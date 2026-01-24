'अजित पवार पुन्हा महाविकास आघाडीत येणार, राष्ट्रवादीही एक होणार'; संजय राऊत यांचा दावा
महानगरपालिका निवडणुकांमध्ये दोन्ही राष्ट्रवादी काँग्रेस एकत्र दिसल्यानंतर संजय राऊत यांनी मोठा राजकीय दावा केला आहे.
मुंबई : राज्याचे उपमुख्यमंत्री अजित पवार पुन्हा महाविकास आघाडी येणार असल्याचा दावा शिवसेना - उबाठा पक्षाचे खासदार संजय राऊत यांनी केलाय. "त्यांचं मन कुटुंबाकडं आहे. त्यामुळं अख्खं कुटुंब महाविकास आघाडीत येईल," असं भाकित राऊत यांनी शनिवारी माध्यमांशी बोलताना केलं. त्यांनी केलेल्या दाव्यामुळं राजकीय वर्तुळात विविध चर्चा होत आहेत.
ते दोन दगडांवर पाय ठेवू शकत नाहीत : "सत्ताधारी राष्ट्रवादी काँग्रेस पक्ष हा शरद पवार यांच्या नेतृत्वाखालील राष्ट्रवादी काँग्रेस शरदचंद्र पवार पक्षामध्ये विलीन झाला. कारण दोन्ही पक्ष राज्यातील आगामी जिल्हा परिषद आणि पंचायत समिती निवडणुकांमध्ये 'घड्याळ' या निवडणूक चिन्हावर निवडणूक लढवणार आहेत. अजित पवार महायुतीचा भाग असले तरी, ते अजूनही महाविकास आघाडीशी जोडलेले आहेत. शरद पवार आणि अजित पवार महाविकास आघाडीचा भाग म्हणून एकत्र येतील. अजित पवार दोन दगडांवर पाय ठेवू शकत नाहीत," असा दावा खासदार संजय राऊत यांनी केला.
घड्याळ चिन्हावर लढवणार निवडणूक : "अजित पवार जुलै 2024 मध्ये आमदारांसह तत्कालीन एकनाथ शिंदे सरकारमध्ये सामील झाले होते. त्यामुळं राष्ट्रवादी काँग्रेस पक्षात फूट पडली. अजित पवार यांच्या नेतृत्वाखालील गटाला राष्ट्रवादी काँग्रेस नाव आणि घड्याळ चिन्ह मिळालं. तर शरद पवार यांच्या गटाला राष्ट्रवादी काँग्रेस शरदचंद्र पवार हे नाव मिळालं. दोन्ही राष्ट्रवादी काँग्रेस पक्षांनी या महिन्याच्या सुरुवातीला पुणे आणि पिंपरी-चिंचवड महानगरपालिका निवडणुकांसाठी युती केली होती. आता 5 फेब्रुवारीच्या जिल्हा परिषद, पंचायत समिती निवडणुकांसाठी आघाडीची घोषणा केली आहे. अजित पवार यांच्या नेतृत्वाखालील पक्षाच्या घड्याळ चिन्हावर निवडणूक लढवणार आहेत," असं संजय राऊत म्हणाले.
महापौर पदावरून एकनाथ शिंदे नाराज : "नुकत्याच झालेल्या बृहन्मुंबई महानगरपालिका निवडणुकीत भाजपानं 89 जागा जिंकल्या. तर त्यांचा मित्रपक्ष असलेल्या शिवसेनेनं 29 जागा जिंकल्या. बृहन्मुंबई महानगरपालिकेत महायुतीला निसटतं बहुमत मिळालं. मुंबईत महायुतीचा महापौर होणार असा नारा मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी दिला होता. परंतु बृहन्मुंबई महानगरपालिकेत भाजपाचा महापौर करण्यावरून उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे भाजपावर नाराज आहेत. तसंच दिल्लीतील केंद्रीय नेतृत्वही माघार घ्यायला तयार नाही," असा दावा संजय राऊत यांनी केला.
