"शिवसेना(उबाठा)-मनसेमध्ये कोणताही तिढा नाही", संजय राऊतांकडून स्पष्टोक्ती; अदानींच्या बारामती दौऱ्यावरूनही मोठा दावा, म्हणाले...
दोन्ही पक्षातील कोणत्याही कार्यकर्त्यांमध्ये संभ्रम नाही. दोन्ही पक्षांमध्ये मोठा समन्वय आहे, असं शिवेसना (उबाठा) पक्षाचे खासदार संजय राऊत यांनी स्पष्ट केलं आहे.
Published : December 28, 2025 at 12:18 PM IST
मुंबई : मुंबई महानगरपालिका निवडणुकीच्या पार्श्वभूमीवर मुंबईतील राजकीय वातावरण तापलं आहे. मनसे आणि शिवेसना (उबाठा) पक्षाची नुकतीच युती झाली आहे. दोन्ही पक्षातील जागावाटप अंतिम टप्प्यात आलं असून काही जागांबाबत तिढा आल्याचं बोललं जात आहे. दरम्यान, मनसे आणि शिवेसना (उबाठा) पक्षामध्ये जागा वाटपाबाबत कोणताही तिढा नाही. सर्व काही सुरळीत आहे. येत्या काही दिवसांत सर्व स्पष्ट दिसेल. तसंच दोन्ही पक्षातील कार्यकर्त्यांना आजपासून एबी फॉर्म दिले जातील. तसंच दोन्ही पक्षातील कोणत्याही कार्यकर्त्यांमध्ये संभ्रम नाही. दोन्ही पक्षांमध्ये मोठा समन्वय आहे, असं शिवेसना (उबाठा) पक्षाचे खासदार संजय राऊत यांनी स्पष्ट केलं आहे. याचबरोबर, उद्योगपती गौतम अदानींच्या आजच्या बारामती दौऱ्यावरून संजय राऊत यांनी खळबळजनक दावा केला आहे. "शरद पवारांचा पक्ष फोडण्यात गौतम अदाणींच्या भावाचा सहभाग होता, अशी माझी ऐकीव माहिती आहे," असा दावा संजय राऊत यांनी केला आहे.
कोणताही तिढा नाही : रविवारी (28 डिसेंबर) संजय राऊत यांनी प्रसारमाध्यमांशी संवाद साधला. यावेळी, "शिवसेना (उबाठा)आणि मनसे यांच्यात जागा किंवा अन्य गोष्टींवरून कोणताही तिढा आहे, असं काही नाही. सर्व काही सुरळीत आहे. येत्या काही दिवसांत सर्व स्पष्ट दिसेल," असं संजय राऊत यांनी सांगितलं. तसंच, दोन्ही पक्षांमध्ये किती जागांवर एकमत झालं आहे, असं संजय राऊत यांना विचारण्यात आलं. त्यावेळी ते म्हणाले, "एकमत कशाला पाहिजे. आमच्या दोघांमध्ये किती जागा हा विषयच नाही आहे. हे स्वत: राज ठाकरे यांनी वरळीतल्या पत्रकार परिषदेत सांगितलं आहे. तर जागा किती आणि आकडा किती? याच्यामध्ये कुणीच पडत नाही. शेवटी जे काही राहणार आहे, ते शिवेसना (उबाठा) आणि मनसे या एका कुटुंबात राहणार आहे."
मराठी माणसाच्या अस्तित्वाची, अस्मितेची लढाई : "कोणत्याही कार्यकर्त्यांमध्ये संभ्रम नाही. प्रत्येकाला कोणी निवडणुका लढायच्या आहेत. कोणी अर्ज भरायचे आहेत. त्यासंदर्भात सूचना गेल्या आहेत. त्यांना एबी फॉर्म आज मिळणार आहेत," असं संजय राऊत यांनी सांगितलं. दरम्यान, भांडूप, दादर, माहीम अशा काही जागांवर तिढा असल्याचं बोललं जातंय. याबाबत संजय राऊत म्हणाले की, "आमच्याकडून किंवा राज ठाकरे यांच्याकडून तिढा असल्याचं कोणी अधिकृतपणे सांगितलं आहे का?," असा त्यांनी सवाल केला आणि पुढं सांगितलं की, "मला असं वाटत नाही. दादर असेल, माहीम असेल, विक्रोळी असेल आणि भांडुप असेल. आमच्यातला विषय असेल तर आम्ही सोडवायला समर्थ आहोत. कार्यकर्ते असतात. दोन्ही पक्षाचे इतर काही नेते असतात. प्रत्येकाची इच्छा निवडणूक लढण्याची असते. त्यांना समजवावं लागतं की, यावेळी मुंबईची निवडणूक ही मराठी माणसाच्या अस्तित्वाची, अस्मितेची लढाई आहे आणि हे कार्यकर्ते समजून घेत आहेत. सर्व काही ठीक चालू आहे," असं संजय राऊत यांनी सांगितलं.
दोन्ही पक्षांमध्ये मोठा समन्वय : याचबरोबर, "ज्यादिवशी अर्ज भरण्याची शेवटी तारीख असेल. तेव्हा कोण कुठं लढतंय, ते सर्व स्पष्टपणे कळेल. तसंच दोन्ही पक्षांमध्ये मोठा समन्वय आहे. नेत्यांमध्ये समन्वय आहे. आम्ही दोन्ही पक्षांमध्ये कधीही चर्चा करू शकतो. आमच्या युतीमध्ये कोणताही तणाव नाही," असंही संजय राऊत यांनी स्पष्ट केलं. दरम्यान, मुंबई महानगरपालिकेच्या निवडणुकीत काँग्रेस आणि प्रकाश आंबेडकर यांच्या वंचित बहुजन पक्षाची आघाडी होण्याची शक्यता आहे. याबाबत संजय राऊत यांनी सांगितलं की, "काँग्रेस आणि प्रकाश आंबेडकर यांच्यात आघाडी झाली, तर नक्कीच आम्ही स्वागत करू. पण, काँग्रेसनं त्यांच्यासोबत आघाडी करणार असल्याचं म्हटलं आहे. मात्र, अद्याप काँग्रेसचा प्रस्ताव प्रकाश आंबेडकर यांनी स्वीकारला नाही," असं संजय राऊत म्हणाले.
अदानींच्या बारामती दौऱ्यावरून राऊतांचा खळबळजनक दावा : दरम्यान, आज अदानी समूहाचे अध्यक्ष गौतम अदानी पुण्यातील बारामती दौऱ्यावर आहेत. त्यांच्या हस्ते 'शरद पवार सेंटर ऑफ एक्सलन्स इन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस' (AI) चे उद्घाटन करण्यात आले. यावेळी शरद पवार आणि गौतम अदाणी एकाच मंचावर आल्यामुळं राजकीय चर्चांना उधाण आलं आहे. याबाबत बोलताना संजय राऊत यांनी, "शरद पवारांचा पक्ष फोडण्यात गौतम अदाणींच्या भावाचा सहभाग होता, अशी माझी ऐकीव माहिती आहे," असा खळबळजनक दावा केला आहे. ते म्हणाले, "शरद पवार आणि गौतम अदानी यांचे संबंध राजकीय नाहीत. कौटुंबिक आणि व्यक्तिगत आहेत. आपल्या कार्यक्रमाला कोणाला बोलवायचं हा ज्याचा त्याचा प्रश्न असतो. त्यांनी अदानींना बोलवलं असेल. यासाठी पवारांचे संपूर्ण कुटुंब ज्यांनी पक्ष फोडला ते अजित पवारही उपस्थित असतील तर तो त्यांचा व्यक्तिगत प्रश्न आहे. पवारांचा पक्ष फोडण्यामागे गौतम अदानींच्या भावाचा सहभाग होता, अशी माहिती होती. अजित पवारांना पक्षातून फोडण्यास अदानी होते, अशी माहिती मी वाचली आणि ऐकली आहे. आता खरं खोटं तेच सांगतील," असंही संजय राऊत यांनी म्हटलं आहे.
