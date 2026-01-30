अजितदादांच्या नावावर राजकारण चुकीचं, संजय राऊत संतापले; म्हणाले, "आरोप विनाअट..."
अजित पवार यांच्या विमान अपघाताची सखोल चौकशी करण्याची मागणी करत खासदार संजय राऊत यांनी अनेक प्रश्न उपस्थित केलेत.
Published : January 30, 2026 at 12:41 PM IST
मुंबई - अजितदादांच्या जाण्याच्या धक्क्यातून महाराष्ट्र अजूनही सावरलेला नाही. कालच अजित पवार यांच्यावर शासकीय इतमामात अंत्यसंस्कार करण्यात आले. मात्र, या दुःखद घटनेनंतरही त्यांच्या नावानं राजकारण सुरू असल्याची खंत शिवसेना (उबाठा) खासदार संजय राऊत यांनी बोलून दाखवत तीव्र नाराजी व्यक्त केली.
राजकीय चर्चा करणं चुकीचं - "अजितदादांचं जाणं हा त्यांच्या कुटुंबावर मोठा आघात आहे. मंत्रीबिंत्री सोडून द्या, दादांचे तळागाळातील कार्यकर्ते, सामान्य माणसं ज्यांचा अनेक कारणांनी अजितदादांशी संबंध आला, त्यांना बसलेला धक्का महत्त्वाचा आहे. अशावेळी पुढील १५ ते २० दिवस राजकीय चर्चा करणं सर्वस्वी चुकीचं आहे,” असं राऊत म्हणाले.
त्यांना खरी श्रद्धांजली ठरेल - ते पुढे म्हणाले, "आम्हीही तडफडलो, दादांवर आरोप करून काय मिळवलं? छगन भुजबळ, प्रफुल पटेल यांच्यावर आरोप झाले, तेही सुटले. केवळ श्रद्धांजली वाहू नका, जयंत्या करू नका. दादांवरचे आरोप विनाअट मागे घ्या. तीच त्यांना खरी श्रद्धांजली ठरेल. ही मागणी नाही, विनंती आहे."
भाजपानं आरोप मागे घ्यावेत - भाजपावर टीका करताना राऊत म्हणाले, "अजित पवारांना श्रद्धांजली वाहण्यासाठी पान-पान जाहिराती दिल्या, कौतुकास्पद आहे. पण, याच भाजपानं दादांवर ७० हजार कोटींच्या घोटाळ्याचा आरोप केला होता. काहीच सिद्ध झालं नाही. मोदींनी आरोप केले. अमित शाह यांनी सरकारचा प्रतिनिधी म्हणून श्रद्धांजली वाहिली. पंतप्रधानांनी उत्कृष्ट प्रशासक म्हटलं. याचा अर्थ दादा निर्दोष आहेत. मग आरोप मागे घ्या. ही अराजकीय मागणी आहे."
चौकशीचं पुढं काय होतं? - राऊत यांनी विमान अपघात प्रकरणी चौकशीची मागणी करत डीजीसीए आणि एटीसीवर प्रश्न उपस्थित केले. "डीजीसीए अंतर्गत पायलट, मेंटेनन्स, वैधता यावर नियंत्रण असतं. अहमदाबादमध्ये एअर इंडियाचं विमान कोसळलं होतं, त्यात गुजरातचे माजी मुख्यमंत्री विजय रुपाणी यांचं निधन झालं. अशा अपघातानंतर चौकशीची घोषणा होते, पण पुढे काय होतं?" असा सवाल त्यांनी केला.
सखोल चौकशी झाली पाहिजे - "बारामती विमानतळावर रडार नाही, एटीसी नाही, पुरेसा स्टाफ नाही. फक्त एअर स्ट्रिप आहे आणि व्हीआयपी विमानं उतरतात. अजितदादांपासून गौतम अदानी ते शरद पवारांपर्यंत अनेक महत्त्वाचे लोक इथे येतात. मग अशा अपघाताला जबाबदार कोण? डीजीसीए काय करतं? याची सखोल चौकशी झाली पाहिजे. राज्यातील महत्त्वाचा माणूस आपण गमावला आहे. याची जबाबदारी डीजीसीएला घ्यावी लागेल," अशी मागणी संजय राऊत यांनी केली.
ही योग्य वेळ नाही - राष्ट्रवादीतील घडामोडींवर बोलताना राऊत म्हणाले, "विलीनीकरणासह अनेक विषयांची माहिती माझ्याकडं आहे. शरद पवार आणि सुप्रियाताईंशी चर्चाही झाली आहे. पण, आता त्यावर चर्चा करण्याची वेळ नाही. कुटुंब पूर्णपणे कोलमडून पडलं आहे. प्रत्येकाच्या डोळ्यात अश्रू आणि हुंदके आहेत. कोणी मंत्री असो वा आमदार, अशावेळी नेतृत्वाचे डाव खेळणं अमानूष आहे. अजितदादांच्या जाण्याने मोठी पोकळी निर्माण झाली आहे. कुटुंबाने कर्ता पुरुष गमावला आहे. अशा वेळी प्रश्न विचारून विषयाला फाटे फोडू नका. हे कर्तव्यशून्य वर्तन आहे,"
हेही वाचा -
- अजित पवारांच्या अस्थींचं विसर्जन, दोन्ही राष्ट्रवादीचं विलीनीकरण व्हावं ही अजितदादांची शेवटची इच्छा
- ठाण्यातील घरात राहण्याचं स्वप्न अधुरं; सोसायटीत वाढदिवस केला... अन् काळानं घातली झडप
- सुनेत्रा पवारांना उपमुख्यमंत्री करण्याची मागणी, पार्थ, जयकडे कोणती जबाबदारी? 'या' शक्यतांवर ठरणार राष्ट्रवादीची दशा आणि दिशा