29 नगरसेवकांना डांबून ठेवल्याच्या संजय राऊतांच्या आरोपावर शिवसेनेनं दिलं उत्तर, वाचा मुंबईत काय घडतंय?
"बहुतांश नगरसेवकांना भाजपाचा महापौर होऊ नये", असे वाटत असल्याचा दावा शिवसेनेचे (यूबीटी) खासदार संजय राऊत यांनी केला. ते आज माध्यमांशी बोलत होते.
Published : January 18, 2026 at 8:17 PM IST|
Updated : January 18, 2026 at 8:42 PM IST
मुंबई- देशातील सर्वात श्रीमंत महानगरपालिका असलेल्या मुंबई महापालिकेच्या महापौर पदाच्या निवडीसाठी राजकीय हालचाली सुरू आहेत. महायुतीमधून शिंदे यांच्या शिवसेनेचा की भाजपाचा महापौर होईल, हे अद्याप स्पष्ट झालेलं नाही. अशातच शिंदे शिवसेनेचे 29 नगरसेवक हे उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी हॉटेलमध्ये ठेवल्याचा शिवसेनेचे (यूबीटी) खासदार संजय राऊत यांनी दावा केला.
शिवसेनेचे (यूबीटी) खासदार संजय राऊत म्हणाले, " भाजपाचा महापौर होऊ द्यायचा नाही, असे प्रत्येकानं ठरविलं आहे. पुढं काय घडतंय, ते पाहू. नवीन नगरसेवकांमध्ये अनेक नवीन चेहरे आहेत. ते शिवसैनिक आहेत. भाजपाचा महापौर होऊ नये, अशी त्यांची इच्छा आहे. त्यांना (नगरसेवक) कितीही बंदिस्त ठेवले तरी, सध्या संवादाची अनेक साधने आहेत. संदेश कसाही पोहोचू शकतो. जर देवाची इच्छा असेल, तर शिवसेनेचा महापौर निवडून येऊ शकतो. मी बहुमत कितीही मोठे असले तरी ते अस्थिर असते. ते बदलत राहते, हे ऐतिहासिक सत्य आहे". पुढे खासदार राऊत म्हणाले, "फडणवीस कठपुतळीसारखे वागत आहेत."
29 नगरसेवकांना हॉटेलमध्ये डांबले- "राज्य त्यांचे असूनही नगरसेवकांना डांबून ठेवलं जात आहे. स्वतःला 'भाई' म्हणवणारे एकनाथ शिंदे यांनीच नगरसेवकांना डांबून ठेवलं आहे. महापौर पद हे शिवसेनेचं आहे, बनावट शिवसेनेचं नाही. ती अमित शाह यांची सेना आहे. बाळासाहेबांच्या जन्मशताब्दीनिमित्त आम्हाला शिवसेनेचा महापौर हवा आहे. तो असणार आहे. पण, शिंदे यांनी मुंबई ही भाजपाच्या हातात दिली आहे. 29 नगरसेवकांना डांबून ठेवणं म्हणजे मराठी अस्मितेचा गळा घोटणं आहे", अशी खासदार राऊत यांनी उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांच्यावर टीका केली.
काँग्रेसची मुंबईत ताकद- महाविकास आघाडीत असूनही काँग्रेस मुंबई महानगरपालिका निवडणुकीत स्वतंत्र लढली. त्यामुळे विरोधकांच्या मतांचं विभाजन झालं का, असे विचारलं असता खासदार राऊत म्हणाले," भविष्यात काँग्रेस शिवसेनेसोबत (यूबीटी) येईल. काँग्रेस हा राष्ट्रीय पक्ष असल्यानं ते स्वतंत्र निर्णय घेतात. याचा भाजपाला फायदा झाला. पण, भविष्यात काँग्रेस आमच्यासोबत असेल. काँग्रेसची मुंबईत ताकद आहे. त्यांना जागा मिळाल्याबद्दल अभिनंदन! भाजपाविरोधातील लढ्यासाठी त्यांच्या जागा आमच्यासोबत आहेत".
- दावोस येथील जागतिक आर्थिक मंच (WEF) दरम्यान झालेल्या गुंतवणुकीच्या चर्चेवर खासदार राऊत यांनी शंका व्यक्त केली. "ते तिथे जातात, पण कोणतीही गुंतवणूक येत नाही. निवडणुकीच्या काळात होणारी गुंतवणूक वेगळी असते," असेही ते म्हणाले.
दोन दिवसांच्या कार्यशाळेचं आयोजन- शिवसेनेच्या नगरसेवकांना हॉटेलमध्ये डांबून ठेवल्याचे दावे शिवसेना शिवसेना प्रवक्त्या शीतल म्हात्रे यांनी फेटाळले आहेत. त्यांनी म्हटलं, "आमचे निवडून आलेले नगरसेवक येथे आहेत. आम्ही त्यांच्यासाठी दोन दिवसीय कार्यशाळेचं आयोजन केलं आहे. महानगरपालिका कशी चालते? महानगरपालिकेचे नियम आणि कायदे काय आहेत? बैठका कशा घेतल्या जातात? ते आपल्या समस्या कशा मांडू शकतात? मुद्दे कसे उपस्थित करू शकतात? याबद्दल त्यांना माहिती देण्यासाठी ही कार्यशाळा आहे. स्वतः उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे त्यांना भेटायला येथे येणार आहेत."
