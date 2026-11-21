खासदारांचा भाव दीडशे कोटींवर! संजय राऊतांचा भाजपावर खळबळजनक आरोप
खासदार संजय राऊत यांनी भाजपावर खासदारांना फोडण्यासाठी 150 कोटींची आमिष दाखवल्याचा आरोप केलाय.
Published : November 21, 2026 at 1:03 PM IST
मुंबई: केंद्र सरकारला डीलिमिटेशन विधेयक मंजूर करून घ्यायचं असल्यानं खासदारांना आपल्या बाजूनं वळवण्यासाठी मोठ्या प्रमाणात आमदार आणि खासदारांच्या घोडेबाजाराचा भाव आता कोट्यवधींच्या पुढे गेला असून, खासदारांचा दर थेट दीडशे कोटी रुपयांपर्यंत पोहोचल्याचा गंभीर आरोप शिवसेना (ठाकरे) पक्षाचे खासदार संजय राऊत यांनी भाजपावर करत राजकीय वर्तुळात खळबळ उडवून दिली आहे.
खासदारांचा भाव शंभर कोटी : केंद्रातील सत्ताधाऱ्यांना डीलिमिटेशन विधेयक मंजूर करून घ्यायचं आहे. त्यासाठी विरोधी पक्षांच्या खासदारांची जुळवाजुळव सुरू असून, त्यांना आपल्या बाजूनं वळवण्यासाठी कोट्यवधींची आमिष दाखवली जात असल्याचा आरोप राऊत यांनी केलाय. खासदारांच्या या कथित खरेदी-विक्रीचे केंद्र मुंबई बनले आहे काय, असा सवाल करत त्यांनी केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह यांच्या वारंवार होणाऱ्या महाराष्ट्र आणि मुंबई दौऱ्यांवरही निशाणा साधला. देशाच्या गृहमंत्र्यांना मुंबईत नेमकं काय काम आहे? खासदारांना फोडण्याची जबाबदारी महाराष्ट्रातील आणि मुंबईतील काही प्रमुख नेत्यांवर सोपवण्यात आली आहे काय, असा सवाल त्यांनी उपस्थित केलाय. दोन दिवसांपूर्वी खासदारांचा भाव शंभर कोटी रुपये होता. मात्र, आता हा दर थेट दीडशे कोटींवर पोहोचल्याचा दावा राऊत यांनी केलाय. हा किरकोळ व्यवहार नसून देशाच्या राजकारणातील मोठा घोडेबाजार असल्याची टीका त्यांनी केली. सत्तेच्या जोरावर विरोधकांचे संख्याबळ कमी करण्याचे प्रयत्न सुरू असल्याचा आरोपही त्यांनी केलाय.
अधिवेशनाच्या तारखांवरूनही संशय : संसदेच्या हिवाळी अधिवेशनाच्या तारखा अद्याप जाहीर न झाल्याच्या मुद्द्यावरूनही राऊत यांनी केंद्र सरकारला धारेवर धरलं. अधिवेशन जाहीर करण्यात एवढा विलंब का होत आहे? खासदारांची जुळवाजुळव आणि कथित आर्थिक व्यवहार पूर्ण करण्यासाठीच सरकार वेळ घेत आहे काय, असा सवाल त्यांनी केलाय. आगामी अधिवेशनात महाराष्ट्रातील खासदारांनी परिसीमन विधेयकाला पाठिंबा दिला, तर आपण सांगितलेला दीडशे कोटींचा आकडा लक्षात ठेवावा, असा इशाराही त्यांनी दिला.
'पॉलिटिकल नॅशनल स्टॉक एक्स्चेंज'चा टोला : खासदारांच्या कथित खरेदी-विक्रीवर भाष्य करताना राऊत यांनी शेअर बाजाराचा संदर्भ देत सत्ताधाऱ्यांना चिमटा काढला. नॅशनल स्टॉक एक्स्चेंजमध्ये जसे शेअर्सचे दर जाहीर होतात, तसेच आता खासदारांच्या खरेदी-विक्रीचेही राष्ट्रीय दर जाहीर होत आहेत. देशात एक नवे 'पॉलिटिकल नॅशनल स्टॉक एक्स्चेंज' सुरू झाले आहे, असा उपरोधिक टोला त्यांनी लगावला. आमचे सहा खासदार गेले, त्यांच्याबाबतही अशाच प्रकारचे व्यवहार झाले होते. निवडून आल्यानंतर त्यांना प्रत्येकी पंधरा कोटी रुपये आधीच मिळाले होते, असा दावाही राऊत यांनी केला. मात्र, अन्य खासदारांच्या कथित व्यवहारांबाबत सध्या अधिक भाष्य करणार नसल्याचं त्यांनी स्पष्ट केलं.
दोन लाखांच्या व्यवहारांवर नजर; कोट्यवधींच्या घोडेबाजाराचे काय? : केंद्र सरकारच्या दोन लाख रुपयांपर्यंतच्या आर्थिक व्यवहारांवर आयकर विभागाची नजर राहणार असल्याच्या निर्णयावरही राऊत यांनी जोरदार टीका केली. एकेक लाख रुपये देऊन मतदारांची मते विकत घेण्याचे प्रकार सुरू असताना सरकारला ते दिसले नाहीत का? आता दोन लाखांच्या व्यवहारांवर नजर ठेवण्याचा निर्णय म्हणजे मोठा आणि महान विचार आहे, अशी टिप्पणी त्यांनी केली. सामान्य नागरिकांच्या आर्थिक व्यवहारांवर लक्ष ठेवण्याची तयारी दाखवणाऱ्या सरकारने राजकारणातील कोट्यवधींच्या कथित व्यवहारांकडेही लक्ष द्यावं, असं आव्हान राऊत यांनी दिलं.
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