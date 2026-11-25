मातंग समाजाच्या ट्रेनिंग सेंटरसाठी मंत्री संजय शिरसाट यांनी 5 कोटींची लाच मागितल्याचा आरोप; संजय राऊतांचा सरकारवर निशाणा
संजय शिरसाट यांच्याशी संबंधित केवळ एकच नव्हे, तर अशा 27 प्रकरणांची माहिती आपल्याकडे असल्याचा दावा संजय राऊतांनी केला.
Published : November 25, 2026 at 12:06 PM IST
मुंबई : राज्याचे सामाजिक न्यायमंत्री संजय शिरसाट यांनी मातंग समाजासाठी प्रस्तावित असलेल्या ट्रेनिंग सेंटरच्या मंजुरीसाठी 5 कोटी रुपयांची लाच मागितल्याचा आरोप लातूर जिल्ह्यातील उदगीर येथील सामाजिक कार्यकर्ते नरसिंग उदगीरकर यांनी केला आहे. शिवसेना (उद्धव बाळासाहेब ठाकरे) पक्षाचे खासदार संजय राऊत यांनी छत्रपती संभाजीनगर इथं आयोजित पत्रकार परिषदेत हा गंभीर आरोप करत राज्य सरकारवर निशाणा साधला.
यावेळी बोलताना संजय राऊत म्हणाले, "मुख्यमंत्री म्हणून देवेंद्र फडणवीसांचे प्रशासनावर आणि मंत्र्यांवर कोणतंही नियंत्रण राहिलेले नाही. भ्रष्टाचाराच्या बाबतीत महाराष्ट्र देशात पहिल्या क्रमांकावर पोहोचला आहे."
संजय राऊत नेमकं काय म्हणाले? :
लातूर जिल्ह्यातील सामाजिक कार्यकर्ते नरसिंग उदगीरकर यांची भेट झाल्याचं सांगत राऊत म्हणाले की, उदगीरकर हे मातंग समाजाचे नेते असून, त्यांनी साहित्यरत्न अण्णाभाऊ साठे यांच्या नावाने लातूरमध्ये प्रशिक्षण केंद्र उभारण्यासाठी प्रस्ताव सादर केला आहे. या प्रस्तावासाठी आवश्यक असलेल्या सर्व कागदपत्रांची पूर्तताही करण्यात आली आहे. सुमारे 25 कोटी रुपये खर्चाचं हे प्रशिक्षण केंद्र उभारण्याचा प्रस्ताव असल्याचं राऊतांनी सांगितलं. मात्र, या प्रकल्पाच्या मंजुरीसाठी 5 कोटी रुपयांची लाच मागितल्याचा आरोप नरसिंग उदगीरकर यांनी केल्याचं त्यांनी पत्रकार परिषदेत नमूद केलं.
संजय राऊत यांनी पुढे आरोप केला की, ट्रेनिंग सेंटरच्या मंजुरीसाठी नरसिंग उदगीरकर सामाजिक न्याय विभागात वारंवार हेलपाटे मारत होते. त्यावेळी मंत्र्यांचे ओएसडी सिद्धार्थ भंडारे यांनी, मंत्र्यांना भेटल्याशिवाय काम होणार नसल्याचं त्यांना सांगितलं. त्यानंतर मंत्री संजय शिरसाट यांनी उदगीरकर यांना आपल्या खासगी निवासस्थानी भेटण्यासाठी बोलावलं. या भेटीदरम्यान समोरासमोर बसून मंत्र्यांनी 5 कोटी रुपयांची लाच मागितल्याचा आरोप राऊत यांनी केला.
यावर नरसिंग उदगीरकर यांनी, "हा विषय मातंग समाजाचा आहे. पाच कोटी रुपये मी कुठून देऊ? मला ते शक्य नाही," अशी भूमिका मांडली. त्यानंतर मंत्री संजय शिरसाट यांनी, "तुझा प्रस्ताव मंजूर होऊ शकणार नाही," असं सांगितल्याचा दावा संजय राऊतांनी केला.
या संपूर्ण प्रकरणाची उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी तथ्य पडताळणी करावी, अशी मागणीही संजय राऊत यांनी केली. तसेच एकनाथ शिंदे यांनी नरसिंग उदगीरकर यांना बोलावून त्यांचं म्हणणं ऐकून घ्यावं, असं आवाहनही केलं.
'लाचलुचपत प्रतिबंधक विभागाकडूनच मंत्र्यांना टीप' :
संजय राऊत यांनी पुढे आरोप केला की, नरसिंग उदगीरकर यांनी लाचलुचपत प्रतिबंधक विभागाकडे तक्रार केली. मंत्र्यांकडून पैशांची मागणी होत असल्यानं सापळा रचण्याची विनंती त्यांनी केली. मात्र, लाचलुचपत प्रतिबंधक विभागाकडूनच मंत्र्यांना याची माहिती देण्यात आल्याचा आरोप राऊत यांनी केला. या प्रकरणाकडे गृहमंत्र्यांनी गांभीर्याने लक्ष देण्याची गरज असल्याचंही ते म्हणाले.
"गरीबांच्या कामासाठी मंत्री थेट पैसे मागत असतील, तर हे राज्याचे दुर्दैव आहे. विधानसभेचा अध्यक्ष आदिवासींना हाकलण्यासाठी बुलडोजरचा वापर करतो. राज्यात नेमकं चालले तरी काय?" असा संतापही संजय राऊतांनी व्यक्त केला.
दरम्यान, तक्रारदार नरसिंग उदगीरकर यांनीही या प्रकरणाबाबत माहिती दिली. त्यांनी सांगितलं की, यासंदर्भात आपण लाचलुचपत प्रतिबंधक विभागाकडे तक्रार केली होती. त्यानंतर मंत्र्यांचे ओएसडी यांनी आपल्याला, "तुम्ही वरळीला गेला होता का?" अशी विचारणा केली. वरळीत लाचलुचपत प्रतिबंधक विभागाचं कार्यालय आहे. तसेच, "आता तर पैशांशिवाय तुमचे काम होणारच नाही," असं ओएसडींनी सांगितल्याचा दावाही उदगीरकर यांनी केला.
शिरसाटांची 27 प्रकरणे माझ्याकडे, राऊतांचा दावा :
संजय शिरसाट यांच्याशी संबंधित केवळ एकच नव्हे, तर अशा 27 प्रकरणांची माहिती आपल्याकडे असल्याचा दावा संजय राऊतांनी केला. विविध प्रस्तावांना मंजुरी देताना किती पैशांचे व्यवहार झाले आणि कोणत्या प्रस्तावासाठी किती रकमेची मागणी करण्यात आली, याचा सविस्तर तपशील आपल्याकडे असल्याचंही त्यांनी सांगितलं. या सर्व प्रकरणांचा हिशेब महाराष्ट्रासमोर मांडणार असून, त्यातून मोठं वास्तव समोर येईल, असा इशाराही राऊत यांनी दिला. तसेच संजय शिरसाटांनी तातडीने राजीनामा द्यावा आणि उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी त्यांना मंत्रिमंडळातून हटवावे, अशी मागणी त्यांनी केली. या गंभीर आरोपांवर सामाजिक न्यायमंत्री संजय शिरसाट काय भूमिका मांडतात, याकडे आता सर्वांचे लक्ष लागलं आहे.
एसआयटीचा फार्स नको, तीन महिन्यांत कारवाई करा :
प्रत्येक प्रकरणात सरकारकडून विशेष तपास पथक (एसआयटी) स्थापन केलं जातं. मात्र त्यातून ठोस निष्पन्न काय होतं?, असा सवाल संजय राऊतांनी उपस्थित केला. सरकारच्या कार्यकाळात शेकडो एसआयटी स्थापन झाल्या, मात्र त्यातून पुढे काय झाले, असा प्रश्नही त्यांनी विचारला. या प्रकरणात एसआयटी स्थापन करण्याऐवजी गृहमंत्र्यांनी प्रत्यक्ष निर्णय घेऊन कारवाई करावी, असं आवाहन त्यांनी केलं. मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीसांनी या प्रकरणात नेमकी कोणती कारवाई करणार, हे स्पष्ट करावे. पुढील तीन महिन्यांत अपेक्षित कारवाई झाली पाहिजे, अशी मागणीही राऊतांनी केली.
'5 कोटी रुपये मी स्वतः घेऊन येतो' :
अण्णाभाऊ साठे यांच्या नावानं प्रशिक्षण केंद्र उभारण्याच्या प्रस्तावावरून संजय राऊतांनी सरकारला थेट आव्हान दिलं. संजय शिरसाटांना खरोखरच 5 कोटी रुपये हवे असतील, तर आपण मातंग समाजातील बांधवांकडून पैसे गोळा करू आणि त्यात स्वतःचेही पैसे टाकू. नरसिंग उदगीरकर यांच्यासह आपण स्वतः मंत्र्यांच्या बंगल्यावर 5 कोटी रुपये घेऊन जाऊ. पैसे घ्या, मात्र अण्णाभाऊ साठेंच्या नावाने असलेल्या प्रशिक्षण केंद्राच्या प्रस्तावावर सही करा, असे आव्हान राऊतांनी दिलं.
तसेच, 5 कोटी रुपये घेऊन मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीसांकडे जातो. त्यांनी ही रक्कम संजय शिरसाटांना द्यावी आणि प्रशिक्षण केंद्राच्या फाईलवर सही करावी, असंही राऊत म्हणाले.
अण्णाभाऊ साठे यांच्या साहित्याचा आपल्या जीवनावर मोठा प्रभाव असल्याचं सांगताना राऊत भावूक झाले. महाराष्ट्राच्या निर्मितीत अण्णाभाऊ साठे आणि शाहीर अमर शेख यांचे योगदान अत्यंत महत्त्वाचं आहे. अशा महापुरुषांच्या नावाने उभारण्यात येणाऱ्या प्रशिक्षण केंद्रासाठी पैशांची मागणी होत असेल, तर यापेक्षा लाजिरवाणी बाब कोणती? अण्णाभाऊ साठेंचा अपमान आपण सहन करणार नाही, असा इशाराही त्यांनी दिला.
मोहन भागवत यांनी लक्ष घालावे :
राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघाचे सरसंघचालक मोहन भागवत यांनीही या प्रकरणात लक्ष घालावं, असं आवाहन संजय राऊतांनी केलं. अण्णाभाऊ साठे यांची जयंती साजरी करणाऱ्या संघाच्या कार्यकर्त्यांनी अशा सरकारच्या कारभाराबाबत आपली भूमिका स्पष्ट करावी, असंही ते म्हणाले.
स्वतःला बाळासाहेब ठाकरे यांच्या विचारांचे वाहक म्हणवणाऱ्या नेत्यांनीही या प्रकरणात कारवाई करावी. अण्णाभाऊ साठे यांच्या नावाने उभारण्यात येणाऱ्या प्रशिक्षण केंद्रासाठीच 5 कोटी रुपयांची मागणी होत असेल, तर अशा सरकारला सत्तेत आणणाऱ्यांनीही आत्मपरीक्षण करावे, असा टोला राऊत यांनी लगावला.
'कारवाई करा, अन्यथा महाराष्ट्रात तोंड दाखवणे कठीण होईल' :
संजय शिरसाटांवरील आरोपांची गंभीर दखल घेऊन उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी तातडीने कारवाई करावी, अशी मागणी राऊतांनी केली. मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनीही गृहमंत्रिपदाच्या जबाबदारीतून या प्रकरणाची निष्पक्ष चौकशी सुनिश्चित करावी, असे ते म्हणाले.
अन्यथा मंत्र्यांशी संबंधित कथित प्रकरणं एकामागून एक बाहेर काढून त्यांचा हिशेब महाराष्ट्रासमोर मांडू. त्यानंतर एकनाथ शिंदे यांना महाराष्ट्रात तोंड दाखवणेही कठीण होईल, असा इशारा संजय राऊतांनी दिला.