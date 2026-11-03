'महाराष्ट्राच्या स्वाभिमानाचे थडगे!' राष्ट्रवादीच्या नेत्यांनी अमित शाह यांची भेट घेतल्यानंतर राऊतांची घणाघाती टीका
राष्ट्रवादीच्या सहा नेत्यांनी केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह यांची सोमवारी सकाळी भेट घेतल्यानंतर राजकीय वातावरण तापलं आहे. खासदार राऊत यांनीदेखील टीका केली आहे.
Published : November 3, 2026 at 1:10 PM IST
मुंबई- राष्ट्रवादी काँग्रेसच्या पहिल्या फळीतील नेत्यांनी दिल्लीत केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह यांची घेतलेली भेट आणि त्यानंतर समोर आलेला फोटो राज्याच्या राजकारणात चर्चेचा विषय ठरला आहे. या भेटीत पक्षाच्या राष्ट्रीय अध्यक्षा सुनेत्रा पवार यांना डावलल्याची चर्चा सुरू असतानाच शिवसेना (उद्धव बाळासाहेब ठाकरे) खासदार संजय राऊत यांनी राष्ट्रवादीच्या नेत्यांवर टीका केली.
विधान परिषदेच्या निवडणुकीतील अपेक्षाभंगानंतर राष्ट्रवादीमधील नाराजी उघडपणे समोर येत असल्याची चर्चा आहे. पक्षातील काही ज्येष्ठ नेत्यांनी आत्मपरीक्षण करण्याची गरज व्यक्त केली आहे. मुंबई अध्यक्ष, राष्ट्रीय मुख्य प्रवक्ता तसेच युवक-युवती प्रदेशाध्यक्ष पदांच्या निवड प्रक्रियेत पार्थ पवार यांनी सर्वांना विश्वासात घेतलं नाही, अशीही पक्षांतर्गत नाराजी आहे. या पार्श्वभूमीवर प्रफुल्ल पटेल, सुनील तटकरे, हसन मुश्रीफ, छगन भुजबळ, दिलीप वळसे पाटील आणि धनंजय मुंडे यांनी अमित शाह यांची भेट घेतल्याची माहिती समोर आली आहे. या भेटीत सुनेत्रा पवार आणि पार्थ पवार यांच्या कार्यपद्धतीबाबत नाराजी व्यक्त केल्याची चर्चा आहे. राजकीय वर्तुळात यावरून चर्चा सुरू असताना खासदार राऊत यांनी सहा नेत्यांचा समाचार घेतला.
दादाच्या अपघाती/ घातपाती निधनाचे लाभार्थी असलेली चांडाळचौकडी+ कागल+ आंबेगावचा ठग+ महात्मा फुल्यांचं नाव चोरलेल्यांची धाकली पाती आपल्या मालकाला बिलगून उभे असतांना. त्यांच्या सध्याच्या बॉस+बोकांडी बसलेले युवराज फोटोत नाहीत. थोरल्या साहेबांच्या (संमतीने?) फुटलेल्या साम्राज्याचे पुन्हा तुकडे होताहेत का? सगळ्या नद्या समुद्राला मिळतात तसे सगळे फुटीर विकासपुरूष रंगा-बिल्लाला मिळतात का? परवा प्रताप आसबेंच्या अंत्य संस्काराच्या वेळी दिलीप वळसे दिसले. एखाद्या सापळ्यासारखे. त्यांच्या आजारपणाबद्दल सहानुभूती आहे. पण या फोटोतल्या टोळीच्या राजकारणाबद्दल सहानुभूती वाटण्यासारखं काय आहे? महाराष्ट्राशी सोडा,ज्यांनी त्यांना राजकारणात आणून इलेक्टिव्ह मेरिटच्या नावाखाली साम्राज्यं उभं करू दिली त्या शरद पवारांशीही माफक निष्ठा न ठेवू शकलेले हे लोक. पटेलने एअर इंडिया विकली. तटकरेने रायगडचं एका व्यापक लॅंड बॅंकमध्ये रूपांतर केलं. माळीभूषण भुजबळांचा वाडा कुळवाडीभूषण छत्रपती शिवाजी आणि महात्मा फुले यांना दिसला तर दोघे आधी मालकावर आसूड ओढतील आणि मग वाड्याला खणती लावतील. भुजबळांच्या साम्राज्यातल्या शिक्षण संस्थांमध्ये किती सत्यशोधकी वातावरण आहे हे एकदा बघून घ्या. धाकटा मुंडे थोरल्या साहेबांच्या पक्षात आला तेव्हाच त्याचं क्वालिफिकेशन गावावरून ओवाळून टाकलेला हे होतं. आता केस एकदम वाल्मिक कराडबाहेर गेली आहे. कागलचे पैलवान शाहू महाराजांना कलंक आहेत एवढं म्हटलं तरी पुरेसं आहे. आज यांच्या युत्या- आघाड्या बघून बातम्या चालतील. पण यापुढचं बघूया. यांची आणि यांच्या सर्वपक्षीय भावकीची एक्स्पायरी डेट उलटून गेली आहे. आपण सगळे ज्या दिवशी ते एकदिलाने रस्त्यावर उतरू तेव्हा महाराष्ट्रधर्माचं नवं राजकारण उभं राहील. जय महाराष्ट्र !— Dr. Deepak Pawar दीपक पवार (@drdeepakpawar) November 3, 2026
शिवसेना यूबीटीचे नेते संजय राऊत यांनी, अमित शाह यांच्यासोबतच्या भेटीचा फोटो सोशल मीडियावर शेअर करत," महाराष्ट्राच्या स्वाभिमानाचे थडगे! एका बुलंद मराठी माणसाने स्थापन केलेला राष्ट्रवादी काँग्रेस पक्ष गुजराती व्यापाराच्या पायाशी अर्पण केला. सगळेच लाचार आणि मिंधे.” अशी टीका केली. त्यांच्या या वक्तव्यानं राजकीय वातावरण आणखी तापण्याची शक्यता आहे.
महाराष्ट्राच्या स्वाभिमानाचे थडगे! एक बुलंद मराठी माणसाने स्थापन केलेला राष्ट्रवादी कांग्रेस पक्ष गुजराथी व्यापाराच्या पायाशी अर्पण केला तो असा! सगळेच लाचार आणि मिंधे! https://t.co/QPphCYbVof— Sanjay Raut (@rautsanjay61) November 3, 2026
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