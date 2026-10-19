"देवेंद्र फडणवीस सर्वात अपयशी गृहमंत्री; सेलिब्रिटी सुरक्षित नाहीत, सामान्यांचे काय"? संजय राऊतांची सत्ताबदलाची मागणी
राज्यातील कथित जंगलराज संपवण्यासाठी सरकारला राज्याचा कारभार सांभाळता येत नसल्याचा आरोप करत संजय राऊत यांनी सत्ताबदलाचा मुद्दाही उपस्थित केला.
Published : October 19, 2026 at 11:59 AM IST
मुंबई : ठाण्यात प्रदीप पूर्णेकर यांची हत्या आणि मुंबईत अभिनेता टायगर श्रॉफच्या कारवर झालेल्या गोळीबाराच्या घटनांवरून शिवसेना (उद्धव बाळासाहेब ठाकरे) पक्षाचे नेते आणि खासदार संजय राऊत यांनी राज्य सरकारवर टीका केली आहे. राज्यातील कायदा आणि सुव्यवस्था पूर्णपणे कोलमडली असून, आता राष्ट्रपती राजवट हाच एकमेव पर्याय उरल्याचा दावा त्यांनी केला. तसेच, देवेंद्र फडणवीस हे राज्याचे सर्वात अपयशी गृहमंत्री ठरत असल्याची टीकाही राऊत यांनी केली.
राज्याला पूर्णवेळ गृहमंत्र्यांची गरज :
माध्यमांशी बोलताना संजय राऊत म्हणाले की, बाबा सिद्दीकी यांची हत्या, सलमान खानवर झालेला गोळीबार आणि ठाण्यात प्रदीप पूर्णेकर यांच्यावर गोळ्या झाडून करण्यात आलेली हत्या, अशा घटना सातत्यानं घडत आहेत. मुंबई, पुणे, ठाणे, नाशिक आणि नागपूरमध्ये हत्या आणि गोळीबाराचं सत्र सुरू असल्याचा आरोप त्यांनी केला.
राज्याला पूर्णवेळ गृहमंत्र्यांची गरज असल्याचे आम्ही वारंवार सांगत आहोत. मात्र, देवेंद्र फडणवीस गृहखात्याचा वापर विरोधकांना खोट्या गुन्ह्यांत अडकवण्यासाठी आणि त्यांना तुरुंगात टाकण्यासाठी करत आहेत, असा आरोप राऊत यांनी केला. दुसरीकडे, माफिया टोळ्या मात्र मोकाट असल्याचंही ते म्हणाले.
राष्ट्रपती राजवटीचा विचार करण्याची मागणी :
राज्यातील कथित जंगलराज संपवण्यासाठी सरकारला राज्याचा कारभार सांभाळता येत नसल्याचा आरोप करत संजय राऊत यांनी सत्ताबदलाचा मुद्दाही उपस्थित केला. सत्ताबदलाबाबतचा विषय सुरूच असताना, जनतेच्या सुरक्षेसाठी राज्यात राष्ट्रपती राजवट लागू करण्याचा विचार राज्यपालांनी करावा आणि त्याबाबत शिफारस करण्याचा विचार करावा, अशी मागणी त्यांनी केली.
राज्यात नागरिकांच्या सुरक्षेचा प्रश्न गंभीर बनला असून, रस्त्यावर जातानाही भीती वाटते, अशी टीका राऊतांनी केली. कुठून गोळीबार होईल किंवा कोणाकडून कोयत्यानं हल्ला केला जाईल, याचा भरवसा राहिलेला नाही, असंही ते म्हणाले.
'एकनाथ शिंदे प्रदीप पूर्णेकरांच्या घरी गेले नाहीत' :
उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे हे टायगर श्रॉफच्या घरी गेले; मात्र ठाण्यात त्यांच्या घरासमोर प्रदीप पूर्णेकर यांची हत्या झाल्यानंतर त्यांच्या कुटुंबीयांचं सांत्वन करण्यासाठी गेले नाहीत. एका राजकीय कार्यकर्त्याची हत्या झाल्यानंतर त्यांना कुटुंबीयांची भेट घ्यावीशी वाटली नाही. मात्र, हॉलिवूड, बॉलीवूड, टॉलीवूडमधील कलाकार किंवा उद्योगपतींवर गोळीबार झाल्यानंतर त्यांच्या सुरक्षेची काळजी घेतली जाते. आता अभिनेत्यांना झेड प्लस सुरक्षा दिली जाईल. मात्र प्रदीप पूर्णेकर यांच्या हत्येनंतर उपमुख्यमंत्री त्यांच्या कुटुंबीयांच्या सांत्वनासाठी गेले नाहीत. तसेच, खऱ्या आरोपींना पकडण्यासाठी पालकमंत्री म्हणून त्यांनी पोलिसांना कधी सूचना दिल्या का? असा सवाल संजय राऊत यांनी उपस्थित केला.
'मला मुख्यमंत्र्यांच्या प्रकृतीची मला चिंता वाटते' :
संजय राऊत म्हणाले की, मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी पत्रकार परिषदेत महाविकास आघाडीच्या काळात मनसुख हिरेन यांची हत्या झाल्याचा उल्लेख केला. त्यावर प्रतिक्रिया देताना राऊत म्हणाले, “तुम्ही मुख्यमंत्री आहात ना? मग मागच्या गोष्टी कशाला सांगता? मनसुख हिरेन प्रकरणातील आरोपी तुरुंगात आहेत. 50-60 वर्षांपूर्वीच्या गोष्टी कशाला सांगता? काल काय घडलं, त्यावर बोला.”
फडणवीस यांच्या वक्तव्यावर टीका करताना राऊतांनी त्यांच्या मानसिक स्वास्थ्याबाबतही प्रश्न उपस्थित केला. “मुख्यमंत्र्यांच्या प्रकृतीची मला चिंता वाटते. राज्यात दररोज हत्या होत आहेत, म्हणून आम्ही प्रश्न विचारत आहोत. त्यामुळेच सत्ताबदलाची गरज आहे. त्यांना काल काय घडलं, हे आठवत नाही,” अशी टीका त्यांनी केली. “ज्ञानेश कुमार यांच्या लायकीचं हे सरकार आहे. त्यामुळे त्यांनाही 50-40 वर्षांपूर्वीच्या गोष्टीच सुचत आहेत,” असंही संजय राऊत म्हणाले.