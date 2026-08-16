'भाजपामध्ये गोपीनाथ मुंडेंचा मानसिक छळ, काँग्रेसमध्ये आले असते तर त्यांचे प्राण वाचले असते'- संजय राऊतांचा खळबळजनक दावा
खासदार संजय राऊत (Sanjay Raut) यांनी भाजपाचे दिवंगत नेते गोपीनाथ मुंडे यांच्याबाबत खळबळजनक दावा केला आहे.
Published : August 16, 2026 at 1:34 PM IST|
Updated : August 16, 2026 at 7:03 PM IST
मुंबई : "गोपीनाथ मुंडे यांना भारतीय जनता पक्षामध्ये असताना छळ सहन करावा लागला. मानसिकदृष्ट्या सतत त्रास दिला जात होता. त्याचबरोबर त्यांच्यावर मानसिक आघातही केले जात होते", असा दावा शिवसेना उद्धव बाळासाहेब ठाकरे पक्षाचे खासदार संजय राऊत यांनी केलाय.
...तर गोपीनाथ मुंडे यांचा जीव वाचला असता : पुढे बोलताना संजय राऊत म्हणाले की, "गोपीनाथ मुंडे यांना काँग्रेसमध्ये यायचं होतं. मात्र, भारतीय जनता पक्षाचा वैधानिक पदावर असलेला इतका मोठा नेता काँग्रेसमध्ये घेणं हे लोकशाहीसाठी घातक आहे, असं मत मनमोहन सिंग यांचं होतं. मनमोहन सिंग हे सज्जन व्यक्ती होते. यामुळं जिथं आहात तिथेच थांबा, असा सल्ला मनमोहन सिंग यांनी गोपीनाथ मुंडे यांना दिला. मात्र, जर गोपीनाथ मुंडे काँग्रेसमध्ये असते तर त्यांचा जीव वाचला असता."
नोटीस पाठवणं हा सरकारचा मूर्खपणा : पुढे बोलताना ते म्हणाले की, राहुल गांधी यांना जर नोटीस आली असेल तर हा सरकारचा मूर्खपणा आहे. डियट हा काही असंसदीय शब्द नाही. 3 इडियट नावाचा चित्रपट आला होता. आमिर खान यांनी त्याच्यामध्ये अभिनय केला होता. त्याला अनेक पुरस्कार मिळाले होते. यामुळं राहुल गांधी जे बोलले, ते बरोबर बोलले. त्यात त्यांचं काहीही चुकलेलं नाही. त्यांना नोटीस पाठवणं हा सरकारचा मूर्खपणा आहे.
गिरीश महाजन यांच्यावर टीका : याचबरोबर मंत्री गिरीश महाजन यांच्यावर टीका करताना संजय राऊत म्हणाले की, ज्या मंत्र्याला कितवा स्वातंत्र्य दिन आहे, हे माहीत नाही. ते नाशिकचे चंपत राय आहेत. असे लोक असे इडियट सरकार चालवत आहेत. हा सगळा इडियट कॅबिनेट आहे.
प्रधानमंत्री यांनी टेली प्रॉमटर शिवाय बोलून दाखवावं : काँग्रेसच्या अधिवेशनात रविंद्र टागोर यांनी वंदे मातरम गीत केलं. संघाच्या शिबीरात गीत नव्हतं. काँग्रेसने हे केलं आहे. इन्कलाब जिंदाबाद आणि वंदे मातरम हे दोन महाकाव्य आहेत. त्यातील वंदे मातरमची गर्जना करत क्रांतिकारक फासावर गेले. वंदे मातरमची एकूण सहा कडवी आहेत. भगतसिंग सुखदेव जेव्हा देशासाठी शहीद झाले. तेव्हा ते केवळ वंदे मातरम म्हणाले. सहा कडवे म्हणत बसले नाहीत. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनीही सहा कडवी टेली प्रॉमटरशिवाय बोलून दाखवावेत, असेही यावेळी संजय राऊत म्हणाले.
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