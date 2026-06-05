विधान परिषदेच्या 6 जागा बिनविरोध; संजय राऊतांचा घोडेबाजाराचा आरोप
विधान परिषद निवडणुकीत 6 जागा बिनविरोध झाल्या असून 11 जागांवर महायुती विरुद्ध मविआ सामना रंगणार आहे. उमेदवारांच्या माघारीमुळं संजय राऊतांनी घोडेबाजाराचा आरोप केला आहे.
Published : June 5, 2026 at 2:46 PM IST
मुंबई : विधान परिषदेच्या स्थानिक स्वराज्य संस्था मतदारसंघांच्या निवडणुकीत उमेदवारी अर्ज माघारीच्या अखेरच्या दिवशी अनेक नाट्यमय घडामोडी घडल्या. 17 जागांसाठी सुरू असलेल्या निवडणूक प्रक्रियेत सहा जागांवर महायुतीच्या उमेदवारांची बिनविरोध निवड झाली. आता 11 जागांवर महायुती विरुद्ध महाविकास आघाडी अशी लढत होणार आहे. पण महाविकास आघाडीच्या काही उमेदवारांनी अचानक निवडणुकीतून माघार घेतल्यामुळं या निवडणुकीत कोट्यवधी रुपयांचा घोडेबाजार झाल्याचा आरोप शिवसेना (उबाठा) पक्षाचे खासदार संजय राऊत यांनी केला आहे.
150 कोटी रुपयांची उलाढाल? : उमेदवारी अर्ज माघारीच्या प्रक्रियेवर प्रश्नचिन्ह उपस्थित करत राऊत यांनी समाजमाध्यमांवरून सत्ताधाऱ्यांवर निशाणा साधला. 'बिनविरोध निवडी घडवून आणण्यासाठी आणि उमेदवारांना माघार घेण्यास प्रवृत्त करण्यासाठी मोठ्या प्रमाणावर आर्थिक व्यवहार झाला. कोकण, पुणे आणि छत्रपती संभाजीनगरमधील घडामोडींचा उल्लेख करत, केवळ एका दिवसात सुमारे 150 कोटी रुपयांची उलाढाल झाली, असा आरोप त्यांनी केला. काही विरोधी उमेदवारांनी स्वतःचा 'भाव' ठरवून व्यवहार केला, असा गंभीर आरोपही खासदार संजय राऊत यांनी केला. त्यांच्या या गंभीर आरोपामुळं राजकीय वातावरण तापलं आहे.
राऊतांच्या आरोपांमुळं राजकीय वातावरण तापलं : 17 पैकी 6 जागांवरील निकाल मतदानापूर्वीच स्पष्ट झाले असून या जागांवर उमेदवार बिनविरोध निवडून आले आहेत. उर्वरित 11 जागांसाठी आता थेट लढती रंगणार आहेत. मात्र, या बिनविरोध निवडींच्या पार्श्वभूमीवर शिवसेना (उबाठा) पक्षाचे खासदार संजय राऊत यांनी केलेल्या गंभीर आरोपांमुळं राजकीय वातावरण तापलं आहे.
लोकशाहीच्या नावानं खोटे आरोप करू नयेत : "माणसं सांभाळायला पैसे नाही प्रेम लागतं. ज्यांना स्वतःच्या पक्षात उमेदवार उभा करण्याची ताकद नाही त्यांनी लोकशाहीच्या नावानं खोटे आरोप करू नयेत," असं म्हणत भाजपाचे मुख्य प्रवक्ते नवनाथ बन यांनी संजय राऊत यांनी केलेल्या टीकेला प्रत्युत्तर दिलं आहे.
कोणत्या लढती बिनविरोध? : रायगड-रत्नागिरी-सिंधुदुर्ग मतदारसंघात शिवसेना (ठाकरे) उमेदवार बाळ माने यांनी अखेरच्या क्षणी माघार घेतल्यानं राष्ट्रवादी काँग्रेसचे अनिकेत तटकरे बिनविरोध निवडून आले. या निर्णयाचे पडसाद तत्काळ उमटत शिवसेना (उबाठा) पक्षानं बाळ माने यांची पक्षातून हकालपट्टी केली.
...यामुळं काकडेंचा मार्ग झाला मोकळा : पुण्यात विक्रम काकडे यांच्या उमेदवारीमुळं राष्ट्रवादीतील निष्ठावंतांमध्ये नाराजी असतानाच, त्यांच्या बिनविरोध निवडीसाठी राजकीय पडद्यामागील हालचाली निर्णायक ठरल्या. राष्ट्रवादी काँग्रेस शरदचंद्र पवार पक्षाचे उमेदवार श्रीकांत पाटील यांनी शरद पवार यांच्या सूचनेनुसार माघार घेतल्यानं काकडे यांचा मार्ग मोकळा झाला. या निर्णयावर काँग्रेसनं संताप व्यक्त करत राष्ट्रवादीवर विश्वासघाताचा आरोप केला. पार्थ पवार यांचा आग्रह, शरद पवार यांची संमती आणि मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांचा पाठिंबा या त्रिसूत्रीमुळं काकडे यांनी पक्षप्रवेशापासून बिनविरोध निवडीपर्यंतचा राजकीय टप्पा सहज पार केला.
...या जागांवरची निवडणूक बिनविरोध : ठाणे-पालघर मतदारसंघात महायुतीचे उमेदवार रविंद्र फाटक यांच्याविरोधात राष्ट्रवादी काँग्रेस शरदचंद्र पवार पक्षानं अभिजित पवार यांना उमेदवारी दिली होती. मात्र, पवार यांनी ऐनवेळी उमेदवारी अर्ज मागं घेतल्यामुळं महाविकास आघाडीतील समन्वयावरच प्रश्नचिन्ह निर्माण झालं आहे. या निर्णयाबाबत पूर्वकल्पना किंवा चर्चा करण्यात आली नसल्याचा आरोप काँग्रेस आणि शिवसेना (उबाठा) पक्षानं केला आहे. याव्यतिरिक्त अहिल्यानगर, चंद्रपूर-वर्धा-गडचिरोली, यवतमाळ या जागांवरची निवडणूक बिनविरोध झाली आहे.
कुठं होणार प्रत्यक्ष लढती? :
- सोलापूर : राजेंद्र राऊत (भाजपा) विरुद्ध वसंतराव देशमुख (राष्ट्रवादी काँग्रेस शरदचंद्र पवार)
- जळगाव : नंदकिशोर महाजन (भाजपा) विरुद्ध शरद तायडे (उबाठा), रेश्मा काळे (शिवसेना बंडखोर)
- सांगली-सातारा : धैर्यशील कदम (भाजपा) विरुद्ध अभयसिंह जगताप (राष्ट्रवादी काँग्रेस शरदचंद्र पवार), किशोर धुमाळ (अपक्ष)
- नांदेड : अमर राजूरकर (भाजपा) विरुद्ध रामदास पाटील-सुतणेकर
- भंडारा-गोंदिया : नरेश इश्वरकर (काँग्रेस पाठिंबा) विरुद्ध अविनाश ब्राह्मणकर (भाजपा)
- नाशिक : गोपाळ गीते (अपक्ष) विरुद्ध नरेंद्र दराडे (शिवसेना)
- अमरावती : हर्षवर्धन देशमुख (काँग्रेस) विरुद्ध प्रवीण पोटे (भाजपा), निलेश विसकर्मा (वंचित)
- धाराशिव-लातूर-बीड : बसवराज पाटील (भाजपा) विरुद्ध महेश देशमुख (काँग्रेस)
- परभणी-हिंगोली : सईद खान (शिवसेना) विरुद्ध डॉ. विवेक नावंदर (शिवसेना उबाठा), सुशील देशमुख (अपक्ष)
- छत्रपती संभाजीनगर-जालना : सुभाष शिरसाट (भाजपा) विरुद्ध गणेश लोखंडे (शिवसेना (उबाठा) पुरस्कृत अपक्ष)
- नागपूर (पोटनिवडणूक) : डॉ. राजीव पोतदार (भाजपा) विरुद्ध अतुल लोंढे (काँग्रेस)
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