'अजित पवार महायुतीतून बाहेर पडण्याच्या तयारीत होते'- संजय राऊतांचा दावा
राष्ट्रवादी आणि राष्ट्रवादी शरदचंद्र पवार पक्षाच्या विलीनीकरणाच्या चर्चा सुरू असताना खासदार संजय राऊत यांनी त्यावर प्रतिक्रिया दिली आहे. वाचा, सविस्तर बातमी.
Published : November 13, 2026 at 3:38 PM IST
मुंबई- दोन्ही राष्ट्रवादी काँग्रेसच्या विलीनीकरणाची चर्चा पुन्हा सुरू असतानाच शिवसेनेचे (यूबीटी) खासदार संजय राऊत यांनी नवीन दावा करत खळबळ उडवून दिली आहे. "अजित पवार महायुतीत नाराज होते. महायुतीतून बाहेर पडण्याच्या मानसिकतेत होते", असा दावा शिवसेना (ठाकरे) पक्षाचे खासदार संजय राऊत केला. भाजपासोबत गेल्यानंतर त्यांचा भ्रमनिरास झाला होता. स्वाभिमानाने राहता येत नसल्यानं त्यांनी बाहेर पडण्याचा निर्णय घेतला होता, असे राऊत म्हणाले. शुक्रवारी (१३ नोव्हेंबर) ते माध्यमांशी बोलत होते.
ते चांगले विरोधी पक्षनेते झाले असते- "अजित पवार तपास यंत्रणांच्या भीतीपोटी भाजपसोबत गेले होते. मात्र, महायुतीत गेल्यानंतर त्यांचा भ्रमनिरास झाला. त्यांच्यासोबत हसन मुश्रीफ यांच्यासारखे काही नेतेही गेले होते. मात्र, एवढे करूनही तपास यंत्रणांची कारवाई थांबली नाही. त्यामुळे या सत्तेत राहून उपयोग नाही. स्वाभिमानाने जगता येणार नाही, अशी भूमिका अजित पवारांनी घेतली होती. मात्र, अजित पवार महायुतीतून बाहेर पडले असते, तर ते चांगले विरोधी पक्षनेते झाले असते", असेही खासदार संजय राऊत म्हणाले.
पवारांचे कुटुंबीय शांत का आहेत- "माझ्याकडेही भाजपा नेत्यांच्या फाईल्स आहेत, असे अजित पवार बोलले होते. त्यावरून त्यांची महायुती सोडण्याची मानसिकता स्पष्ट होत होती", असा दावा खासदार राऊत यांनी केला. पुढे खासदार राऊत म्हणाले की, त्यानंतर अजित पवारांचा संशयास्पद मृत्यू झाला. या प्रकरणावर पार्थ पवार आणि सुनेत्रा पवार यांनी आवाज उठवायला हवा. आम्ही आमच्या पदाधिकाऱ्यांसाठी रस्त्यावर उतरतो. मग अजित पवारांचे कुटुंबीय शांत का आहेत", असा सवालही राऊत यांनी उपस्थित केला.
भाजपा दोन्ही राष्ट्रवादी काँग्रेसचे गट सामावून घेईल-दरम्यान, राष्ट्रवादीच्या विलीनीकरणाच्या चर्चेशी महाविकास आघाडीचा काहीही संबंध नसल्याचं राऊत यांनी स्पष्ट केलं. सुप्रिया सुळे यांनी अजित पवारांच्या निधनानंतर विलीनीकरणाच्या चर्चेला पूर्णविराम दिला आहे. मग पुन्हा या चर्चा का सुरू केल्या जात आहेत, असा प्रश्न त्यांनी उपस्थित केला. भाजपा दोन्ही राष्ट्रवादी काँग्रेसचे गट आपल्यात सामावून घेईल. हे काम अमित शाह करतील. त्याची कल्पना देवेंद्र फडणवीस यांनाही येणार नाही, असा दावादेखेली शिवसेना (यूबीटी) नेते राऊत यांनी केला. या नेत्यांना प्रत्येक निर्णयासाठी दिल्लीला जावे लागते. त्यामुळे पक्षांवर त्यांचे नियंत्रण नसल्याची टीकाही त्यांनी केली.
प्रक्रिया कायमची थांबली- गेल्या काही दिवसांपासून दोन्ही राष्ट्रवादीच्या विलीनीकरणाबाबत राज्यातील राजकीय वर्तुळात सुरू आहे. या चर्चांना पूर्णविराम देत राष्ट्रवादी (शरदचंद्र पवार) काँग्रेस पक्षाच्या कार्याध्यक्षा आणि बारामती लोकसभा मतदारसंघाच्या खासदार सुप्रिया सुळे यांनी गुरुवारी विलीनीकरणाचे दावे फेटाळले. त्यांचे बंधू, दिवंगत उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांचे निधन झाल्यानंतर दोन्ही राष्ट्रवादीच्या विलीनीकरणाचा विषय कायमचा संपल्याचं त्यांनी स्पष्ट केलं. अजित पवार यांनी आपल्या निधनापूर्वी दोन्ही गट पुन्हा एकत्र आणण्यासाठी पुढाकार घेतला होता. 17 जानेवारी 2026 रोजी बारामतीमधील 'गोविंदबाग' येथे झालेली त्यांची चर्चा सर्वांसमोर आहे. मात्र, सर्व परिस्थिती बदलली असून ती प्रक्रिया कायमची थांबल्याचं खासदार सुप्रिया सुळेंनी सांगितलं.
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