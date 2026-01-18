शिवसेनेला भाजपाचा महापौर नकोय, संजय राऊतांच्या दाव्यानं खळबळ; नगरसेवकांना हॉटेलमध्ये कोंडलं नाही तर...
मुंबई महानगरपालिकेत कोणाचा महापौर बसणार यावरून राजकीय वर्तुळात विविध चर्चा होत आहेत. यावरून शिवसेना (उबाठा) पक्षाचे नेते संजय राऊत यांनी नव्या राजकीय समीकरणांचे संकेत दिलेत.
मुंबई : राज्यातील 29 महानगरपालिकांचा निकाल शुक्रवारी जाहीर झाला. यात महायुतीनं 29 पैकी 25 महानगरपालिकांवर एकहाती सत्ता मिळवली. परंतु, आता महानगरपालिकेत कोणाचा महापौर बसणार यावरून महायुतीमध्ये पेच गडद होताना दिसत आहेत. सगळ्यांचं लक्ष लागलेल्या मुंबई महानगरपालिकेत महायुतीनं बाजी मारली. तर ठाकरे बंधूंनी कडवी झुंज दिली. मुंबईत भाजपाला 89 तर शिवसेनेला 29 जागा मिळाल्या. यानंतर मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी महायुतीचा महापौर बसणार, असा विश्वास व्यक्त केला. मात्र, शिवसेना उद्धव बाळासाहेब ठाकरे पक्षाचे नेते खासदार संजय राऊत यांनी केलेल्या वक्तव्यामुळं राजकीय वर्तुळात विविध चर्चा होत आहेत.
संजय राऊतांचा महायुतीवर हल्लाबोल : रविवारी संजय राऊत यांनी माध्यमांशी संवाद साधला. यावेळी त्यांनी महायुतीवर टीका केली. "ज्यांनी आमचे आमदार फोडले, त्यांना आता नगरसेवक फुटतील अशी भीती वाटत आहे. आमदारांना त्यांनी सुरतला ठेवलं आणि आता नगरसेवकांना मुंबईतील हॉटेलमध्ये कोंडून ठेवलं आहे. खरंतर त्यांच्यासाठी सुरत हीच सुरक्षित जागा आहे. राज्याचे मुख्यमंत्री आणि उपमुख्यमंत्री असतानाही जर नगरसेवक पळवले जाण्याची भीती वाटत असेल, तर ही महाराष्ट्राच्या राजकारणातील एक मोठी हास्यजत्रा आहे," असं म्हणत संजय राऊत यांनी महायुतीवर जोरदार हल्ला केला.
त्यांची सुटका झाली पाहिजे : नगरसेवकांची घरवापसी होणार का? असं विचारलं असता राऊत म्हणाले, "अनेक नवीन नगरसेवक मूळचे शिवसैनिक आहेत. आम्हाला मिळालेल्या माहितीनुसार, भाजपाचा महापौर होऊ नये अशी त्यांची इच्छा आहे. जर नगरसेवकांना हॉटेलमध्ये कोंडून ठेवलं असेल तर संपर्काची वेगवेगळी साधनं आहेत. ज्या नगरसेवकांना हॉटेलमध्ये कोंडून ठेवलं आहे, त्यांची सुटका केली पाहिजे."
"हॉटेलमध्ये असलेल्या नगरसेवकांना कैद केलं नाही. आमच्या पक्षाचं ट्रेनिंग सुरू असल्याने सर्व नगरसेवकांना बोलावलं आहे. जुने नगरसेवक देखील यात सहभागी झाले आहेत. जुने नगरसेवक,नवीन नगरसेवक यात सहभागी झाले आहेत. अधिकाऱयांशी कसं बोलाययं? फंड कसा वापरायचा? लोकांमध्ये राहून कसं काय करायचं? याबाबत ट्रेनिंग दिलं जात आहे. आमचा पहिलाच पक्ष आहे जो अशा पद्धतीनं नगरसेवकांना ट्रेनिंग देत आहे. आता आम्हाला मुंबईकरांसाठी काम करायचं आहे." - कृष्णा हेडगे, प्रवक्ते, शिवसेना
'देवा'ची इच्छा असेल तर... : शनिवारी एका कार्यक्रमात बोलताना शिवसेना उद्धव बाळासाहेब ठाकरे पक्षाचे प्रमुख उद्धव ठाकरे म्हणाले होते की, जर 'देवा'ची इच्छा असेल तर त्यांच्या पक्षाचा महापौर होऊ शकतो. तसंच एकनाथ शिंदे यांचा पक्ष त्यांचा मित्रपक्ष भाजपाच्या फोडाफोडीच्या प्रयत्नांना घाबरत आहे.
ठाकरे बंधू एकत्र येणार? : या सर्व घडामोडींच्या पार्श्वभूमीवर संजय राऊत यांनी महत्त्वाचं विधान केले. "महानगरपालिका निकालानंतर मी उद्धव ठाकरे आणि राज ठाकरे यांची भेट घेतली. तसंच उद्धव ठाकरे आणि राज ठाकरे यांच्यातही चर्चा झाली. आम्ही तटस्थपणे सर्व हालचालींकडं पाहत आहोत. पण, पडद्यामागं अनेक गोष्टी घडत आहेत. भाजपाकडं कमी बहुमत आहे. राजकारणात बहुमत हे पाण्यासारखं चंचल असतं," असं संजय राऊत म्हणाले.
एकनाथ शिंदे नगरसेवकांना करणार मार्गदर्शन : मुंबई महानगरपालिका निवडणुकीनंतर मुंबईत महापौरपदाच्या शर्यतीला वेग आलाय. त्यामुळं एकनाथ शिंदे यांनी त्यांच्या 29 नगरसेवकांना शहरातील एका हॉटेलमध्ये हलवलं आहे. तिथं 29 नगरसेवकांची तीन दिवसांची कार्यशाळा होत आहे. या कार्यशाळेत उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे नवीन नगरसेवकांना बृहन्मुंबई महानगरपालिकेच्या (बीएमसी) कामकाजाबद्दल मार्गदर्शन करणार आहेत.
ठाकरेंच्या शिवसेनेचे नगरसेवक नॅाट रिचेबल? : मुंबई महापालिका निवडणुकीत शिवसेना - उबाठा पक्षाचे निवडून आलेले काही नगरसेवक हे नॅाट रिचेबल असल्याची माहिती मिळत आहे. मुंबईत महायुतीला स्पष्ट बहुमत मिळालं असल्यामुळं विरोधी बाकांवर बसण्याची मानसिकता नसलेले शिवसेना - उबाठा पक्षाचे काही नगरसेवक एकनाथ शिंदे यांच्या शिवसेनेच्या संपर्कात असल्याची माहिती देखील मिळत आहे. त्यामुळंच त्यांचे काही नगरसेवक नॅाट रिचेबल असण्याची शक्यता वर्तवण्यात येत आहे. मात्र, याबाबत शिवसेना - उबाठा पक्षाकडून अधिकृत माहिती समोर आलेली नाही. यावर शिवसेना खासदार नरेश म्हस्के यांनी प्रतिक्रिया दिली. "या संदर्भात मला काहीही माहिती नाही. त्यांच्या नेत्यांनी त्या नगरसेवकांचा शोध घ्यावा," असं खासदार नरेश म्हस्के म्हणाले.
