पुढील सहा महिन्यात मोदी सरकार राहणार नाही; देशात पर्यायी सरकार येणार, संजय राऊत यांची प्रतिक्रिया
संजय राऊत यांनी मोदी सरकारवर टीका करत पुढील सहा महिन्यांत सत्तांतर होण्याचा दावा केलाय. दिल्लीतील आंदोलन, तरुणांची धरपकड आणि कथित मतचोरीवरही त्यांनी सवाल उपस्थित केला.
Published : October 10, 2026 at 8:18 PM IST
पुणे : मतदार याद्यांच्या ‘विशेष सखोल पुनरीक्षण’ प्रक्रियेतील कथित अनियमितता आणि मुख्य निवडणूक आयुक्त ज्ञानेश कुमार यांच्या राजीनाम्याच्या मागणीसाठी आज दिल्लीत कॉकरोच जनता पार्टीचं आंदोलन सुरू आहे. या आंदोलनादरम्यान विद्यार्थ्यांची धरपकड झाली. या पार्श्वभूमीवर शिवसेनेचे नेते आणि खासदार संजय राऊत यांनी मोदी सरकारवर जोरदार टीका केली. ते म्हणाले, मोदी सरकार शेवटचा श्वास घेत असून, पुढील सहा महिन्यांत देशात मोदी सरकार राहणार नसून एक पर्यायी सरकार असणार आहे."पुण्यात आयोजित पत्रकार परिषदेत ते बोलत होते.
पुढील सहा महिन्यांत राजकीय चित्र बदलेल : यावेळी शिवसेना नेते संजय राऊत म्हणाले की, मी मध्यंतरी म्हणालो होत की 17 सप्टेंबर रोजी नरेंद्र मोदींचा पंतप्रधान म्हणून शेवटचा वाढदिवस साजरा झाला आहे. त्यानंतर देशात मोठ्या राजकीय उलथापालथी सुरू झाल्या आहेत. जनतेमध्ये असंतोषाचे मोठे बंड पुकारले गेले असून पुढील सहा महिन्यांत राजकीय चित्र पूर्णपणे बदलेल. नरेंद्र मोदी आणि अमित शाह सत्तेत राहणार नाही. जेव्हा मोदी-शाह सरकार अल्पमतात येईल किंवा पायउतार होईल, तेव्हा देशात एक पर्यायी सरकार स्थापन होऊ शकते. ब्रिटिश गेल्यानंतर ज्याप्रमाणे सर्वपक्षीय नेत्यांचे 'राष्ट्रीय सरकार' स्थापन झाले होते, तशाच पद्धतीचे सर्वसमावेशक पर्यायी सरकार देशात अस्तित्वात येऊ शकते.
दिल्ली सील करण्याची वेळ का आली : दिल्लीतील आजच्या आंदोलनाबाबत राऊत म्हणाले की, दिल्लीचं जम्मू काश्मीर केलं असून दिल्लीच्या सर्व सीमांवर 15 हजार वाहने अडकून पडली असून रस्ते सील करण्यात आले आहेत. विमाने वळवली जात आहेत, दिल्लीकडे येणाऱ्या सर्व ट्रेन्स रोखल्या जात आहेत. रेल्वेमध्ये घुसून आंदोलनाला जाणाऱ्या तरुणांना ताब्यात घेतले जात आहे. स्वतःच्या 56 इंचाच्या छातीचा डांगोरा पिटणारे आज देशातील तरुणांना घाबरत आहेत का? यांना दिल्ली अशी सील करण्याची वेळ का आली?
कुलूपबंद भूमिका घेतली : ते पुढे म्हणाले की या देशातील तरुणांना कोणी कॉकरोच म्हणालं तर कुणी डास-माशी म्हणालं. पण अशा उपमा देणाऱ्यांना मला सांगायचं आहे की, एक मच्छर सरकार को ### बना देता है'. आज सरकारने तरुणांच्या या असंतोषाला इतकं घाबरून कुलूपबंद भूमिका घेतली आहे. तरुणांना थेट अतिरेकी, दहशतवादी आणि देशद्रोही ठरवण्याचा उद्योग सुरू आहे असं यावेळी त्यांनी सांगितलं. काँग्रेस नेते राहुल गांधी यांनी राष्ट्रपती यांची भेट घेतल्यावर राष्ट्रपती यांनी वोट चोरीबाबत केलेल्या विधानाबाबत राऊत यांना विचारलं असता ते म्हणाले की, नरेंद्र मोदी, अमित शाह, देवेंद्र फडणवीस, एकनाथ शिंदे, सुवेंदू अधिकारी, सम्राट चौधरी हे सत्तेवर आहेत, हाच मतचोरीचा सर्वात मोठा पुरावा आहे असं यावेळी त्यांनी सांगितलं.
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