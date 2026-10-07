'गॅलेक्सी रुग्णालयात बंद दाराआड काय घडलं?' विखे पाटलांनी जरांगेंना शिंदेंची सुपारी दिल्याचा लाखे पाटलांचा दावा
शिवसेना सचिव डॉ. संजय लाखे पाटील यांनी आरोप केलाय की, राधाकृष्ण विखे पाटील यांनी मनोज जरांगे पाटील यांना एकनाथ शिंदे यांची बदनामी करण्यासाठी सुपारी दिलीय.
Published : October 7, 2026 at 6:14 PM IST
छत्रपती संभाजीनगर : आरक्षण उपसमितीचे अध्यक्ष राधाकृष्ण विखे पाटील यांनी मराठा आंदोलक जरांगे पाटील यांना उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांची सुपारी दिली असल्याचा आरोप शिवसेनेचे सचिव डॉ. संजय लाखे पाटील यांनी केला आहे. जरांगे उपचार घेत असलेल्या गॅलेक्सी रुग्णालयात बंद दाराआड सगळ्या गोष्टी घडत आहेत. सगळे आंदोलन चार प्रमाणपत्रे रद्द झाल्यानं करण्यात आले, मात्र ही प्रमाणपत्रे स्थानिक स्वराज्य संस्था निवडणुका समोर ठेवून काढण्यात आली होती. कुणबी सिद्ध करण्यासाठी त्यांच्याकडे पुरावे नव्हते, त्यामुळे ती रद्द झाली; मात्र त्यासाठी एकनाथ शिंदे यांना का जबाबदार ठरवलं जात आहे? असा प्रश्न डॉ. संजय लाखे पाटील यांनी उपस्थित केला.
न्यायिक बाब असताना आश्वासन कसं दिलं जाऊ शकतं?
2 सप्टेंबर 2025 रोजी विखे पाटील यांनी आझाद मैदानावर अध्यादेश दिला. त्यात कुणबीबाबत असलेली माहिती दिली आणि मराठा ही स्वतंत्र जात दाखवली. विखे पाटील घटनात्मक पदावर बसून आपले अधिकार विसरून जातात. पाटोदा येथे आंदोलन संपलं, तेव्हा रद्द केलेली जात प्रमाणपत्रे वैध करून देऊ, असं आश्वासन त्यांनी दिलं. हे न्यायिक प्रकरण असताना असं आश्वासन देणं हा गुन्हा आहे, असा आरोप लाखे पाटील यांनी केला. चार प्रमाणपत्रांची सुनावणी सुरू असताना न्यायालयानं उच्च न्यायालयाकडे दाद मागावी लागेल असं सांगितलं होतं. असं असतानाही मनोज जरांगे पाटील हे एकनाथ शिंदे यांनीच ती प्रमाणपत्रे रद्द केल्याचा आरोप करत आहेत. शिंदेंच्या काळात 3 लाख 16 हजार कुणबी प्रमाणपत्रे मिळाली आहेत, तर साडेतीन लाख लोकांना एसइबीसी (SEBC) प्रमाणपत्रे मिळाली. मात्र, केवळ चार प्रमाणपत्रे रद्द झाल्यावर एवढं टोकाचं पाऊल उचललं जात आहे. संदीप शिंदे समितीला जेव्हा पुरावे दिले जातात, तेव्हा ते सिद्ध करावे लागतात. ते चार लोक आपली जात सिद्ध करू शकले नाहीत; मात्र मनोज जरांगे पाटील हे एकनाथ शिंदे यांना बदनाम करू पाहत आहेत. त्या चार जणांनी दिलेल्या पुराव्यात सत्यता आढळून आली नाही. मूळ कायद्याप्रमाणे 1967 पूर्वीचा पुरावा जोडावा लागतो, तो सात हजार गावांमध्ये उपलब्ध नाही, अशी माहिती डॉ. संजय लाखे पाटील यांनी दिली.
''सुपारी घेऊन बदनाम केलं जातंय''
कायद्याप्रमाणे जातीचं प्रमाणपत्र देण्याचा अधिकार एकनाथ शिंदे यांना नाही; त्यासाठी तुम्हाला पुरावे सादर करून ते मिळवावे लागतं. गावात भावकी असली, तरी सर्वांचे पुरावे एकमेकांशी जुळतीलच असं नाही. ज्या चार जणांची प्रमाणपत्रे रद्द झाली आहेत, त्यांनी घटनात्मक मार्गाचा वापर केला पाहिजे. ज्यांची प्रमाणपत्रे रद्द झाली, त्यांनी ती राजकीय हेतूनं घेतली होती. मात्र, एकनाथ शिंदे यांची बदनामी करायची म्हणून मनोज जरांगे पाटील हे राधाकृष्ण विखे पाटील यांची सुपारी घेऊन काम करत आहेत, असा आरोप डॉ. संजय लाखे पाटील यांनी केला. तसंच त्यांनी आरक्षणाबाबत जाहीर चर्चा करण्याचं आवाहन करत, 'सुपारी घेऊन कोणाला बदनाम करू नका, आम्ही हे प्रयत्न हाणून पाडू' असा इशारा दिला. विखे पाटील यांनी गॅझेटमध्ये बदल करावा, अशी मागणी देखील डॉ. लाखे पाटील यांनी या वेळी केली.
'हैदराबाद गॅझेट' लागू करा अशी मागणी आहे, मात्र तुमची जात आरक्षणात नसल्यास तुम्ही त्यात कसे जाऊ शकता? विखे पाटील हे मनोज जरांगे पाटील यांना सोडून इतर कोणालाही भेटत नाहीत किंवा कोणाचं ऐकतही नाहीत; ते केवळ जरांगे पाटील यांच्यामार्फतच लोकांना भेटतात. जरांगे यांना मराठा समाजाला वर येऊ द्यायचं नाही. विखे पाटील जरांगे यांना कशाला सांभाळतात, हेच कळत नाहीये. आम्ही त्यांच्या राजीनाम्याची मागणी केली, मात्र ती अद्याप पूर्ण झालेली नाही. हे दोघं मिळून समाजाची दिशाभूल करत आहेत. आधी शांततेच्या मार्गानं मोर्चे काढले गेले, त्यांची नोंदही झाली. मात्र, आता शिवराळ भाषा वापरून आंदोलन केलं जात आहे. राजकीय सुपारी घेऊनच शिंदे साहेबांवर आरोप केले जात आहेत. वंशावळ जुळत नाही आणि चुकीच्या पद्धतीनं प्रमाणपत्रे मागितली जात असल्यानं ती प्रमाणपत्रे रद्द होत आहेत. जरांगे पाटील हे समाजाची दिशाभूल करत आहेत. विखे पाटील यांची राक्षसी महत्त्वाकांक्षा असावी, म्हणूनच ते आल्यापासून 'टेंडर' हा शब्द आला आहे. काही दिवसांपूर्वी जरांगे पाटील हे विखे पाटील यांच्याबाबतीत चुकीची भाषा वापरत होते; कारण विखे पाटील यांनी काही टेंडर अडवून ठेवले होते. आता ती अडचण दूर झाली आहे. जात प्रमाणपत्रांबाबत विखे पाटील यांनी मराठा समाजाची फसवणूक केली आहे, असा थेट आरोप लाखे पाटील यांनी केला आहे.
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