पुण्यातील बलात्कार प्रकरणांवरून संजय राऊत संतापले, म्हणाले 'प्रत्येकवेळी एसआयटी नेमण्याची गरजच काय'
पुण्यातील बलात्कार प्रकरणांवरून संजय राऊत यांनी संताप व्यक्त केलाय. गृहमंत्रालयाच्या कारभारावर त्यांनी यानिमित्तानं प्रश्न उपस्थित केलाय.
Published : May 4, 2026 at 11:37 AM IST
मुंबई - पुणे जिल्ह्यात एका दिवसात भोर, चाकण आणि पिंपरी-चिंचवड परिसरात घडलेल्या तीन बलात्कारांच्या घटनांमुळे राज्यातील कायदा-सुव्यवस्थेवर गंभीर प्रश्न उपस्थित झाले आहेत. या पार्श्वभूमीवर नेमकी कोणत्या घटनेसाठी विशेष तपास पथक (एसआयटी) नेमण्यात आले आहे, असा थेट सवाल करण्यात आला. तसंच गृहमंत्रालय या घटनांमध्ये अपयशी ठरले आहे का, असा मुद्दा आज खासदार संजय राऊत यांनी पत्रकारांशी बोलताना उपस्थित केला.
चार वर्षांच्या चिमुरडीवर झालेल्या अत्याचाराच्या घटनेचा उल्लेख करताना, कायदा-सुव्यवस्था राखण्याची जबाबदारी असलेल्या यंत्रणेचे हे मोठे अपयश असल्याची टीका संजय राऊत यांनी केली. आरोपी आधीच पोलिसांच्या ताब्यात असताना एसआयटी नेमण्याची गरज काय, असा सवाल उपस्थित करत, प्रत्येक घटनेनंतर फक्त एसआयटी जाहीर करण्याची पद्धत चुकीची असल्याचं मत त्यांनी मांडलं. अशा गुन्ह्यांना आळा घालण्यासाठी प्रतिबंधात्मक उपाययोजना आणि कायद्याचा धाक निर्माण होणे गरजेचं असल्याचं त्यांनी स्पष्ट केलं.
चाकण, पिंपरी-चिंचवड तसंच नागपूरमध्ये घडलेल्या घटनांचा संदर्भ देत, सर्वत्र एसआयटी नेमणार का, असा प्रश्न त्यांनी विचारला. अशा गंभीर गुन्ह्यांमध्ये दोषींना तात्काळ कठोर शिक्षा, अगदी फाशीची शिक्षा देण्यात यावी, अशी तीव्र भावना व्यक्त करत, पीडित मुलीच्या वडिलांच्या वेदनेचा उल्लेख राऊत यांनी केला. आरोपींना कठोर शिक्षा झाल्यानंतरच सांत्वनासाठी जावे, अशी प्रतिक्रिया राऊत यांनी दिली.
पश्चिम बंगालमधील निवडणूक प्रक्रियेवरही संजय राऊत यांनी भाष्य केलं. पॅरामिलिटरी दलांच्या उपस्थितीमुळे तिथे चुरशीची लढत दिसत असल्याचं सांगत, सुरुवातीचे कल पोस्टल मतांवर आधारित असल्याने पुढील फेऱ्यांमध्ये चित्र बदलू शकते, असं त्यांनी नमूद केलं. सुमारे 90 लाख मतं वगळल्याचा आरोप करत, अंतिम निकाल शेवटच्या काही फेऱ्यांमध्ये स्पष्ट होईल, असं राऊत यांनी सांगितलं.
तामिळनाडूतील निकालांबाबत संयम बाळगण्याची गरज व्यक्त करत, बंगालमध्ये कोणतीही परिस्थिती निर्माण होऊ शकते, असं त्यांनी म्हटलं. निवडणूक जिंकण्यासाठी विविध युक्त्या वापरल्या जातात, अगदी सीसीटीव्ही गायब करण्याचे प्रकारही घडतात, असा आरोप त्यांनी केला.
बारामती आणि राहुरी पोटनिवडणुकांबाबत बोलताना, या निवडणुका प्रतिकात्मक असल्याचं त्यांनी सांगितलं. बारामतीत प्रमुख पक्ष नसल्याने अपक्षांमुळे निवडणूक होत असल्याचं त्यांनी नमूद केलं, तर राहुरीत राष्ट्रवादी काँग्रेसच्या उमेदवाराला पाठिंबा दिल्याचं त्यांनी स्पष्ट केलं.
देश आणि राज्यात महिलांवरील अत्याचार, महागाई, बेरोजगारी आणि भ्रष्टाचार यांसारख्या गंभीर प्रश्नांकडे दुर्लक्ष होत असल्याची टीका करत, फक्त निवडणूक आली की केंद्र सरकार सक्रिय होते, असा आरोप संजय राऊत यांनी केला. निवडणूक आयोगावरही पक्षपातीपणाचा आरोप करत, तो सत्ताधाऱ्यांच्या बाजूने काम करतो, अशी टीका त्यांनी केली.
