलनामुळे ज्ञानेश कुमार राजीनामा देणार नाहीत. त्यासाठी संपूर्ण देश एकवटला पाहिजे. निवडणूक आयुक्तांच्या विरोधातील या लढ्यात सर्व देशानं सहभागी झालं पाहिजे.

ठाकरे बंधूंच्या संयुक्त आंदोलनाबाबत विचारलं असता राऊत म्हणाले की, चार तारखेपूर्वी याबाबत काही सांगता येणार नाही. आंदोलनाची धग जसजशी वाढत जाईल, तसतसं राजकीय वातावरणही तापत जाईल. भाजपानं तरुणांना आवाहन केलं असून, दोन तारखेला मुंबईत 'जेल भरो' आंदोलन होणार आहे. त्यामुळे हळूहळू वातावरण तापत जाऊन त्याचा भडका उडेल; त्यानंतर ज्ञानेश कुमार यांचा राजीनामा घ्यावाच लागेल आणि त्यांना बडतर्फ करावंच लागेल.

आजच्या 'इंडिया ब्लॉक'च्या बैठकीत ज्ञानेश कुमार यांच्या राजीनाम्याचा मुद्दा चर्चेला येणार असल्याचं राऊत यांनी सांगितलं. राज ठाकरे यांना महाविकास आघाडीत सहभागी करून घ्यायचं की नाही, यावरची चर्चा नंतर होऊ शकते. राज ठाकरे आणि राहुल गांधी यांच्यातही संवाद आहे. राज ठाकरे आणि राहुल गांधी यांच्यात संवाद का असू नये? सध्या सर्वच विरोधी पक्षांचे नेते एकमेकांशी चर्चा आणि संवाद साधत आहेत, असं राऊत म्हणाले.

सध्या सुरू असलेलं आंदोलन हे राहुल गांधी यांनी सुरू केलेल्या आंदोलनाचंच मोठं स्वरूप आहे. पश्चिम बंगालच्या मुख्यमंत्री ममता बॅनर्जी सुरुवातीला या आंदोलनात सहभागी नव्हत्या; मात्र, आता त्या बैठकीला येत आहेत. 'इंडिया ब्लॉक' आमच्या पाठीशी असावा आणि आम्हीही त्यांच्या पाठीशी आहोत, अशी भूमिका ममता बॅनर्जी यांची असल्याचं राऊत म्हणाले.

शरद पवार यांनी ‘आम्ही कुठेही जाणार नाही, ज्यांना यायचं त्यांनी आमच्याबरोबर यावं’, अशी भूमिका मांडल्याच्या पार्श्वभूमीवर राऊत म्हणाले की, गेल्या अनेक वर्षांपासून आपण हेच सांगत आहोत की, शरद पवार हे 'इंडिया ब्लॉक' आणि 'महाविकास आघाडी'चे अत्यंत महत्त्वाचे स्तंभ आहेत.

शरद पवार यांच्याबाबत विविध बातम्या प्रसारित होत आहेत, परंतु या केवळ काल्पनिक चर्चा आहेत. राजकारणात नेहमीच चर्चा होत असतात आणि काही निर्णयही घेतले जातात; अगदी साखर कारखान्यांच्या संदर्भातही अशा चर्चा होत असतात. मात्र, राष्ट्रवादी काँग्रेस (शरदचंद्र पवार) हा मूळ पक्ष शरद पवार यांच्या नेतृत्वाखाली मजबूत आहे. सुप्रिया सुळे, जयंत पाटील आणि शशिकांत शिंदे यांसारख्या प्रमुख नेत्यांचा हा पक्ष कुठेही जाणार नाही. केंद्रात हा पक्ष 'इंडिया ब्लॉक'सोबत आणि महाराष्ट्रात 'महाविकास आघाडी'सोबत ठामपणे राहील, असं राऊत यांनी स्पष्ट केले. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी बारामतीला येतात-जातात. ते सगळीकडेच जात असतात; ही त्यांची ‘ट्रॅव्हलिंग कंपनी’ आहे, अशी टीकाही राऊत यांनी केली.

राष्ट्रवादी काँग्रेसचे (अजित पवार) नेते सुनील तटकरे जर 'आम्ही महायुतीमध्येच राहणार, कुठेही जाणार नाही' असं म्हणत असतील, तर त्यांनी कुठे जायचं हा त्यांचा प्रश्न आहे; कारण त्यांच्याकडे आता दुसरा पर्यायच उरलेला नाही. मुळात हा अजित पवारांचा पक्ष नसून अमित शाहांचा पक्ष आहे. अमित शहा जर दिल्लीच्या राजकारणात राहणार नसतील, तर या पक्षाचं भवितव्य काय असेल? असा सवाल राऊत यांनी केला. तटकरे यांच्या पक्षाने संघ कार्यालयाच्या आसपास आपल्या पक्षाच्या भवितव्याबाबत बैठक घेतली पाहिजे, अशी खोचक टीकाही त्यांनी केली. त्याचप्रमाणे एकनाथ शिंदे यांचा पक्षही अमित शाहांचा पक्ष असल्याचा दावा राऊत यांनी केला. भविष्यात नरेंद्र मोदीच हे दोन्ही पक्ष बुडवतील, असंही ते म्हणाले.

दुष्काळी परिस्थितीच्या पार्श्वभूमीवर राज्य सरकार कर्ज काढण्याच्या विचारात असल्याची टीका करताना, राऊत यांनी राज्याच्या आर्थिक स्थितीवरही प्रश्न उपस्थित केले. राज्यावर आधीच 11 लाख कोटी रुपयांचे कर्ज असताना जनतेला खर्च कमी करण्यास सांगितलं जात आहे. त्यामुळे जनतेनं खर्च कमी करण्यापेक्षा सरकारनं आधी स्वतःचा खर्च कमी करावा, असं ते म्हणाले.

‘तुम्ही चार्टर विमानाने दिल्लीला जाता, कशासाठी? त्या दिल्लीवाऱ्या कमी करा. कॅबिनेट मंत्र्यांना 500 ते 1000 कोटी रुपयांच्या कंत्राटांवर दलाली देण्यापेक्षा तो खर्च कमी करा. 50, 75, 100 कोटी रुपये देऊन आमदार-खासदार विकत घेत आहात आणि हा खर्च जनतेच्या पैशातून केला जात आहे’, असा थेट आरोप राऊत यांनी केला. ‘दात कोरून दानधर्म करण्यापेक्षा आधी आपल्या आमदारांचा खर्च कमी करा’, असा टोला लगावत संजय राऊत यांनी दुष्काळाच्या मुद्द्यावरून राज्य सरकारवर जोरदार निशाणा साधला.

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