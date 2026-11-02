'मोदींनी कुठेही जाऊ नये, ते इथेच तिहार तुरुंगाच्या आसपासच राहतील'-संजय राऊतांचा खोचक टोला
खासदार संजय राऊत यांनी इंडिया आघाडीची रॅली आणि बांगलादेशी नागरिकांची घुसखोरी यावरून केंद्र सरकारवर टीका केली. ते मुंबईत माध्यमांशी बोलत होते.
Published : November 2, 2026 at 12:40 PM IST
मुंबई - बांगलादेशी घुसखोरांच्या मुद्द्यावरून शिवसेना (उद्धव बाळासाहेब ठाकरे) पक्षाचे खासदार संजय राऊत यांनी केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह आणि पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्यावर निशाणा साधला आहे. बांगलादेशची लोकसंख्या साडेतेरा कोटी आहे. त्यातील साडेतीन कोटी लोक भारतात आले असतील, तर गेल्या 12 वर्षांपासून देशाचे गृहमंत्री म्हणून अमित शाह काय करत आहेत, असा खोचक सवाल खासदार राऊत यांनी केला. पंतप्रधान मोदींवरही राऊत यांनी यावेळी टीका केली.
इंडिया आघाडीतील घटक पक्षांकडून भारतीय निवडणूक आयोगाचे मुख्य आयुक्त ज्ञानेश कुमार यांच्या राजीनाम्याची मागणी करण्यात येत आहे. अशा स्थितीत चीनकडून काँग्रेसला पैसा पुरविला जात असल्याचा आरोप केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह यांनी नुकतेच केला. या आरोपावर प्रत्युत्तर देताना संजय राऊत म्हणाले की, काँग्रेसला चीन फंडिंग करतो की नाही, हे नंतर पाहू. मात्र, सध्या अरुणाचल प्रदेश आणि लडाखमध्ये चीन घुसला आहे, त्याचं काय? मेघालयाच्या बाजूनं चीन धडक देत आहे. नेपाळमध्येही चीनचा प्रभाव वाढत आहे. या मुद्द्यांवर सरकारनं बोललं पाहिजे. चीनच्या घुसखोरीबाबत तुम्ही बोलत नाही. फंडिंगच्या गोष्टी करता. तुम्हाला कोण फंडिंग करत आहे, हेही एकदा तपासा, असे म्हणत त्यांनी सरकारवर टीका केली.
साडेतीन कोटी घुसखोर देशात राहत असतील, तर त्याची जबाबदारी गृहमंत्र्यांची आहे. त्यामुळे पंतप्रधान मोदी यांनी अमित शाह यांना तातडीने गृहमंत्री पदावरून मुक्त करायला हवे-खासदार, संजय राऊत
जुलमी सरकार हटवणे हाच मुद्दा - 1 नोव्हेंबर रोजी दिल्लीतील रामलीला मैदानावर झालेल्या काँग्रेसच्या रॅलीचे राऊत यांनी समर्थन केले. " ही रॅली म्हणजे केवळ गर्दी नव्हती, तर बदलाचे आणि संघर्षाचे प्रतीक होते. लोकशाही वाचवण्यासाठी आणि मतचोरी रोखण्यासाठीचा हा संघर्ष होता", असे ते म्हणाले. 1974 मध्ये जयप्रकाश नारायण यांनी लोकशाहीच्या रक्षणासाठी रामलीला मैदानावर जनतेला एकत्र येण्याचं आवाहन केलं होतं. त्यानंतर इतक्या मोठ्या प्रमाणात झालेली ही रॅली असल्याचा दावा त्यांनी केला. तेव्हाही लोकशाही वाचवणं आणि जुलमी सरकार हटवणे हाच मुद्दा होता आणि आताही तोच मुद्दा असल्याचं राऊत म्हणाले.
मोदींनी कुठेही जाऊ नये- रामलीला मैदानावरील रॅलीतून मोदी, शाह आणि मुख्य निवडणूक आयुक्त ज्ञानेश कुमार यांना वाचवले जात असल्याचा संदेश गेला आहे. यापुढे त्यांनी असे करू नये, असा इशाराही राऊत यांनी दिला. मोदी जाणार नाहीत, असे म्हटले जात असले तरी मोदींनी कुठेही जाऊ नये, ते इथेच राहतील. मात्र, तिहार तुरुंगाच्या आसपासच राहतील, असा टोला त्यांनी लगावला. मतदार याद्यांच्या विशेष सखोल पुनरीक्षणावरून मतचोरीचा आरोप करत मुख्य निवडणूक आयुक्त ज्ञानेश कुमार यांच्या राजीनाम्याची मागणी या रॅलीत करण्यात आली होती. या आंदोलनात राहुल गांधी यांच्यासह इंडिया आघाडीतील विविध पक्षांचे नेते सहभागी झाले होते.
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