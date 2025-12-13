ETV Bharat / state

महायुतीला विरोधी पक्षांची भीती वाटते; विरोधीपक्ष नेत्यावरून संजय राऊतांचा सरकारवर हल्लाबोल

माध्यमांशी बोलताना शिवसेना उद्धव बाळासाहेब ठाकरे पक्षाचे खासदार संजय राऊत यांनी विरोधी पक्षनेते पद आणि वेगळ्या विदर्भाच्या विषयावरून सत्ताधारी आणि काँग्रेसवर जोरदार टीका केली.

SANJAY RAUT CRITICIZED MAHAYUTI
खासदार संजय राऊत (File Photo)
author img

By PTI

Published : December 13, 2025 at 2:34 PM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

मुंबई : नागपूरमध्ये राज्याचं हिवाळी अधिवेशन सुरू आहे. या अधिवेशनात विविध विषयांवरून सभागृहात सत्ताधारी आणि विरोधकांमध्ये आरोप आणि प्रत्यारोप सुरू आहेत. दरम्यान मंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे यांनी वेगळ्या विदर्भाबाबत एक वक्तव्य केलं होतं. त्याला काँग्रेस नेते विजय वडेट्टीवार यांनी पाठिंबा दिला होता. तसंच विरोध पक्षनेते पदाच्या निवडीवरून शिवसेना उद्धव बाळासाहेब ठाकरे पक्षाचे खासदार संजय राऊत यांनी सत्ताधाऱ्यांवर आणि काँग्रेसवर जोरदार हल्लाबोल केला.

भाजपासह एकनाथ शिंदे यांना टोला : "राज्याचे मंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे यांनी वेगळ्या विदर्भासाठी प्रयत्न सुरू असल्याचं सांगितलं. देवेंद्र फडणवीस त्यावर काम करत आहेत. याविरोधात मिंधे गटाचा एकही आमदार उभा राहिला नाही. म्हणजे हे अमित शाहांचे मिंधे आहेत. तुमच्या कॅबिनेटमधील एक मंत्री महाराष्ट्र तोडण्याची भाषा करत आहे. स्वतःला शिवसैनिक म्हणवणारे बर्फाच्या लादीवर बसून आहात. याचा अर्थ अमित शाह यांचा मुंबई आणि विदर्भ महाराष्ट्रापासून तोडण्याला तुमचा छुपा पाठिंबा आहे," असं म्हणत संजय राऊत यांनी भाजपासह एकनाथ शिंदेना टोला लगावला.

तर त्यांचा स्वप्नभंग होईल : "आम्ही याबाबत वडेट्टीवार आणि काँग्रेसच्या भूमिकेला समर्थन देत नाही. कोणी कितीही प्रयत्न केले तरी विदर्भ महाराष्ट्रापासून वेगळा होणार नाही. भाजपानं कितीही प्रयत्न केला तरी मराठी माणूस महाराष्ट्राचे तुकडे होऊ देणार नाही. आता तर महाराष्ट्राच्या आणि मराठी माणसाच्या भूमिकेसाठी उद्धव ठाकरे आणि राज ठाकरे एकत्र आलेत. त्यामुळं जर कोणी असं स्वप्न बघत असेल तर स्वप्नभंग होईल", असं म्हणत संजय राऊत यांनी भाजपा आणि काँग्रेसला खडेबोल सुनावले.

संख्याबळ कमी असताना विरोधी पक्षनेता नेमलेत : "विरोधी पक्ष राज्य विधिमंडळाच्या दोन्ही सभागृहांमध्ये विरोधी पक्षनेत्यांच्या नियुक्तीची मागणी करत आहेत. शिवसेना उद्धव बाळासाहेब ठाकरे पक्षानं विधानसभेसाठी भास्कर जाधव यांचे, तर काँग्रेसनं विधान परिषदेसाठी सतेज पाटील यांचं नाव सुचवलं आहे. राज्याच्या दोन्ही सभागृहामध्ये विरोधी पक्षनेता नाही. याची सत्ताधाऱ्यांना लाज वाटली पाहिजे. विरोधी पक्षनेत्याशिवाय तुम्ही सभागृहाचं कामकाज पुढं नेत आहात याचा अर्थ तुम्ही विरोधी पक्षांना घाबरता. राज्यात मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांना आणि दिल्लीत अमित शाह यांना लोकशाहीचे कोणतेही संकेत पाळायचे नाही असं दिसत आहे. याआधी देखील संख्याबळ कमी असतानाही दोन्ही सभागृहात विरोधी पक्षनेते नेमलेले आहेत. संसदेत भाजपाची देखील कमी संख्या असताना विरोधी पक्ष नेता नेमलेला आहे", असं संजय राऊत यांनी सांगितलं.

वंदे मातरम् नंतर महाराष्ट्र गीतावर चर्चा व्हावी : काही दिवसांपूर्वी संसदेत वंदे मातरम् वरून झालेल्या चर्चेबाबत संजय राऊत म्हणाले, "लोकसभा विरोधी पक्षनेते राहुल गांधी आणि काँग्रेस नेत्या प्रियांका गांधी वाड्रा यांच्यामुळं भाजपा गोंधळलेला दिसत आहे. राहुल गांधी आणि प्रियांका गांधी वाड्रा यांच्यामुळं चर्चेत उत्साह होता. त्यामुळं लोकशाही जिवंत आहे या विश्वासाला बळकटी मिळाली. तसंच या चर्चेनं भाजपा आणि त्यांच्याशी संबंधित संघटनांचा पर्दाफाश केला आहे. यासह राज्याच्या विधानसभेत महाराष्ट्र गीतावर चर्चा व्हावी यातून महाराष्ट्र आणि राज्याच्या निर्मितीमध्ये कोणी योगदान दिलं. यावर नवीन चर्चा सुरू होईल.

हेही वाचा :

  1. नावातील कोणत्याही एका अक्षराच्या सहाय्यानं साकारतात गणपतीचं चित्र, सांगलीच्या चंद्रकांत केशव यांची अद्भुत कला
  2. इंडिगोने दिल्ली उच्च न्यायालयात 900 कोटींच्या परतफेडीसाठी केला अर्ज; न्यायाधीशांनी सुनावणीपासूनच स्वतःला केले वेगळे
  3. अमेरिकेच्या कॉन्सुल जनरल लॉरा विल्यम्स यांनी दिली रामोजी फिल्म सिटीला भेट

TAGGED:

VIDARBHA STATE
संजय राऊत
हिवाळी अधिवेशन
विरोधी पक्षनेते
SANJAY RAUT CRITICIZED MAHAYUTI

Quick Links / Policies

संपादकांची शिफारस

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.