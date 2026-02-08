'हिंदूंच्या कत्तली करण्यासाठी केंद्रानं बांगलादेशला अर्थसंकल्पातून कोट्यवधी दिले'- संजय राऊत यांच्या खळबळजनक आरोप

ETV Bharat / state

मुंबई महानगरपालिकेच्या महापौर रितू तावडे यांनी मुंबईतून बांगलादेशींना हाकलू अशी घोषणा केली. यावरून खासदार संजय राऊत यांनी केंद्र सरकारवर खळबळजनक आरोप केलेत.

माध्यमांशी बोलताना खासदार संजय राऊत (ETV Bharat Reporter)
By ETV Bharat Marathi Team

Published : February 8, 2026 at 2:29 PM IST

मुंबई : मुंबई महानगरपालिकेच्या नवनिर्वाचित महापौर रितू तावडे यांनी मुंबईतून बांगलादेशी नागरिकांना देशाबाहेर हाकलण्यात येण्याची घोषणा केली. यावर बोलताना शिवसेना (उबाठा) खासदार संजय राऊत यांनी याविषयीची माहिती देताना सरकारवर खळबळजनक आरोप केलेत.

" बांगलादेशातील हिंदूंवर अनेक अत्याचार सुरू आहेत. त्यांची दुकानं जाळण्यात येत आहे. कित्येक मंदिरं पाडण्यात आली आहेत", असे दाखले देत खासदार संजय राऊत यांनी यंदाच्या अर्थसंकल्पात हिंदूंच्या कत्तलीसाठी बांगलादेशाला कोट्यवधी रुपये दिल्याचा आरोप केला. ते मुंबईत माध्यमांशी बोलत होते.

माध्यमांशी बोलताना खासदार संजय राऊत (ETV Bharat Reporter)

हिंदू-मुस्लिम राजकारण करणारे संघाचे कार्यकर्ते : "मुंबई महानगरपालिकेच्या महापौरपदी रितू तावडे यांची निवड केली आहे. त्यांचं मी अभिनंद करतो. भाजपाला कळालं की मुंबईतील मराठी माणूस हादेखील हिंदू आहे. याच मराठी माणसानं देशात हिंदूत्वाचं रक्षण केलय. दबावापोटी भाजपाला मराठी महापौर करावाच लागला. रितू तावडे या मूळ काँग्रेसच्या आहेत. त्यांचं स्वत:चं काही नाही. आरएसएसच्या कार्यक्रमात सलमान खान होता. गर्दी जमा करायला सेलिब्रिटी हवा होता का? फक्त नटाला आमंत्रण होतं? की यापुढं मुसलमानांना सुद्धा प्रवेश असणार आहे ? हे मोहन भागत यांनी सांगावं. हिंदू-मुस्लिम राजकारण करणारे हे संघाचे कार्यकर्ते होते. सलमान खान आमच्या व्यसपीठावर आला हे दाखवायचं होतं का?,"असं म्हणत संजय राऊत यांनी जोरदार टीका केली.

केंद्रीय अर्थसंकल्पातून बांगलादेशाला आर्थिक मदत : "महापौरांनी दिल्लीत यायला पाहिजे. महापौरांना प्रशासकीय अधिकार नसतात. घुसखोरांना हकललं पाहिजे. मात्र हे काम मुख्यमंत्र्यांचं आहे. हिंदूवर अन्याय झाला, त्यावर सत्ताधारी काही बोलणार आहेत का? हिंदूंची कत्तल करणाऱ्या बांग्लदेशला त्यांनी मदत केली आहे. यंदा जाहीर झालेल्या देशाच्या अर्थसंकल्पात तरतूद केली आहे. हिंदूंची कत्तलीसाठी केंद्रीय अर्थसंकल्पातून बांगलादेशाला आर्थिक मदत करण्यात आली आहे. हिंदूंवर अन्याय करणाऱ्यांना मदत केली जातेय, हे महापौरांना जाऊन सांगा. उगाच हिंदू-मुस्लिम करू नका," असं म्हणत खासदार संजय राऊत यांनी टीका केली.

विधान परिषद, राज्यसभेसाठी एकमेकांना मदत : विधान परिषद आणि राज्यसभेसाठी एकमेकांना मदत करावी लागेल असं मोठं विधान खासदार संजय राऊत यांनी केलं आहे. "आम्ही उद्धव ठाकरेंना विनंती केली आहे की, त्यांनी पुन्हा परिषेदवर जावं अशी आमची इच्छा आहे," असं संजय राऊत म्हणाले.

