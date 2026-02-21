संजय राऊत यांच्याकडून दिलगिरी व्यक्त, भुसे-राऊत वादाला पूर्णविराम
खासदार संजय राऊत हे आज मालेगाव कोर्टात हजर झाले होते. मंत्री दादा भुसे यांनी त्यांच्या विरोधात मानहानीचा दावा दाखल केला होता.
नाशिक : शिवसेना (उद्धव बाळासाहेब ठाकरे) पक्षाचे खासदार संजय राऊत आणि मंत्री दादा भुसे यांच्यातील मानहानी प्रकरण अखेर मिटलं असल्याची घोषणा आज (21 फेब्रुवारी) मालेगाव न्यायालयात करण्यात आली.
खासदार संजय राऊत हे आज मालेगाव कोर्टात हजर झाले होते. मंत्री दादा भुसे यांनी त्यांच्या विरोधात मानहानीचा दावा दाखल केला होता. 178 कोटी रुपयांच्या कथित घोटाळ्याबाबत राऊत यांनी केलेल्या आरोपांमुळे हा दावा दाखल करण्यात आला होता.
चुकीची माहिती मिळाली होती- संजय राऊत : सुनावणीदरम्यान दादा भुसे आणि संजय राऊत न्यायालयात एकत्र उपस्थित होते. यावेळी संजय राऊत यांनी आपल्याला चुकीची माहिती मिळाल्याचं मान्य केलं. त्या माहितीच्या आधारेच आपण दादा भुसे यांच्यावर आरोप केल्याचं त्यांनी स्पष्ट केलं. ज्यांच्यामुळे हा विषय आला तेही दुसऱ्या पक्षात गेले. माझ्याकडून चुकीच्या आधारावर वक्तव्य केलं आहे. सत्ता पक्षात ते गेले आहेत. तसेच, मालेगावच्या शेतकरी व नागरिकांची दिलगिरी व्यक्त करत हा विषय इथेच संपवूया, असंही त्यांनी सांगितलं. न्यायालयानं दोन्ही बाजू ऐकून घेतल्या असून आता हा वाद संपला असल्याचंही राऊत यांनी नमूद केलं.
दादा भुसे यांनी काय सांगितलं? : दरम्यान, दादा भुसे यांनी सांगितलं की, 178 कोटी रुपयांच्या घोटाळ्याचा आरोप पूर्णपणे चुकीचा होता. अद्वय हिरे यांनी ही खोटी माहिती दिली होती. याबाबत आपण यापूर्वीच स्पष्टीकरण दिलं होतं. सर्व निधी आर्मस्ट्राँग कंपनीला वर्ग करण्यात आला असल्याचं त्यांनी स्पष्ट केलं. संबंधित शब्द मागे घेण्याची अपेक्षा व्यक्त करतच हा दावा दाखल करण्यात आला होता. राऊतांनी आरोप खोटा असल्याचं मान्य करून माफी मागितल्यामुळे आता हा खटला मागे घेत असल्याची घोषणा दादा भुसे यांनी केली.
मालेगावच्या शेतकरी आणि नागरिकांमध्ये निर्माण झालेला संभ्रम दूर व्हावा, तसेच परिस्थिती अधिक चिघळू नये, या पार्श्वभूमीवर परस्पर संमतीनं हा वाद मिटवण्यात आल्याचं दोन्ही नेत्यांनी स्पष्ट केलं.
