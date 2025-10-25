"महिला सुरक्षेकडं लक्ष न देता गृहमंत्री विरोधकांच्या कटकारस्थानात व्यस्त"- संजय राऊतांचा प्रहार
देवेंद्र फडणवीस हे पोलीस यंत्रणेचा गैरवापर करून राजकारणात व्यस्त आहेत. त्यामुळं शुक्रवारी महाराष्ट्रात दोन भयानक आणि गंभीर घटना घडल्याचा आरोप खासदार संजय राऊत यांनी केला.
Published : October 25, 2025 at 12:33 PM IST
मुंबई - राज्यात शुक्रवारी गंभीर स्वरुपाच्या दोन घटना घडल्या आहेत. पोलीस व्यवस्थेचा कसा बोजवारा उडाला आहे? कशी अनागोंदी माजली आहे? पोलिसांचं भय कसं नष्ट झालं आहे, हे या घटनांवरुन स्पष्ट झालं आहे. देवेंद्र फडणवीस यांच्याकडे गृहखाते आल्यापासून राज्यातील कायदा व सुव्यवस्था कशी आबाधित राहिल, किंवा महिला सुरक्षा राहतील याकडे लक्ष न देता, ते विरोधकांच्या विरोधात कटकारस्थान करण्यात व्यस्त आहेत, असा आरोप शिवसेनेचे (यूबीटी) खासदार संजय राऊत यांनी केला. ते मुंबईत माध्यमांशी बोलत होते.
सध्या गृहखाते हे विरोधकांवर पाळत ठेवण्याचे काम करत आहे. गृहखाते आणि पोलीस यांनी उत्तम काम केलं पाहिजे. पण, पोलीस हे आमचे चाकर आणि नोकर आहे, अशा पद्धतीनं त्यांना राबविले जात असेल, तर अशा घटना घडत राहणार आहेत. गेल्या काही दिवसांपासून महिलांवर दिवसाढवळ्या हल्ले होत आहेत. त्यांना मारलं जात आहे. पण, गृहखाते हे अत्यंत असंवेदनशीलपणे काम करत आहे. गृहखाते कूचकामी आणि अपयशी ठरल्याचा गंभीर आरोप खासदार संजय राऊत यांनी केला.
हेच जर केरळ, हिमाचाल प्रदेश, कर्नाटक आणि पश्चिम बंगालमध्ये घडले असते तर देशभर हंगामा झाला असता. भाजपाच्या महिला आघाडीनं रस्त्यावर तांडव केले असते. अशा घटना घडत असताना भाजपामधील त्या महान महिला कुठे गेल्या?, या गप्प का आहेत?- शिवसेनेचे (यूबीटी) खासदार-संजय राऊत
राज्याच्या पोलीस महासंचालकपदी एक महिला आहेत. तरीपण राज्यात महिला सुरक्षित नाहीत. गृहमंत्री हे विरोधकांवर कूरघोडी करण्यासाठी व्यस्त आहेत. राज्यातील लोकांची सुरक्षा वाऱ्यावर असून सरकारची प्रशासनावर पकड नाही, अशी टीका खासदार संजय राऊत यांनी राज्य सरकारवर केली.
गडकरींची वेदना खरी आहे- केंद्रीय मंत्री तथा भाजपाचे ज्येष्ठ नेते नितिन गडकरी यांनी पक्षातील जुन्या कार्यकर्त्यांकडे लक्ष द्या, अन्यथा ज्या वेगाने वर गेलोय, त्याच वेगानं खाली येऊ असं म्हणत भाजपातील नेत्यांचे कान टोचले आहेत. त्याबाबत विचारे असता खासदार राऊत म्हणाले, नितिन गडकरी हे गेल्या काही दिवसांपासून कान टोचत आहेत. पण, त्यांच्या कान टोचण्यांनी काही फायदा होतोय का, हे पाहायला पाहिजे. आज राज्यात मूळ भाजपा नाही. हा सुजलेल आणि फुगलेला पक्ष आहे. आज भाजपात 60 टक्के लोकं ही बाहेरून आलेली आहेत. त्याच लोकांसोबत पूर्वी भाजपाचे नेते लढत होते. जे बाहेरून लोकं आलेली आहेत, त्यांना भाजपाची विचारधारा काय माहीत आहे. तीच लोकं पूर्वी संघाच्या हाफ चड्डीवर घाणरेड्या शब्दांत टीका करत होते. तीच लोकं आज भाजपात आहेत. हीच लोक भाजपाच्या संचलनात हाफ चड्डी घालून सहभागी होतात. आज भाजपात केवळ मूळ 20 टक्केच लोक आहेत. बाकी सगळे हौसे, नवसे आणि गवसे आहेत. पण, गडकरींनी जी वेदना बोलून दाखवली आहे ती खरी आहे, असं राऊत म्हणाले.
मग, आम्ही काय केदारनाथला जाऊ?आगामी पालिका निवडणुकीसाठी मुंबईत भाजपानं '150 प्लसचा' ध्येय निश्चित केलं आहे. यावर बोलताना राऊत म्हणाले, सध्या त्यांचा आत्मविशावस पाहता भाजपा '150 प्लसचा' नारा दिईल. शिंदे गट किमान 120 चा नारा देईल. आजित पवार हे मुंबईत 100 जागा जिंकतील, असा त्यांचा आत्मविश्वास दिसतोय. मग आम्हाला सर्वांना राजकारणातून संन्यास घेऊन हरी, हरी करत केदारनाथला जावे लागेल, अशी उपाहासात्मक टीका राऊतांनी महायुतीवर केली. मोदींच्या गुंफेत जावे लागेल. आता भाजपानं कितीही गर्जाना केल्या तरी मुंबईत ठाकरे बंधूंचाच महापौर होईल, असा विश्वास खासदार राऊतांनी व्यक्त केला.
मुंबईत मराठी मनाचा आणि भगव्या विचारांचा महापौर होईल- मुंबई आणि ठाण्यात वातावरण पाहता तिथे आमचाच महापौर होईल. हे भाजपाला कळलं आहे, म्हणून ते घाबरले आहेत. आमचा महापौर होईल, हे आमचं ठरले आहे. कुणाच्या टेकूशिवाय मनसे, शिवसेना आणि सहकारी पक्ष यांना 50 ते 60 टक्के मतदान होईल. आमच्या आघाडीला पूर्ण बहुमत मिळेल. भाजपासारखे आम्हाला फोडाफोडी करावे लागणार नाही. मुंबईत महापौर हा मराठी मनाचा आणि भगव्या विचारांचाच होईल, असा विश्वास राऊतांनी व्यक्त केला. मुंबईत ठाकरे बंधूंनी ताकद आणि वादळ उभं केलं आहे. त्यांच्याशी सामना करायला भाजपा घाबरलं आहे. हे त्यांना समजल्यानं ते फोडाफोडी करायला लागतील, अशी टीका शिवसेनेचे (यूबीटी) खासदार संजय राऊतांनी भाजपावर केली.
