'सुरतहून परतणाऱ्या तीन आमदारांच्या हत्येचा कट होता'; संजय राऊत यांचा खळबळजनक दावा
सुरतला गेलेल्या तीन आमदारांच्या हत्येचा कट रचला गेला होता, असा खळबळजनक दावा खासदार संजय राऊत यांनी केला आहे.
Published : November 24, 2026 at 1:00 PM IST
मुंबई : सुरतला गेलेल्या तीन आमदारांना ठार मारण्याचा कट रचण्यात आला होता. एका आमदाराला इंजेक्शन देऊन, तर दुसऱ्या आमदाराच्या अंगावर ट्रक घालून त्यांना मारण्याचा प्रयत्न झाला होता, असा आरोप शिवसेना (ठाकरे) नेते संजय राऊत केला. मुंबईत ते माध्यमांशी बोलत होते.
शिरसाट यांच्या वक्तव्याने राजकीय वर्तुळात खळबळ : मंत्री संजय शिरसाट यांनी सुरतहून परतणाऱ्या एका आमदाराचे 'रामनाम सत्य' झाले असते, असा गौप्यस्फोट केला होता. आमदार कैलास पाटील यांनी आपणच ते आमदार असल्याचं सांगत या प्रकरणाची चौकशीची मागणी केली. शिरसाट यांच्या वक्तव्यानं राजकीय वर्तुळात चांगलीच खळबळ उडाली. राऊत यांनी यावर भाष्य करताना एक नव्हे तर तीन आमदारांना मारण्याचा प्रयत्न होता असा आरोप करत खळबळ उडवून दिली. राऊत यांनी या तीन आमदारांची नावेही सांगितली. मंत्री प्रकाश आबिटकर यांनी सुरुवातीला सुरतहून परतण्याचा निर्णय घेतला होता. मात्र, त्यांच्यावर दबाव आणून त्यांना तेथेच थांबवण्यात आले, असा दावा राऊत यांनी केला.
अंगावर ट्रक घालण्याचा प्रयत्न : अकोल्याचे आमदार नितीन देशमुख यांना हृदयविकाराचा झटका यावा, अशा प्रकारे इंजेक्शन देण्यात आल्याचा आरोपही त्यांनी केला. देशमुख यांनी संघर्ष करून तेथून पळ काढला. तर आमदार कैलास पाटील यांनीही सुरतमधून बाहेर पडण्याचा प्रयत्न केला. त्यावेळी त्यांच्या अंगावर ट्रक घालण्याचा प्रयत्न झाल्याचा दावा राऊत यांनी केला. काही मैल पायी चालत कैलास पाटील बाहेर पडले, असेही त्यांनी सांगितले. या तीन आमदारांच्या जीवाला धोका निर्माण करण्याचा प्रयत्न झाला होता. उर्वरित आमदारांना जबरदस्तीने रोखून ठेवण्यात आले होते, असा आरोपही राऊत यांनी केला.
पैसे देणारा नेता कोण? : कुलाब्यातील शिंदे गटाच्या एका शाखाप्रमुखाने नोटांनी भरलेला बॉक्स दाखवल्याच्या प्रकरणावरही राऊत यांनी प्रतिक्रिया दिली. या प्रकरणात 50 लाख रुपये कोणी दिले आणि ते पैसे कोणाला मिळाले, याची चौकशी झाली पाहिजे, अशी मागणी त्यांनी केली. तसेच कुलाब्यातील महायुतीचा मोठा नेता कोण, तसेच त्याच्या कुटुंबातील कोण निवडणुकीच्या रिंगणात होते, याचा तपास झाला पाहिजे, असे राऊत म्हणाले. केवळ पैसे घेणाऱ्यांवर नव्हे, तर पैसे देणाऱ्यांवरही कारवाई झाली पाहिजे, अशी मागणी त्यांनी केली.
हिवाळी अधिवेशनावरूनही सरकारला सवाल : संसदेचे हिवाळी अधिवेशन जाहीर करण्यात होत असलेल्या विलंबावर राऊत यांनी नाराजी व्यक्त केली. अधिवेशन न घेणं हे नियम आणि संविधानाच्या विरोधात असल्याची टीका त्यांनी केली. डिलिमिटेशन विधेयक मंजूर करण्यासाठी सत्ताधारी पक्ष राजकीय फोडाफोडी आणि पैशांचा वापर करू शकतो, असा आरोपही त्यांनी केला.
हेही वाचा -