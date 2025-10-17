देशात बोगस ओळखपत्र तयार करणारी यंत्रणा; संजय राऊत यांचा गंभीर आरोप
संजय राऊत यांनी सरकारवर गंभीर आरोप केले आहेत. देशात बोगस ओळखपत्र तयार करणारी यंत्रणा असल्याचा स्फोटक आरोप राऊतांनी केला आहे.
Published : October 17, 2025 at 1:15 PM IST
मुंबई : राज्यात मोठ्या प्रमाणात बोगस मतदार आणि अवैध वास्तव्य करणारे बांगलादेशी सापडत असल्याच्या मुद्द्यावरून शिवसेना (उबाठा) नेते संजय राऊत यांनी देशात बोगस ओळखपत्रे आणि चलनी नोटा तयार करणारी यंत्रणा कार्यरत असल्याचा गंभीर आरोप केला आहे. ते म्हणाले की, "महाराष्ट्रासह देशभरात आधार कार्ड, पॅन कार्ड, निवडणूक कार्ड यांसारखी बोगस ओळखपत्रे तयार होत आहेत. नोटाबंदीच्या वेळी पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी बोगस नोटांचा प्रश्न सुटेल आणि दहशतवादाला आळा बसेल, असा दावा केला होता. मात्र, नोटाबंदीनंतरही बोगस नोटांचा सुळसुळाट कायम आहे. यावर मोदी आणि अमित शाह यांनी काय कारवाई केली?", असा सवाल त्यांनी उपस्थित केला.
आज राज-उद्धव सातव्यांदा एकत्र येणार : दादर येथील शिवाजी पार्क मैदानात मनसेच्या वतीनं आयोजित दीपोत्सव सोहळ्याचं उद्घाटन शिवसेना (उबाठा) पक्षप्रमुख उद्धव ठाकरे यांच्या हस्ते होणार आहे. यानिमित्तानं उद्धव आणि राज ठाकरे सातव्यांदा एकत्र येणार असल्यानं यादिवशी तरी युतीची घोषणा होईल का? असा सवाल विचारला जात आहे. याविषयी संजय राऊतांना विचारलं असता ते म्हणाले, "उद्धव आणि राज ठाकरे गेल्या काही महिन्यांपासून एकत्र काम करत आहेत, एकत्र भूमिका मांडत आहेत आणि महाराष्ट्राच्या हितासाठी राजकारण करीत आहेत. युतीबाबत योग्य वेळी ते स्वत: बोलतील", असं स्पष्ट केलं.
मुंबईत ठाकऱ्यांचाच उत्सव होणार : संजय राऊत म्हणाले, मुंबईमध्ये ठाकऱ्यांचाच उत्सव होणार. मनसेकडून अनेक वर्षांपासून दिवाळीत दीपोत्सवाचं आयोजन केलं जातं. मी तो पाहिला आहे, मन प्रसन्न करणारा सोहळा असतो. आज त्याचं उद्घाटन उद्धव ठाकरे यांच्या हस्ते होणार आहे. दोन्ही बाजूचे कार्यकर्ते, प्रमुख पदाधिकारी यांना आमंत्रण आहे, मीसुद्धा संध्याकाळी जाणार आहे, अशी माहिती त्यांनी दिली.
फडणवीस स्टार नव्हे, तर सुपरस्टार प्रचारक : संजय राऊत यांनी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या बिहार दौऱ्यावरही खोचक टीका केली. देवेंद्र फडणवीस यांना बिहार विधानसभा निवडणुकीसाठी स्टार प्रचारक म्हणून नियुक्त करण्यात आलं आहे. यावर राऊत म्हणाले की, "फडणवीस स्टार नव्हे, तर सुपरस्टार प्रचारक आहेत. बाकी सगळे स्टार असतील, एक स्टार, दोन स्टार, पण फडणवीस सुपरस्टार आहेत. त्यामुळे त्यांचा अपमान करू नका. महाराष्ट्राचा माणूस बिहारमध्ये चालला आहे. जसं योगी आदित्यनाथ महाराष्ट्रात येतात, तसंच इतर राज्यांचे नेतेही येतात. भाजपामध्ये आता जन्मत:च स्टार निर्माण होतात", असा टोलाही संजय राऊत यांनी लगावला.
