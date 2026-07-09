'गद्दारांच्या दालनात आम्ही कधीच जाणार नाही'; पवार-शिंदे भेटीवर संजय राऊतांचा निशाणा
खासदार संजय राऊत यांनी राष्ट्रवादी काँग्रेसचे (SP) अध्यक्ष शरद पवार आणि उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांच्यात झालेल्या बैठकीवर तीव्र शब्दांत नाराजी व्यक्त केली आहे.
Published : July 9, 2026 at 1:37 PM IST
मुंबई : शरद पवार हे आमच्यासाठी आदरणीय नेते आहेत. मात्र, ज्यांनी आमचं सरकार पाडलं त्या गद्दारांच्या छताखाली जाऊन पक्षाच्या बैठका घेतल्यानं मोठ्या नेत्याची विश्वासार्हता कमी होते, असं विधान शिवसेना (उबाठा) पक्षाचे राज्यसभा खासदार संजय राऊत यांनी आज पत्रकार परिषदेत केलं.
काय म्हणाले खासदार संजय राऊत? : यावेळी बोलताना संजय राऊत म्हणाले, "शरद पवार हे आमच्यासाठी अत्यंत आदरणीय नेते आहेत. मात्र, ज्यांनी संपूर्ण महाराष्ट्राला भ्रष्टाचाराची वाळवी लावली, त्या एकनाथ शिंदे यांच्या कार्यालयात शरद पवार यांनी जाणं चुकीचं होतं. हे माझ्यासारख्या निष्ठावंत कार्यकर्त्याचं मत आहे. आम्ही अजित पवारांच्या गटासोबत जाणार नाही. ज्यांनी शरद पवार यांच्याशी गद्दारी केली, त्यांच्या कार्यालयात जाऊन आम्ही कधीच बैठका घेणार नाही. पवारांच मन मोठं असेल, मात्र यामुळं त्यांच्या विश्वासार्हतेवर परिणाम झाला आहे."
गद्दारांना प्रतिष्ठा देणार नाही : सीमा प्रश्नावर मुख्यमंत्र्यांनी बैठक घेतली होती. मुख्यमंत्री आणि शरद पवार यांची भेट होणं समजू शकतो. मात्र, पवारांनी स्वतःच्या पक्षाची बैठक शिंदे यांच्या कार्यालयात घेणं चुकीचं आहे. त्यामुळं गद्दारांना प्रतिष्ठा मिळाल्यासारखं झालं आहे. एकनाथ शिंदे हे काही यशवंतराव चव्हाण, विलासराव देशमुख, मनोहर जोशी किंवा वसंतदादा पाटील नाहीत. आमच्यासाठी ते गद्दार आहेत. अशा गद्दारांना शरद पवार यांनी प्रतिष्ठा दिली किंवा देत राहिले, तर राज्याची बदनामी होईल. भविष्यात आम्ही कधीच गद्दारांना प्रतिष्ठा देणार नाही. पवारांसोबत ज्यांनी गद्दारी केली त्यांच्या दालनात जाऊन बैठका घेणार नाही, असंही राऊत यांनी स्पष्ट केलं.
महाराष्ट्रातील जनतेचा आणि पत्रकारांचा अपमान : उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्यावर टीका करताना संजय राऊत म्हणाले, "कोट्यवधी रुपयांची गुंतवणूक करून प्रकल्प उभारायचे आणि त्यावर दरड कोसळल्यानंतर कोणी टीका केली, तर त्यांना 'भाडोत्री' किंवा अपमानास्पद शब्द वापरून हिणवायचे, हे सुलतानशाहीतच घडू शकतं. देवेंद्र फडणवीस यांनी महाराष्ट्रातील जनतेचा आणि पत्रकारांचा अपमान केला आहे. " ते पुढे म्हणाले, "सरकारवर टीका करणं म्हणजे महाराष्ट्राची बदनामी असेल, तर विरोधी पक्षात असताना फडणवीस यांनी काय केलं होतं? राज्यात दररोज खून, बलात्कार आणि गुन्हे घडत आहेत, त्यामुळं राज्याची बदनामी होत नाही का? भ्रष्टाचारावर जनतेने प्रश्न उपस्थित केले, तर त्यांना अपमानास्पद शब्द वापरणं योग्य कसं? ही हुकूमशाही आहे आणि ती उखडून लावली जाईल," असं यावेळी संजय राऊत म्हणाले.
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