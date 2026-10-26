'मनोज जरांगेंनी आरोप केलेल्या 500 कोटींच्या कथित व्यवहाराची ईडीमार्फत चौकशी करा'- संजय राऊतांची अमित शाहांकडे मागणी
500 कोटींच्या कथित व्यवहाराचे मनोज जरांगे यांनी आरोप केल्यानंतर या वादात खासदार संजय राऊत यांनी उडी घेतली आहे. त्यांनी चौकशी करण्याची मागणी केली आहे.
Published : October 26, 2026 at 10:14 AM IST
मुंबई- मराठा आरक्षण आंदोलनाचे नेते मनोज जरांगे-पाटील यांनी आरोप केलेल्या कथित 500 कोटींच्या कथित व्यवहाराची मनी लाँडरिंग प्रतिबंधक कायद्यांतर्गत तपास करून ईडीमार्फत चौकशी करावी, अशी मागणी शिवसेना (यूबीटी) नेते, खासदार संजय राऊत यांनी केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह यांच्याकडे लेखी पत्राद्वारे केली आहे. हा व्यवहार नेमका कुठून आला? संबंधित व्यक्तींपर्यंत रक्कम पोहोचली नाही. मग कुठे गेली? याचा शोध घेण्याची मागणी केली. राऊतांच्या पत्रानं पुन्हा एकदा 500 कोटींचा मुद्दा चर्चेत आला आहे.
मराठा आंदोलन शांत करण्यासाठी भाजपाच्या वरिष्ठ नेत्यांकडून 500 कोटी रुपये घेण्यात आल्याचा खळबळजनक आरोप मनोज जरांगे यांनी केल्यानंतर राज्यातील राजकारणात खळबळ उडाली आहे. ही रक्कम उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांच्यामार्फत, त्यांचे पुत्र आणि खासदार श्रीकांत शिंदे माध्यमातून जरांगे यांच्यापर्यंत पोहोचवण्याचा प्रयत्न झाल्याची कथित ऑडिओ क्लिप जरांगे पाटील यांनी पत्रकार परिषदेत प्रसारित केली. यानंतर शिवसेनेनं भाजपाच्या नेत्यांची नावे घेत खळबळ उडवून दिली. भाजपा सेनेत आरोप प्रत्यारोप सुरू झाले आहेत. या पार्श्वभूमीवर मुख्यमंत्र्यांनी एसआयटी नेमण्याची घोषणा केली. विरोधकांनी यावरून शिवसेना-भाजपाला कोंडीत पकडलं आहे.