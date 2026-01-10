तुषार आपटे भाजपाचे स्वीकृत नगरसेवक होताच संजय राऊत संतापले; म्हणाले, लैंगिक अत्याचारातील आरोपीला फडणवीसांनी बक्षीस दिलं
तुषार आपटे यांची भाजपाकडून स्वीकृत नगरसेवकपदी नियुक्ती करण्यात आली आहे. यानंतर शिवसेना (उबाठा) खासदार संजय राऊत यांनी देवेंद्र फडणीस यांच्यावर टीका केली आहे.
मुंबई : देशभरात घडत असलेल्या काही धक्कादायक घटनांकडे पाहता, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघाशी संबंधित किंवा अशाच प्रवृत्तीच्या व्यक्तींना भाजपाकडून पक्षात सामावून घेऊन प्रतिष्ठा दिली जात असल्याचा गंभीर आरोप शिवसेना (उद्धव बाळासाहेब ठाकरे) पक्षाचे खासदार संजय राऊत यांनी केला आहे. बदलापूर येथील एका शाळेत दोन चिमुकल्या मुलींवर झालेल्या लैंगिक अत्याचाराच्या घटनेनं संपूर्ण महाराष्ट्र हादरून गेला होता. या घटनेनंतर परिसरात तीव्र संतापाची लाट उसळली होती. नागरिकांनी रस्त्यावर उतरून तीव्र आंदोलनं केली होती. परिस्थिती नियंत्रणात आणण्यासाठी मुख्यमंत्र्यांना हस्तक्षेप करावा लागला होता. आता या प्रकरणावर भाष्य करताना खासदार संजय राऊत यांनी गंभीर आरोप केले आहेत. ज्या शाळेत हा प्रकार घडला, त्या शाळेच्या संचालकांनी पीडित मुलीची आणि तिच्या आईची तक्रार नोंदवली जाऊ नये, यासाठी भाजपाच्या माध्यमातून पोलिसांवर दबाव आणण्याचा प्रयत्न केला होता, असा दावा त्यांनी केला आहे.
तुषार आपटे भाजपाचे स्वीकृत नगरसेवक : विशेष म्हणजे, या प्रकरणातील सहआरोपी तुषार आपटे यांची कुळगाव-बदलापूर नगरपरिषदेत स्वीकृत नगरसेवक म्हणून नियुक्ती झाल्यानं विरोधकांनी टीकेची झोड उठवली आहे. या निर्णयामुळं नागरिकांमध्ये तीव्र नाराजी पसरली असून, राजकीय वर्तुळातही जोरदार प्रतिक्रिया उमटत आहेत. या नियुक्तीवर संताप व्यक्त करत राऊत यांनी भाजपावर जोरदार टीका केली आहे. लैंगिक अत्याचारातील आरोपींसोबत युती करणं भाजपाला चालतं का? एकीकडे ‘लाडकी बहीण’ योजनेच्या माध्यमातून महिलांना मदत देण्याचे दावे करायचे आणि दुसरीकडे अशा लोकांना प्रतिष्ठा द्यायची, हा दुटप्पीपणा नाही का? असा थेट सवाल त्यांनी उपस्थित केला.
'भाजपाला काँग्रेस, AIMIM चालत नाही, पण गुन्हेगार चालतात' : राऊतांनी पुढे बोलताना म्हटलं की, जर मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांना काँग्रेससोबत युती नको म्हणून स्वतःच्या पदाधिकाऱ्यांवर त्यांनी कारवाई केली. ओवैसींच्या पक्षाबद्दल आमचे वैचारिक मतभेद आहेत, त्यामुळे त्यांच्यासोबत युती करणाऱ्यांवर कारवाई होईल, असं फडणवीस सांगतात. तर मग, लैंगिक अत्याचार प्रकरणातील आरोपींसोबत भाजपाची युती कशी शक्य आहे? तुम्ही त्यांना थेट नगरसेवक म्हणून नियुक्त करून पालिकेत पाठवत आहात. हे महाराष्ट्राच्या संस्कृतीशी खेळ करण्यासारखं आहे. यातून राज्य आणि देशाला कोणता संदेश मिळतोय? हे तुम्ही लक्षात घेत आहात का? तुम्ही महाराष्ट्राचे रक्षक आणि राज्यकर्ते आहात, की भक्षक आहात? अशा शब्दात राऊतांनी मुख्यमंत्र्यांवर टीका केली.
'आपटेंवर कारवाई का नाही?' : तसंच, या प्रकरणात संबंधित शाळेच्या संचालकांची जबाबदारी नाही का? सुरुवातीला ते फरार झाले होते, नंतर शरण आले. आम्हाला वाटलं होतं की, ते तुरुंगात आहेत. पण आता कळतंय की, ते थेट नगरपालिकेच्या सभागृहात बसणार आहेत. भाजपाचे नेते रविंद्र चव्हाण त्यांना अक्षरशः घोड्यावर बसवून घेऊन चालले आहेत, असा टोलादेखील राऊतांनी लगावला. या संपूर्ण प्रकारामुळे भाजपावर सर्वत्र टीकेची झोड उठत असून, नैतिकता, जबाबदारी आणि राजकीय मूल्यांवर गंभीर प्रश्नचिन्ह उपस्थित झाले आहेत.
