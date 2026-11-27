'देशाची सर्व सूत्रे दोन व्यापाऱ्यांच्या हातात कायमस्वरूपी देण्यासाठी डिलिमिटेशन विधेयक'-संजय राऊत
डिलिमिटेशनसाठी खासदारांचा भाव दीडशे कोटी रुपये ठरल्याचा खासदार संजय राऊत यांनी पुनरुच्चार केला. ते मुंबईत आज माध्यमांशी बोलत होते.
Published : November 27, 2026 at 12:02 PM IST
मुंबई- डिलिमिटेशनच्या नावाखाली लोकसभेच्या सध्याच्या 543 जागा वाढवून 850 ते 860 पर्यंत वाढवली जाणार आहे. आगामी 2029 ची लोकसभा निवडणूक डोळ्यांसमोर ठेवून सत्तेची कायमस्वरूपी व्यवस्था करण्याचा हा भाजपाचा डाव आहे. या संदर्भातील विधेयक संसदेत मांडून त्याला पाठिंबा मिळवण्यासाठी खासदारांचा घोडेबाजार केला जात आहे. यात दीडशे कोटी रुपयांचा भाव ठरल्याचा गंभीर आरोप शिवसेना (यूबीटी) नेते संजय राऊत यांनी केला.
बाळासाहेब असते तर असे विधेयक आणण्याची हिंमत झाली नसती- हिंदुहृदयसम्राट दिवंगत बाळासाहेब ठाकरे आज असते, तर अशा स्वरूपाचे विधेयक आणण्याची कोणाची हिंमत झाली नसती. शरद पवार यांची प्रकृती चांगली असती, तरी त्यांनीही लोकशाहीचा गळा घोटणारे विधेयक मंजूर होऊ दिले नसते. परंतु शरद पवार यांची प्रकृती सध्या खालावलेली असून त्यात सुधारणा होत आहे. मात्र, सध्याच्या स्थितीत प्रत्येक निर्णय ठामपणे घेण्याची त्यांची शारीरिक क्षमता कितपत आहे, याचा विचार करावा लागेल, असेही ते म्हणाले. पक्ष फुटत असल्यानं किंवा खासदार फुटत असल्यानं देशाच्या आणि लोकशाहीच्या विरोधातील विधेयकाला पाठिंबा देणं योग्य ठरणार नाही, असे त्यांनी स्पष्ट केलं.
आज शिवसेना प्रमुख बाळासाहेब ठाकरे आपल्यात नाहीत: शरद पवार हे प्रकृती अस्वस्थ असल्याने संघर्ष आणि निर्णय घेण्याच्या स्थितीत नाहीत, नाहीतर राष्ट्रद्रोही डिलिमिटेशन बिल अशा भ्रष्ट पद्धतीने संसदेत आणण्याचे धाडस झाले नसते: डिलिमिटेशन हा देशाच्या जनतेकडून सत्ता हिरावून घेण्यासाठी रचलेला भाजपचा कट आहे. जो कोणी याला पाठिंबा देईल, तो देशाच्या जनतेशी विश्वासघात करत आहे… ते २१व्या शतकातील सगळ्यात मोठे गद्दार म्हणून ओळखले जातील! म्हणून प्रत्येक देश प्रेमी लोकशाही वादी पक्षाने सभागृहात डिलिमिटेशनला ठोकरून काढले पाहिजे. “इतिहास गद्दारांची नावे सदैव लक्षात ठेवतो; गद्दारी बाबत केलेले खुलासे हवेत विरून जातात " @PawarSpeaks @narendramodi @BJP4Maharashtra— Sanjay Raut (@rautsanjay61) November 27, 2026
सरकारची कोंडी झाल्यानंतर आता डिलिमिटेशनचा मार्ग- डिलिमिटेशनच्या नावाखाली लोकसभेचं संख्याबळ वाढविण्याचा प्रयत्न हा लोकशाहीच्या मुळावर घाव घालणारा आहे. 2029 मध्ये भाजपाचा पराभव होण्याची शक्यता लक्षात घेऊन मतदारसंघांची आपल्या राजकीय सोयीनं पुनर्रचना करण्याचा हा प्रयत्न आहे. ईव्हीएम आणि मतचोरीच्या मुद्द्यांवरून सरकारची कोंडी झाल्यानंतर आता डिलिमिटेशनचा मार्ग पुढे केला जात असल्याचा आरोप खासदार संजय राऊत यांनी केला. लोकसभेत 850 ते 860 खासदार आणून मतदारसंघांची अशी रचना करायची की पुन्हा सत्तेत यायचे. त्यानंतर सत्तेतून बाहेर पडायचेच नाही, असा भाजपाचा मनसुबा असल्याचं ते म्हणाले.
खासदारांचा भाव दीडशे कोटी?- विधेयकाभोवती सुरू असलेल्या राजकारणात घोडेबाजाराचा गंभीर आरोप करताना राऊत यांनी खासदारांना विकत घेण्यासाठी दीडशे कोटी रुपयांचा व्यवहार सुरू असल्याचा दावा केला. क्रॉस व्होटिंगसाठी आणि विधेयकाच्या बाजूनं मतदान करण्यासाठी खासदारांचा भाव दीडशे कोटी रुपये ठरल्याचं आपण वारंवार सांगत आहोत, असे ते म्हणाले. या कथित व्यवहारासाठी महाराष्ट्रात झारखंडमधील एका आणि आंध्र प्रदेशातील एका खासदारावर जबाबदारी सोपविण्यात आल्याचाही आरोप त्यांनी केला. यापूर्वी पन्नास कोटींच्या खोके व्यवहाराची चर्चा होती. मात्र, आता 2029 मध्ये पुन्हा सरकार आणण्यासाठी हे विधेयक मंजूर करून घेण्याची धडपड सुरू आहे. या व्यवहाराची रक्कम तिप्पट झाल्याचा दावा राऊत यांनी केला. हे आरोप अत्यंत काळजीपूर्वक करत असल्याचे सांगत त्यांनी या व्यवहाराची चौकशी होण्याची मागणी केली.
डिलिमिटेशन विधेयकाला पाठिंबा देणारे खासदार कोणत्याही पक्षाचे असोत, त्यांना देशाची जनता लोकशाहीशी गद्दारी करणारे म्हणून लक्षात ठेवेल, असा इशाराही त्यांनी दिला. देशाचे विभाजन होत असताना, लोकसभेचे महत्त्व कमी होत असताना आणि जनतेच्या हातातील सत्ता काढून घेतली जात असताना सरकारच्या बाजूने मतदान करणाऱ्यांना इतिहास माफ करणार नाही-शिवसेना (यूबीटी) खासदार संजय राऊत
लोकसभेच्या जागा वाढविण्याची गरज काय?- देशात शेतकरी, कष्टकरी आणि सर्वसामान्य नागरिकांचे प्रश्न गंभीर असताना संसदेत त्यावर पुरेशी चर्चा होत नाही. महाराष्ट्रात दुष्काळाचे संकट आहे, शेतकऱ्यांना मदतीची गरज आहे; मात्र या प्रश्नांपेक्षा 860 खासदारांची संख्या वाढविण्यालाच प्राधान्य दिले जात आहे. एवढ्या मोठ्या संख्येने खासदारांची देशाला गरज काय, असा सवाल राऊत यांनी केला. प्रत्येक राज्याचे स्वतंत्र राजकीय आणि लोकसंख्याविषयक गणित आहे. मतदारसंघांची फेररचना करताना राज्यांचे प्रतिनिधित्व आणि लोकशाहीचे संतुलन बिघडण्याची भीती आहे. लोकसभेचे महत्त्व कमी होईल, राज्यसभेचं स्थानही दुय्यम होईल. जनतेच्या हातातील सत्ता काही मोजक्या लोकांच्या हातात केंद्रित होईल, अशी चिंता त्यांनी व्यक्त केली. देशाची सर्व सूत्रे दोन व्यापाऱ्यांच्या हातात कायमस्वरूपी देण्यासाठी हे विधेयक आणलं जात असल्याचा आरोपही त्यांनी केला.
राष्ट्रवादी, द्रमुकच्या भूमिकेवर नाराजी- राष्ट्रवादी काँग्रेस आणि तामिळनाडूतील मुख्यमंत्री एम. के. स्टॅलिन यांच्या पक्षानं या विधेयकाला पाठिंबा देण्याची तयारी दर्शविल्याच्या चर्चेवर राऊत यांनी नाराजी व्यक्त केली. देशाच्या भल्यासाठी पाठिंबा देत असल्याचं सांगितले जात असलं, तरी या विधेयकात देशाचे भलं नाही. इंडिया आघाडीचा घटक असणं किंवा नसणं हा मुद्दा नाही; हा देशाच्या लोकशाहीचा आणि संसदेच्या प्रतिष्ठेचा प्रश्न आहे, असे त्यांनी स्पष्ट केलं. महिला आरक्षणाचे विधेयक यापूर्वीच मंजूर झालं आहे. या संदर्भात खासदार सुप्रिया सुळे यांनी संसदेत केलेले भाषण अप्रतिम होते, असे कौतुकही राऊत यांनी केलं. महिला आरक्षणाच्या नावाखाली डिलिमिटेशनचा राजकीय हेतू साध्य करण्याचा प्रयत्न होता कामा नये, अशी भूमिका त्यांनी मांडली.
उद्धव ठाकरे-अखिलेश यादव यांच्यात चर्चा- डिलिमिटेशनच्या मुद्द्यावर विरोधी पक्षांमध्ये एकजूट करण्याचे प्रयत्न सुरू असल्याचे राऊत यांनी सांगितले. काँग्रेस आणि समाजवादी पक्षाचे नेते अखिलेश यादव यांच्याशी चर्चा सुरू असून उद्धव ठाकरे आणि अखिलेश यादव यांच्यातही या विषयावर चर्चा झाल्याचे त्यांनी स्पष्ट केले. कोणाची काय भूमिका आहे आणि पुढे कोणती भूमिका घेतली पाहिजे, याबाबत विरोधी पक्षांमध्ये विचारविनिमय सुरू आहे. मात्र उद्धव ठाकरे यांची राष्ट्रहिताच्या प्रश्नांवरील भूमिका स्पष्ट आणि परखड आहे. भाजपा नेशन फर्स्टचा नारा देत असला, तरी त्यांच्या कृतीत राष्ट्रहिताला प्राधान्य दिसत नाही, अशी टीका राऊत यांनी केली. देश वाचविणे, लोकशाहीचे संरक्षण करणं आणि जनतेच्या हातातील सत्ता कायम ठेवणं हीच आमची भूमिका असल्याचं त्यांनी सांगितलं.
आमचे सहा गद्दार गेले, पण आम्ही राष्ट्रहितासाठी ठाम- शिवसेनेतील फुटीचा संदर्भ देत राऊत म्हणाले की, आमचे सहा गद्दार गेले असले, तरी आमचा पक्ष स्वाभिमानाने राष्ट्रहिताच्या प्रश्नावर लढत आहे. बाळासाहेब ठाकरे आणि शरद पवार यांनी रक्ताचे पाणी करून उभे केलेले पक्ष फोडले गेले, विकत घेतले गेले. अशा परिस्थितीत त्याच नेतृत्वाच्या समर्थनार्थ उभे राहणे आम्हाला मान्य नाही. मोदी आणि अमित शाह यांच्या राजकारणाला विरोध करणाऱ्या पक्षांनी या विधेयकाबाबतही ठाम भूमिका घेतली पाहिजे. लोकशाहीच्या नावाखाली सुरू असलेला भ्रष्टाचार आणि घोडेबाजार थांबविणे गरजेचं आहे. कोणी गद्दारी केली, तर महाराष्ट्रातील जनता त्यांना रस्त्यावर फिरू देणार नाही, असा इशाराही त्यांनी दिला.
सत्तेपेक्षा लोकशाही मोठी!डिलिमिटेशनच्या विधेयकाला पाठिंबा देणाऱ्या प्रत्येक खासदाराला जनतेच्या प्रश्नांना सामोरे जावे लागेल. देशापेक्षा पक्ष मोठा नाही आणि सत्तेपेक्षा लोकशाही मोठी आहे. देश प्रथम, शेतकरी प्रथम, कष्टकरी प्रथम आणि जनतेच्या हातातील सत्ता प्रथम, ही भूमिका असली पाहिजे. लोकशाहीचा आत्माच संपविण्याचा प्रयत्न होत असेल, तर त्याविरोधात सर्वांनी एकत्र येऊन लढलं पाहिजे, असे आवाहन करत संजय राऊत यांनी केंद्र सरकारला थेट आव्हान दिलं.
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