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'अर्थखातं मुख्‍यमंत्र्यांकडंच राहणं शहाणपणाचं!' संजय राऊत यांचा राष्ट्रवादीला टोला, 'ऑपरेशन टायगर'लाही दिलं उत्तर

संजय राऊत यांनी मुख्यमंत्र्यांचं कौतुक करत "हे खातं त्यांच्याकडंच ठेवलं पाहिजे. अर्थखातं सांभाळणारा सध्या एकही नेता नाही," असं म्हणत राष्ट्रवादीला टोला लगावला.

mp sanjay raut in pune
पुण्यातील पत्रकार परिषदेत बोलताना खासदार संजय राऊत (ETV Bharat Reporter)
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By ETV Bharat Marathi Team

Published : June 13, 2026 at 12:31 PM IST

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Updated : June 13, 2026 at 1:14 PM IST

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पुणे - ठाकरेंच्या शिवसेनेचे खासदार संजय राऊत यांनी पुण्यात पत्रकार परिषद घेत भाजपावर जोरदार टीका केली. राष्ट्रवादी-काँग्रेस विलीनीकरण, मोदींना 12 वर्ष पूर्ण तसंच राज्यातील अर्थखात्यावरुन संजय राऊत यांनी भूमिका मांडली. अर्थखातं राष्ट्रवादीक़डं येण्यासाठी अनेक प्रयत्न सुरू आहेत. मात्र, सध्या हे खातं मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्याकडं आहे. संजय राऊत यांनी मुख्यमंत्र्यांचं कौतुक करत "हे खातं त्यांच्याकडंच ठेवलं पाहिजे. अर्थखातं सांभाळणारा सध्या एकही नेता नाही," असं म्हणत राष्ट्रवादीला टोला लगावला.

12 वर्षाचा हिशोब कुठून काढला? - देशाचे पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी सलग 12 वर्षे देशाचे पंतप्रधान म्हणून काम करताना माजी पंतप्रधान पंडित जवाहरलाल नेहरू यांचा सर्वाधिक काळ पंतप्रधान राहण्याचा विक्रम मोडला असल्याचं सांगत भाजपाकडून तसेच मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी देखील मोदींचा 'सर्वोत्कृष्ट पंतप्रधान' असा गौरव केला. यावर शिवसेना - उबाठा पक्षाचे खासदार संजय राऊत यांनी प्रतिक्रिया देताना "मोदी हे मोदी असून, दुसरे मोदी तयार होऊच शकत नाहीत. नेहरू हे सोळा वर्ष पंतप्रधान होते. 12 वर्षाचा हिशोब कुठून काढला? 1948 पासून ते पंतप्रधान असून, त्यांच्या मंत्रिमंडळात डॉक्टर बाबासाहेब आंबेडकर हे देखील होते. अनेक ज्येष्ठ नेते हे त्यांच्या मंत्रिमंडळात होते. असं असताना नरेंद्र मोदी आणि देवेंद्र फडणवीस हे डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर यांना पहिले कायदामंत्री मानायला तयार नाहीत," असं म्हणत भाजपावर निशाणा साधला.

पुण्यातील पत्रकार परिषदेत बोलताना खासदार संजय राऊत (ETV Bharat Reporter)

विकृतीविरोधात जनता बंड करेल - शिवसेना पक्षाकडून 'ऑपरेशन टायगर' राबवलं जात असून, अनेक खासदार उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांच्या संपर्कात असल्याचं सांगितलं जात आहे. यावर बोलताना "रविवारी शिवसेनेच्या खासदारांची बैठक मातोश्रीवर होत असून, अशा बैठका कोणत्याही पक्षात सतत होत असतात. लोकसभेचं अधिवेशन सुरू होत असल्यानं मातोश्रीवर खासदारांच्या प्रश्नांच्या संदर्भात बैठक होणार आहे. उद्धव ठाकरे त्यांच्याशी चर्चा करणार आहेत. फुटाफुटीच्या बातम्या फक्त अफवा आहेत. 'ऑपरेशन टायगर' करणार म्हणणाऱ्यांचं ऑपरेशन अमित शाह यांनी केलं. माणसं फोडणं ही एक विकृती आहे. जेव्हापासून देशात नरेंद्र मोदी आणि अमित शाह यांचं राज्य आलं, तेव्हापासून या विकृतीनं कळस गाठला. योग्यवेळी राज्यात आणि देशात या विकृतीविरोधात जनता बंड करून रस्त्यावर उतरणार आहे," असा इशारा खासदार संजय राऊत यांनी केंद्र सरकारला दिला.

देशातील नागरिकांची खदखद - संजय राऊत पुढं म्हणाले की, या देशाचे पंतप्रधान हे पंतप्रधानांसारखं वागत नाहीत. या देशाचे गृहमंत्री हे देशाची अंतर्गत सुरक्षा आणि इतर गोष्टी वाऱ्यावर सोडून इतर कामावर लक्ष देत आहेत. तसंच सुप्रीम कोर्टातील मुख्य न्यायाधीश हे लाखो खटले प्रलंबित असताना लंडनमध्ये पिकनिकला जाऊन बॅडमिंटन खेळत आहेत. या देशातील निवडणूक आयोग भाजपाचा एजंट म्हणून काम करत आहे. असं असताना देशातील नागरिकांची खदखद दिसत असून, भाजपामध्ये देखील ही खदखद पाहायला मिळत आहे.

देशात परिवर्तन होऊ शकतं - राष्ट्रवादी काँग्रेस पक्षाचं काँग्रेसमध्ये विलीनीकरण व्हावं याबाबत केलेल्या वक्तव्यावर खासदार संजय राऊत म्हणाले, "माझ्याकडे जी माहिती आहे ती मी बोलतो. अगदी स्पष्टपणे सांगितले की, जर मोदी आणि त्यांच्या विकृतींविरोधात ठाम लढायचं असेल तर सर्वांनी एकत्र यायला पाहिजे. काँग्रेस ही मजबूत व्हायला पाहिजे. राहुल गांधी यांच्या नेतृत्वाखाली जे काँग्रेसमधून बाहेर पडलेले नेते आहेत, त्या सर्वांनी एकत्र यायला पाहिजे. शरद पवार हे ज्येष्ठ नेते असून, त्यांनी जर पुढाकार घेतला तर नक्कीच देशात परिवर्तन होऊ शकतं.

"काँग्रेस कधीही बुडतं जहाज नव्हतं. देश घडवण्यामध्ये काँग्रेसचं मोठं योगदान आहे. तसं भाजपानं एक टक्काही काम केलं नाही. ते स्वातंत्र्याच्या लढ्यात देखील नव्हते आणि हिंदुत्वाच्या लढ्यात देखील नव्हते. ते डरपोक लोक आहेत. अयोध्येतील राम मंदिरातील दान पेटी चोरीला जात असून, यांचं बुडतं जहाज पाहून प्रभू श्रीराम हे अयोध्येतून जातील, अशी आज परिस्थिती आहे," असा घणाघात संजय राऊत यांनी भाजपावर केला.

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Last Updated : June 13, 2026 at 1:14 PM IST

TAGGED:

SANJAY RAUT ON EKNATH SHINDE
OPERATION TIGER
संजय राऊत
देवेंद्र फडणवीस अर्थखाते
SANJAY RAUT ON DEVENDRA FADNAVIS

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