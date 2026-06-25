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संजय राऊतांचा बंडखोर खासदार संजय पाटील यांच्यावर धमकावल्याचा आरोप; मुख्यमंत्री म्हणाले 'घाबरू नका, पोलीस...'

खासदार संजय राऊत यांनी मुंबई पोलीस आयुक्त देवेन भारती यांना पत्र लिहून ईशान्य मुंबईतील फुटीर खासदार संजय पाटील यांच्यावर कारवाईची मागणी केली आहे.

cm devendra fadnavis on Sanjay Raut alleges MP Sanjay Patil
मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस आणि खासदार संजय राऊत (File Photo - ETV Bharat Reporter)
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By ETV Bharat Marathi Team

Published : June 25, 2026 at 11:31 AM IST

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मुंबई - शिवसेना - उबाठा खासदार संजय राऊत यांनी मुंबई पोलीस आयुक्त देवेन भारती यांना पत्र लिहून ईशान्य मुंबईतील फुटीर खासदार संजय पाटील यांच्यावर कारवाईची मागणी केली आहे. संजय पाटील यांनी आंदोलकांना जाहीरपणे दिलेल्या धमक्यांचा हवाला देत त्यांनी "मी याआधी 5 लोकांना ठार केले आहे" असे धक्कादायक विधान केल्याचा दावा राऊत यांनी पत्रात केला आहे.

संजय राऊत यांच्या आरोपांवर प्रतिक्रिया देताना मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस म्हणाले, "आम्ही कोणाचेही घर उडवून देण्याची किंवा कोणालाही कोणत्याही प्रकारे धमकावण्याची कृती होऊ देणार नाही. अशा धमक्यांमुळे कोणीही घाबरू नये. जर कोणी धमक्या देत असेल, तर पोलीस त्यांच्यावर कायद्यानुसार योग्य आणि कठोर कारवाई करतील."

पोलीस आयुक्तांना लिहिलेल्या पत्रात संजय राऊत यांनी गंभीर आरोप केले आहेत. फुटलेले खासदार देशभरात घृणेचा विषय ठरले आहेत. या फुटीरतेविरुद्ध महाराष्ट्रातील जनतेमध्ये तीव्र संताप असून मतदार ठिकठिकाणी रस्त्यावर उतरून आंदोलन करत आहेत. मात्र, ईशान्य मुंबईतील खासदार संजय पाटील यांनी या आंदोलनकर्त्यांना थेट जीवे मारण्याची धमकी दिली आहे. "माझ्या नादाला लागू नका. माझ्याविरोधात आंदोलन करण्याआधी जिवाचा विमा काढून घ्या. मी सरळ तुम्हाला स्मशानात पाठवीन, नाहीतर हॉस्पिटलात पाठवीन," असे प्रक्षोभक वक्तव्य पाटील यांनी केल्याचे राऊत यांनी पत्रात नमूद केले आहे.

TAGGED:

MP SANJAY PATIL DEATH THREATS
CM DEVENDRA FADNAVIS
खासदार संजय पाटील धमकी
संजय राऊत मुंबई पोलीस आयुक्त पत्र
SANJAY RAUT ALLEGES MP SANJAY PATIL

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