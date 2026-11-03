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'महाराष्ट्राच्या स्वाभिमानाचे थडगे!' राष्ट्रवादीच्या नेत्यांनी अमित शाह यांची भेट घेतल्यानंतर राऊतांची घणाघाती टीका

राष्ट्रवादीच्या सहा नेत्यांनी केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह यांची सोमवारी सकाळी भेट घेतल्यानंतर राजकीय वातावरण तापलं आहे. खासदार राऊत यांनीदेखील टीका केली आहे.

Sanjay Raut
संग्रहित-खासदार संजय राऊत (Source- ETV Bharat Reporter)
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By ETV Bharat Marathi Team

Published : November 3, 2026 at 1:10 PM IST

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मुंबई- राष्ट्रवादी काँग्रेसच्या पहिल्या फळीतील नेत्यांनी दिल्लीत केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह यांची घेतलेली भेट आणि त्यानंतर समोर आलेला फोटो राज्याच्या राजकारणात चर्चेचा विषय ठरला आहे. या भेटीत पक्षाच्या राष्ट्रीय अध्यक्षा सुनेत्रा पवार यांना डावलल्याची चर्चा सुरू असतानाच शिवसेना (उद्धव बाळासाहेब ठाकरे) खासदार संजय राऊत यांनी राष्ट्रवादीच्या नेत्यांवर टीका केली.


विधान परिषदेच्या निवडणुकीतील अपेक्षाभंगानंतर राष्ट्रवादीमधील नाराजी उघडपणे समोर येत असल्याची चर्चा आहे. पक्षातील काही ज्येष्ठ नेत्यांनी आत्मपरीक्षण करण्याची गरज व्यक्त केली आहे. मुंबई अध्यक्ष, राष्ट्रीय मुख्य प्रवक्ता तसेच युवक-युवती प्रदेशाध्यक्ष पदांच्या निवड प्रक्रियेत पार्थ पवार यांनी सर्वांना विश्वासात घेतलं नाही, अशीही पक्षांतर्गत नाराजी आहे. या पार्श्वभूमीवर प्रफुल्ल पटेल, सुनील तटकरे, हसन मुश्रीफ, छगन भुजबळ, दिलीप वळसे पाटील आणि धनंजय मुंडे यांनी अमित शाह यांची भेट घेतल्याची माहिती समोर आली आहे. या भेटीत सुनेत्रा पवार आणि पार्थ पवार यांच्या कार्यपद्धतीबाबत नाराजी व्यक्त केल्याची चर्चा आहे. राजकीय वर्तुळात यावरून चर्चा सुरू असताना खासदार राऊत यांनी सहा नेत्यांचा समाचार घेतला.


शिवसेना यूबीटीचे नेते संजय राऊत यांनी, अमित शाह यांच्यासोबतच्या भेटीचा फोटो सोशल मीडियावर शेअर करत," महाराष्ट्राच्या स्वाभिमानाचे थडगे! एका बुलंद मराठी माणसाने स्थापन केलेला राष्ट्रवादी काँग्रेस पक्ष गुजराती व्यापाराच्या पायाशी अर्पण केला. सगळेच लाचार आणि मिंधे.” अशी टीका केली. त्यांच्या या वक्तव्यानं राजकीय वातावरण आणखी तापण्याची शक्यता आहे.

फुटीरांच्या राजकारणाची एक्स्पायरी डेट संपली!’- डॉ. दीपक पवार यांची टीका - राष्ट्रवादी काँग्रेसच्या नेत्यांनी केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह यांची घेतलेली भेट आणि त्यातून समोर आलेल्या राजकीय समीकरणांवर राजकीय विश्लेषक डॉ. दीपक पवार यांनी सडकून टीका केली. या नेत्यांनी महाराष्ट्राशीच नव्हे, तर त्यांना राजकारणात संधी देणाऱ्या शरद पवार यांच्याशीही निष्ठा राखली नाही, असा आरोप दीपक पवार यांनी एक्स या सोशल मीडियावरून केला. प्रफुल्ल पटेल, सुनील तटकरे, छगन भुजबळ, धनंजय मुंडे आणि दिलीप वळसे पाटील यांच्या राजकीय भूमिकांवर त्यांनी सवाल उपस्थित केले. सत्तेसाठी होणाऱ्या युत्या-आघाड्यांपलीकडे या राजकारणाचे परिणाम पाहण्याची गरज आहे. यांची आणि यांच्या सर्वपक्षीय भावकीची एक्स्पायरी डेट उलटून गेली आहे,’ असा घणाघात डॉ. दीपक पवार यांनी केला. दरम्यान, महाराष्ट्रातील जनतेनं एकदिलानं रस्त्यावर उतरल्यास महाराष्ट्रधर्माचं नवे राजकारण उभे राहील, असे आवाहनही पवार यांनी यावेळी केले.

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TAGGED:

SANJAY RAUT ON NCP
SANJAY RAUT CRITICIZES NCP LEADERS
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DIFFERENCES IN NCP
संजय राऊत राष्ट्रवादी टीका

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