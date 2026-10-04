'मागे हटू नका, तुमच्या एकीने आयोगाचा अध्यक्ष हटेल’; MPSC विद्यार्थ्यांना संजय राऊतांचा पाठिंबा
एमपीएससी विद्यार्थ्यांच्या पुण्यातील आंदोलनाला शिवसेना (उबाठा) पक्षाचे खासदार संजय राऊत यांनी भेट दिली.
Published : October 4, 2026 at 8:24 PM IST
पुणे : महाराष्ट्र लोकसेवा आयोगाचे (MPSC) अध्यक्ष विवेक भीमनवार यांनी तत्काळ राजीनामा द्यावा, परीक्षांमधील पेपरफुटीची प्रकरणं, रखडलेल्या नोकरभरती आणि आयोगाच्या कारभारातील अनागोंदीविरोधात विद्यार्थ्यांचं पुण्यातील एस. एम. जोशी पुलावर आंदोलन सुरू आहे. या आंदोलनाला शिवसेना नेते संजय राऊत यांनी आज रविवारी (4 ऑक्टोबर) सायंकाळी भेट दिली. यावेळी विद्यार्थ्यांनी जोरदार घोषणाबाजी करत राऊत यांचे स्वागत केलं.
यावेळी संजय राऊत म्हणाले, “तुमच्या आवाजानं सरकार घाबरलं आहे. मात्र, सरकारने बहिरेपणाचं सोंग घेतलं आहे. पुण्यातील हे आंदोलन म्हणजे महाराष्ट्राचे जंतर-मंतर आहे. जंतर-मंतरचा पॅटर्न असा आहे की, घेतल्याशिवाय राहत नाही.”
“शिक्षणमंत्री धर्मेंद्र प्रधान गेले. आता नंबर MPSC आयोगाचे अध्यक्ष विवेक भीमनवार यांचा आहे. हे सरकार जर तरुणांचे ऐकणार नसेल तर कुणाचं ऐकणार आहे? राज्यात आणि देशात बदल घडवून आणण्याची ताकद तरुणांमध्ये आहे,” असंही राऊत म्हणाले.
सरकारनं विद्यार्थ्यांच्या आंदोलनात फूट पाडण्याचा प्रयत्न केला, असा आरोपही त्यांनी केला. “सरकार मनानं पवित्र असतं तर असं केलं नसतं. विद्यार्थ्यांच्या मागण्या समजून घेतल्या असत्या. MPSC आयोगाचं शुद्धीकरण करणं ही विद्यार्थ्यांची मागणी आहे. जे सरकार शुद्ध पद्धतीनं निवडणुका घेऊ शकत नाही, ते परीक्षा काय घेणार?” असा सवाल राऊत यांनी केला.
“विद्यार्थ्यांनो, तुमचा आत्मविश्वास कायम ठेवा. त्यामुळे कुठलाही चुकीचा माणूस पदावर बसवला जाणार नाही,” असं आवाहनही संजय राऊतांनी विद्यार्थ्यांना केलं.
‘मागे हटू नका, तुमच्या एकीने आयोगाचा अध्यक्ष हटवला जाईल’ :
पुढे बोलताना राऊत म्हणाले, “जंतर-मंतरवर लाखोंच्या संख्येने विद्यार्थी आंदोलक आले होते. तेथील विद्यार्थ्यांच्या घोषणांनी मला खरोखर भुरळ पाडली. मी जर देशाचा पंतप्रधान झालो तर घोषणा लिहिणाऱ्यांना पद्मश्री पुरस्कार दिला असता,” असं मिश्किलपणे राऊत म्हणाले.
“‘वडिलांची पँट फाटली तरी मुलगा मात्र मोदी-मोदी करतो आहे’, अशी देशातील परिस्थिती होती. मात्र, आता बदल घडत आहे. येथील तरुणच हा बदल घडवणार आहेत. मुलांना अंधभक्त बनवण्याचे कारखाने सरकारनं चालवले आहेत. मात्र, अंधभक्तीचा गांजा आणि चरस उतरवण्याचं काम आम्ही हाती घेतलं आहे. कारण हा महाराष्ट्र लढण्याचा, लढवय्यांचा आहे. षंढांचा नाही,” असं राऊत यांनी सांगितलं.
तरुणांनी बोलू नये, शिक्षित होऊ नये आणि आपल्या हक्कांसाठी आवाज उठवू नये, असे सत्ताधाऱ्यांना वाटतं. मात्र, हा महाराष्ट्र छत्रपती शिवाजी महाराजांचा, महात्मा फुले, राजर्षी शाहू महाराज आणि डॉ. बाबासाहेब आंबेडकरांचा आहे. अन्यायाविरोधात पेटून उठणं ही या मातीची शिकवण आहे, असंही राऊत म्हणाले.
गेल्या काही दिवसांपासून विद्यार्थी MPSC अध्यक्षांच्या राजीनाम्याच्या मागणीसाठी आंदोलन करत आहेत. आमदार रोहित पवार यांनीही उद्याची पिढी वाचवण्यासाठी या आंदोलनाला पाठिंबा देत विद्यार्थ्यांसोबत आंदोलनात सहभाग घेतला आहे. पुण्यातील या आंदोलनामुळे सत्ताधाऱ्यांच्या मनात धडकी भरली आहे. विद्यार्थ्यांनी मागे हटू नये. त्यांच्या एकीने आयोगाचे अध्यक्ष नक्की हटवले जातील आणि त्यांच्या संघर्षाला यश मिळेल, असा विश्वास राऊतांनी व्यक्त केला.
‘सरकार म्हणतं मागण्या मान्य केल्या, मग विद्यार्थी आंदोलनात का?’ :
संजय राऊत पुढे म्हणाले की, मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस म्हणत आहेत की विद्यार्थ्यांच्या सर्व मागण्या मान्य केल्या आहेत. मग विद्यार्थी आंदोलनाला का बसले आहेत, असा सवाल त्यांनी उपस्थित केला.
“जे सरकार शुद्ध पद्धतीने निवडणुका घेऊ शकत नाही, ते स्पर्धा परीक्षांच्या परीक्षा कशा घेणार? हे सरकार निवडणुकीत भ्रष्टाचार करत आहे,” असा आरोप राऊतांनी केला.
विद्यार्थ्यांमध्ये आत्मविश्वास असेपर्यंत चुकीच्या व्यक्तीला पदावर बसवले जाणार नाही, असंही ते म्हणाले. “आज सत्ताधारी पक्षातील नेत्यांचे चेहरे पाहा, त्यांची फाटली आहे. नवीन मुलांची डोकी खूप चालतात,” असंही राऊत म्हणाले.
जंतर-मंतरवरील विद्यार्थ्यांच्या घोषणांचा संदर्भ देत राऊत यांनी एका घोषणेचा उल्लेख केला. “मी जर या देशाचा पंतप्रधान झालो, तर ती घोषणा देणाऱ्याला पद्मश्री देईन,” असे ते मिश्किलपणे म्हणाले.