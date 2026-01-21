ETV Bharat / state

दीड वर्षांनंतर संजय पाटील हत्या प्रकरणाला वळण ; एसआयटी स्थापन, पोलिसांच्या तपासावर कोर्टाचे तीव्र ताशेरे

अंबरनाथमधील संजय पाटील हत्या प्रकरणातील तपासावरून मुंबई उच्च न्यायालयानं पोलिसांवर ताशेरे ओढले आहेत. या प्रकरणाबाबत संजय पाटील यांची मुलगी हर्षदा पाटील यांनी प्रतिक्रिया दिली आहे.

Sanjay Patil murder case
डावीकडून प्रतिकात्मक, उजवीकडे संग्रहित संजय पाटील (Source- ETV Bharat Reporter)
Published : January 21, 2026 at 3:36 PM IST

ठाणे : अंबरनाथ शहरातील शिवमंदिर रोडवर संजय पाटील यांच्या निर्घृण हत्या प्रकरणाला आता दीड वर्षांनंतर महत्त्वाचे वळण मिळालं आहे. उच्च न्यायालयाच्या कठोर आदेशानंतर या गुन्ह्याचा तपास करण्यासाठी विशेष तपास पथकाची (SIT) स्थापना करण्यात आली आहे.

२२ ऑक्टोबर २०२४ रोजी रात्री १० च्या सुमारास संजय पाटील यांच्यावर ३२ वार करून त्यांची अत्यंत क्रूरपणे हत्या करण्यात आली होती. याप्रकरणी स्थानिक शिवाजीनगर पोलिसांनी तपासात दिरंगाई केल्याचा आणि ठोस पुरावे असूनही आरोपींना अटक न करता प्रकरण दाबण्याचा प्रयत्न केल्याचा गंभीर आरोप मृताची पत्नी विद्या पाटील यांनी केला होता. स्थानिक पोलिसांच्या या भूमिकेमुळे मृताचा मुलगा हार्दिक पाटील यांनी मुंबई उच्च न्यायालयात धाव घेऊन न्यायाची मागणी केली होती.

उच्च न्यायालयाचे पोलिसांच्या तपासावर तीव्र ताशेरे- याचिकेवर सुनावणी करताना उच्च न्यायालयानं स्थानिक पोलिसांच्या आतापर्यंतच्या तपासावर तीव्र ताशेरे ओढले आहेत. हत्येसारख्या गंभीर गुन्ह्याचा तपास करण्यासाठी पोलीस उपआयुक्त दर्जाच्या आयपीएस अधिकाऱ्याची नियुक्ती करण्याचे आदेश न्यायालयाने दिले आहेत. हे काम आर्थिक गुन्हे शाखेचे पोलीस उपआयुक्त पराग मणेरे यांच्याकडे सोपवण्यात आलं आहे. विशेष म्हणजे, न्यायालयानं या तपासासाठी १२ आठवड्यांची कठोर मुदत आखून दिली आहे. या कालावधीत संपूर्ण तपास पूर्ण करण्याच्या सूचना ठाणे पोलीस आयुक्तांना दिल्या आहेत.

भररस्त्यात ३२ वार करून निर्घृण हत्या - मृतक संजय श्रीराम पाटील हे अंबरनाथ मधील दुर्गा देवी पाडा भागात कुटूंबासह राहत होते. तर आरोपीही याच भागात राहणारे आहे. त्यातच 19 वर्षापूर्वी अंबरनाथ पूर्व भागातील अतिरिक्त एमआयडीसी येथे शांताराम पाटील यांचेकडून अंदाजे 5 एकर जमीन संजय यांनी विकत घेतली होती. मात्र, त्यांनतर शांताराम पाटील यांनी सदर जमीन दुसरे लोकांना विक्री केलेली असल्यानं जमिनीच्या मालकीवरून आरोपी विलास पाटील, सुरज विलास पाटील, हर्श सुनिल पाटील यांच्यात वाद सुरू होता. याच जमिनीच्या वादातून 22 ऑक्टोबर रोजी रात्री १० वाजताच्या सुमारास अंबरनाथ पूर्व, भागातील मे.प्लायर गार्डन बिल्डींग समोरील रस्त्यावरच सुरज विलास पाटील आणि हर्श सुनिल पाटील या दोघांनी संजय श्रीराम पाटील यांची धारदार हत्यारानं हत्या केली.

दीड वर्ष उलटूनही आरोपी मोकाट असल्यानं पीडित कुटुंब दहशतीत - विद्या पाटील यांनी यापूर्वी महाराष्ट्र राज्य महिला आयोगाकडेही दाद मागितली होती. आरोपींच्या कुटुंबीयांकडून जिवाला धोका असल्याचं नमूद करत हा तपास सीबीआयकडे देण्याची विनंती केली होती. मात्र, आता उच्च न्यायालयाच्या थेट हस्तक्षेपानंतर हा तपास वरिष्ठ आयपीएस अधिकाऱ्यांकडे वर्ग झाला. एसआयटीमार्फत होणाऱ्या फेरतपासामुळे खऱ्या गुन्हेगारांना बेड्या ठोकल्या जातील, अशी अपेक्षा व्यक्त केली जात आहे. ३२ वार करून शहरात दहशत निर्माण करणाऱ्या या गुन्ह्यातील सूत्रधार आता कायद्याच्या कचाट्यात सापडणार का, याकडे अंबरनाथवासीयांचं लक्ष लागलं आहे.

पुरावे गोळा करण्याबाबतही पोलिसांनी हलगर्जीपणा केल्याचा आरोप - ईटीव्ही भारतशी बोलताना संजय पाटील यांच्या मुलगी हर्षदा पाटील यांनी सांगितलं की, अद्यापही आमच्या कुटुंबात भीतीचं वातावरण आहे. त्यामुळे आम्हाला मानसिक त्रास सहन करावा लागत आहे. तरीसुद्धा आरोपी मोकाट आहेत. संशयितांना पोलिसांनी अशा प्रकारे सोडून दिलं आहे. जणू त्यांचा या प्रकरणाशी काहीही संबंध नाही. मात्र, हेच संशयित मुख्य आरोपी असल्याचं आम्हाला आणि पोलिसांनाही माहीत आहे. पुरावे उपलब्ध असूनही आरोपींना अटक केली नाही. तसेच सीसीटीव्ही फुटेजसारखे महत्त्वाचे पुरावे गोळा करण्याबाबतही पोलिसांनी हलगर्जीपणा केला. त्यामुळे या प्रकरणात स्थानिक पोलीस अपयशी ठरल्याचं स्पष्ट दिसून येते. तपास आता एसआयटीकडे वर्ग करण्यात आला असून आम्ही त्या तपासावर विश्वास ठेवला आहे. पुढं नेमकं काय होतं, ते पाहावे लागेल,’ असेही हर्षदा पाटील यांनी सांगितलं.



१२ आठवड्यांच्या मुदतीत निष्पक्ष आणि सखोल तपास पूर्ण करू- या संदर्भात पोलीस परिमंडळ ४चे पोलीस उपायुक्त सचिन गोरे यांनी सांगितलं की, “ उच्च न्यायालयाच्या आदेशानुसार हत्या प्रकरणाचा तपास पोलीस उप आयुक्त दर्जाच्या आयपीएस अधिकाऱ्याकडे वर्ग करण्यात आला आहे. गुन्ह्याचा पुढील तपास डीसीपी पराग मणेरे (आर्थिक गुन्हे शाखा) यांच्याकडे सोपवण्यात आला आहे. न्यायालयानं दिलेल्या १२ आठवड्यांच्या मुदतीत निष्पक्ष आणि सखोल तपास पूर्ण केला जाईल. फिर्यादीच्या सुरक्षिततेबाबतही आवश्यक ती खबरदारी घेण्यात येत आहे.”

