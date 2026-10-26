ETV Bharat / state

'मनोज जरांगेंनी आरोप केलेल्या 500 कोटींच्या कथित व्यवहाराची ईडीमार्फत चौकशी करा'- संजय राऊतांची अमित शाहांकडे मागणी

500 कोटींच्या कथित व्यवहाराचे मनोज जरांगे यांनी आरोप केल्यानंतर या वादात खासदार संजय राऊत यांनी उडी घेतली आहे. त्यांनी चौकशी करण्याची मागणी केली आहे.

Sanjay Raut on Manoj Jarange
संग्रहित- अमित शाह, संजय राऊत (Source- ETV Bharat Reporter)
author img

By ETV Bharat Marathi Team

Published : October 26, 2026 at 10:14 AM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

मुंबई- मराठा आरक्षण आंदोलनाचे नेते मनोज जरांगे-पाटील यांनी आरोप केलेल्या कथित 500 कोटींच्या कथित व्यवहाराची मनी लाँडरिंग प्रतिबंधक कायद्यांतर्गत तपास करून ईडीमार्फत चौकशी करावी, अशी मागणी शिवसेना (यूबीटी) नेते, खासदार संजय राऊत यांनी केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह यांच्याकडे लेखी पत्राद्वारे केली आहे. हा व्यवहार नेमका कुठून आला? संबंधित व्यक्तींपर्यंत रक्कम पोहोचली नाही. मग कुठे गेली? याचा शोध घेण्याची मागणी केली. राऊतांच्या पत्रानं पुन्हा एकदा 500 कोटींचा मुद्दा चर्चेत आला आहे.



मराठा आंदोलन शांत करण्यासाठी भाजपाच्या वरिष्ठ नेत्यांकडून 500 कोटी रुपये घेण्यात आल्याचा खळबळजनक आरोप मनोज जरांगे यांनी केल्यानंतर राज्यातील राजकारणात खळबळ उडाली आहे. ही रक्कम उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांच्यामार्फत, त्यांचे पुत्र आणि खासदार श्रीकांत शिंदे माध्यमातून जरांगे यांच्यापर्यंत पोहोचवण्याचा प्रयत्न झाल्याची कथित ऑडिओ क्लिप जरांगे पाटील यांनी पत्रकार परिषदेत प्रसारित केली. यानंतर शिवसेनेनं भाजपाच्या नेत्यांची नावे घेत खळबळ उडवून दिली. भाजपा सेनेत आरोप प्रत्यारोप सुरू झाले आहेत. या पार्श्वभूमीवर मुख्यमंत्र्यांनी एसआयटी नेमण्याची घोषणा केली. विरोधकांनी यावरून शिवसेना-भाजपाला कोंडीत पकडलं आहे.

Sanjay Raut on Manoj Jarange
संजय राऊत यांचे अमित शाह यांना पत्र (Source- ETV Bharat Reporter)
शिवसेना (यूबीटी) नेते संजय राऊत यांनीदेखील, या कथित खुलाशांचा आणि ऑडिओ क्लिपचा संदर्भ देत गंभीर आरोप केले आहेत. 2024 च्या विधानसभा निवडणुकीपूर्वी मराठा आरक्षण आंदोलन थांबवण्यासाठी भाजपाच्या वरिष्ठ नेत्यांकडून 500 कोटी रुपये पोहोचवण्याचा प्रयत्न झाला. मात्र, ही रक्कम जरांगे यांच्यापर्यंत पोहोचली नाही. मग 500 कोटी रुपये नेमके कोणी दिले? त्यांचा स्रोत काय होता? ही रक्कम कोणामार्फत पाठवण्यात आली? ती जरांगे यांच्यापर्यंत पोहोचली नसेल तर कुठे गेली? असा संशय घेत संबंधित व्यक्तींची चौकशी करून दोषींवर कठोर कारवाई करण्याची मागणी केंद्रीय गृहमंत्र्यांना पत्र लिहून केली आहे.
Sanjay Raut on Manoj Jarange
संजय राऊत यांचे अमित शाह यांना पत्र (Source- ETV Bharat Reporter)
परमबीर सिंह प्रकरणाचाही दाखला- संजय राऊत यांनी पत्रात महाराष्ट्राचे तत्कालीन गृहमंत्री अनिल देशमुख यांच्यावर मार्च 2021 मध्ये तत्कालीन मुंबई पोलीस आयुक्त परमबीर सिंह यांनी दरमहा 100 कोटी रुपये वसूल करण्यास सांगितल्याचा आरोप केला होता. त्या आरोपांनंतर ईडीनं देशमुख यांना अटक केली होती. त्याच पद्धतीने या 500 कोटींच्या कथित व्यवहारातही तत्परतेने चौकशी करावी. दोषी आढळणाऱ्यांवर कठोर कारवाई करावी, अशी मागणी राऊत यांनी पत्रातून केली आहे.

TAGGED:

SANJAY RAUT
MANOJ JARANGE ALLEGATIONS CLIP
500 कोटी ऑडिओ क्लिप
संजय राऊत ईडी चौकशीची मागणी

Quick Links / Policies

संपादकांची शिफारस

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.