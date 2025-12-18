ETV Bharat / state

एकनाथ शिंदे यांचे भाऊ प्रकाश शिंदे यांनी ड्रग्ज तस्करी संदर्भातील आरोप फेटाळले; संजय राऊतांचा सरकारवर घणाघात

ड्रग्ज कारखान्याशी संबंधाच्या आरोपांवर प्रकाश शिंदे यांनी राजकीय द्वेषाचा आरोप करत खुलासा केलाय, तर संजय राऊतांनी सरकारवर सवाल उपस्थित केलाय.

संजय राऊत (ETV Bharat Reporter)
ठाणे : ठाकरे शिवसेनेच्या सुषमा अंधारे आणि काँग्रेस नेत्यांनी उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांचे भाऊ प्रकाश शिंदे यांच्यावर गंभीर आरोप केले आहेत. प्रकाश शिंदे यांचा ड्रग्ज तस्करीमध्ये सहभाग असल्याचं सांगितल्यावर आज प्रकाश शिंदे यांनी हे संपूर्ण आरोप राजकीय द्वेषातून होत असल्याचं सांगून सर्व आरोप फेटाळले आहेत. हे आरोप बिनबुडाचे आहेत आणि यामध्ये कोणतंही तथ्य नसल्याचं प्रकाश शिंदे यांनी सांगितलं. तर या आरोपानंतर महाराष्ट्रात येणारी गुंतवणूक ही ड्रग्ज कारखान्यांमध्ये होते का? असा सवाल संजय राऊत यांनी विचारला.

काय म्हणाले प्रकाश शिंदे? : सातारा जिल्ह्यातील सावरीगाव येथे सापडलेल्या एमडी कारखान्याशी आपला काहीही संबंध नसल्याचं स्पष्टीकरण उपमुख्यमंत्र्यांचे भाऊ प्रकाश शिंदे यांनी दिलं आहे. राजकीय द्वेषातून आपलं नाव या प्रकरणात घेतलं जात असल्याचंही त्यांनी स्पष्ट केलं. सातारा जिल्ह्यातील तो कारखाना आणि ती जमीन आपली नाही. जिथे छापा पडला ती जमीन आपल्या जमिनीपासून अडीच ते तीन किलोमीटर लांब आहे. माझ्या जमिनीचा सातबारा गट १७ / १ अ असा असून छापा पडलेल्या जमिनीचा गट ४/१ असा आहे. तर शिंदे कुटुंबीयांच्या ज्या जमिनीचा उल्लेख विरोधकांनी केला ती जमीन योगायोगाने नव्हे तर वडिलोपार्जित असल्यानं आमच्याकडं आली आहे. या जमिनीचा गट क्रमांक ३०/१० असा आहे. तसंच छापा पडलेल्या ठिकाणापासून ती १५ ते १६ किलोमीटर लांब आहे. माझ्या स्वतःच्या जागेवर कोणतेही फाईव स्टार हॉटेल होणार नसून तिथं स्थानिकांना रोजगार मिळवा यासाठी कृषी पर्यटन सुरू करण्याचा माझा मानस आहे, असं प्रकाश शिंदे म्हणाले.

प्रतिक्रिया देताना प्रकाश शिंदे आणि संजय राऊत (ETV Bharat Reporter)

बिनबुडाचे आणि खोटे आरोप : संबंधित जागा रणजित शिंदे यांना विकण्यात आली असून त्याची कागदपत्रे आमच्याकडं आहेत. तसंच रणजीत हे फरार झाले नसून गावातच आहेत. पोलिसांच्या एफआयआरमध्ये कुठेही रणजीत शिंदे यांच्या नावाचा उल्लेख नाही. तसंच या गुन्ह्यात त्यांचा कोणताही संबंध नसल्याचं पोलिसांनी स्पष्ट केलं आहे. इथे सुरू असलेल्या हॉटेलमधून आरोपींना कोणतंही जेवण जात नव्हतं हे देखील पोलिसांच्या चौकशीत स्पष्ट झालं आहे. त्यामुळं केवळ राजकीय द्वेषापोटी हे आरोप केले जात असून, माझं आणि माझ्या कुटुंबीयांचं नाव त्यात ओढून आम्हाला बदनाम करण्याचा कट रचला जात आहे. उबाठा आणि काँग्रेसनं याबाबत केलेले सर्व आरोप हे बिनबुडाचे, निराधार आणि खोटे आहेत. त्यामुळं त्यांनी हे आरोप मागे घेतले नाहीत तर त्यांच्या विरोधात अब्रुनुकसानीचा दावा दाखल केला जाईल. तसंच प्रसिद्धी माध्यमांनी खोट्या आरोपांना बळी न पडता वस्तुस्थिती तपासून मगच बातम्या प्रसिद्ध कराव्या अशी विनंती प्रकाश शिंदे यांनी केली आहे.


महाराष्ट्रात चाललय तरी काय? : महाराष्ट्रात आधी ड्रग्जची तस्करी व्हायची आता महाराष्ट्रात कारखाने सुरू झाले आहेत, हे कारखाने म्हणजे मुख्यमंत्री सांगत असलेली परदेशी गुंतवणूक आहे का? असा सवाल संजय राऊत यांनी विचारला आहे. हे ड्रग्ज रॅकेट मंत्र्यांच्या कुटुंबीयांपर्यंत पोहचले तर महाराष्ट्रात राहिले काय? असा सवाल संजय राऊत यांनी विचारला. वृक्षतोड, हत्या, मंत्री फरार असणे, मंत्र्यांवर भ्रष्टाचार केल्याचे आरोप ही महाराष्ट्रासाठी गंभीर बाब असल्याचंही संजय राऊत म्हणाले.

